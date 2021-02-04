南部民間一般攏傳講洪約白牽連東港事件被關監。總是，我看著較嚴格的公開報告，比如，高雄中學吳榮發老師所發表的〈高雄州特高事件概述1941－1945〉以及維基百科，若像攏無將洪約白列入東港事件的受害者。示意圖／東港神社。擷自屏東數位典藏開放博物館

陳永興醫師正月31傳來伊刊在《民報》網站的文章，〈 抗日名醫二二八受害者洪約白 〉，大該是置在伊2月25預定要發表的新冊《台灣醫界人物百人傳》內底。

洪約白醫師的老母著是我外公的大姊，是家族內的一個傳奇人物，過去阮老母講古早故事常常會講著「洪約仔」。我一位表姊攏用「約伯舅仔」落難的遭遇，勸我呣通「插政治」。

陳醫師的文章有簡略提著洪約白被牽連1940年代的「東港事件」。南部民間一般攏傳講洪約白牽連東港事件被關監。總是，我看著較嚴格的公開報告，比如，高雄中學吳榮發老師所發表的〈高雄州特高事件概述1941－1945〉以及維基百科，若像攏無將洪約白列入東港事件的受害者。這大概咁那阮家族知影實情和原因。

美軍在太平洋戰爭開始反攻後，日本軍方加減有情報，風聲美軍可能會登陸台灣南部。柯喬治（George Kerr）在伊所寫的《被出賣的台灣》（Formosa Betrayed），確實有提著伊參與這種戰略準備。在高雄的日本特別高等警察，簡稱「特高」，基於這種情報，竟然以打擊勾結同盟國及主張台灣獨立的「不良份子」做理由，對當時南部將近400到500個社會精英，大規模抓人並殘暴刑求逼口供。

人心驚惶 危機四伏

根據阮老母生前所講，彼當時人心驚惶，因為予特高抓入去的台灣人真濟受酷刑。在屏東林邊、東港和南州有200外人被抓，受害者中間著有阮家族的親友，包括我住東港的表姊夫洪雅，和作曲家周慶淵住南州的叔爸兄弟周慶豐，周慶淵娶洪約白兄哥洪約生醫師的查某子，著是戰後台南有名的婦產科女醫周雪梅。

洪約白醫師在潮州開業，知影自己有危險，就逃走來阮大舅在林邊附近下庄仔的厝覕（之那話：躲避），由阮大舅給伊藏在香蕉園內底，每日利用巡田園的時間，由阮大舅或大妗（之那話：舅母）親自偷送食物去，厝內長工攏呣知。

有一日，阮二表兄卻呣知死活騎洪約白的鐵馬去林邊𨑨迌，結果引起日本特高的懷疑，著抓阮二表兄轉來下庄仔搜阮大舅的厝，好佳哉阮大舅逐冷靜應答，無露出破孔，而且，故意當特高面前，大受氣舉扁擔摃阮二表兄，罵伊按怎黑白去騎別人的鐵馬。究竟阮大舅是庄內有名望的人，特高感覺歹勢著離開。不如過，阮大舅嘛警覺著已經無法度閣藏落去，著差在林邊做醫生我的二舅趕來台南尋阮老爸設法。

阮老爸隨時去拜託一個熟識的琉球人日本警察，這個警察和當時駐台南一空營區的海軍司令有親戚關係，由這位高階的日本軍官打通關節，安排軍車掩護洪約白到台北投案，免得伊落入高雄州特高的手內，嘛免得連累林邊和下庄仔的親族。應該是這個原因，高雄州的特高著無將洪約白列入東港事件逮捕人犯的處理文件內底。

吳榮發老師的報告有提著，當時總督府無願意擴大事件，有約束主導辦案的特高將打擊面侷限於濁水溪以南，祙當越界。這位日本海軍司令應該是知影總督府的指令，所以做了真好的安排。另外，伊嘛是尊敬阮二舅是林邊真有名的醫生，所以另外嘛幫忙安排予阮大姨的一個後生，陪洪約白作伙入監，照顧洪約白，因為驚伊醫生人祙適應監獄生活。代先被逮捕的洪雅和當時台南出名的辯護士歐清石，後來嘛攏關來台北刑務所。

1945年5月初7美軍轟炸台北，阮大姨的後生、洪雅和歐清石等攏不幸被炸死在獄中，洪約白好運逃過災難。洪約白在戰後出獄，擔任潮州醫師公會理事長，1946年4月15當選「台灣省參議員」。1947因為參加「二二八事件處理委員會」閣被之那黨特務逮捕入監，後來雖然有得到釋放，總是「省參議員」職位於1947年12月27日被剝奪。