新冠病毒拉警報,世界各國政府大撒錢,在防疫的「尚方寶劍」,以及疫情緊張,人人自危的狀況下,有錢就有權,大家不要奢望政府會突然廉政英明起來,政客不可能把疫情和政治脫勾的,防疫順便壯大自己是想當然耳的事,大家都要特別小心監督。尤其台灣現在「一黨專政」,立法院成為政府的表決部隊,幾乎沒有反對黨的聲音和力量。前有「香港反送中」、綠營大賣「芒果乾」;後有新冠病毒,全球多處華人被歧視被打,中國被說「帶衰」台灣。現在台灣不只沒有反對黨,過去誓言旦旦,霸佔街頭立法院的所謂NGO,也都人人噤聲,不知躲到何處;國民黨專權時期,媒體社論擺譜兒說起話來,也都要正反雙方各打50大板;現在只能開口閉口政府英明。政府怎麼用錢防疫,只見少數網路自媒體「狗吠火車」,似乎只要能「躺著」,只要「吃得上餃子」,大家都可以事不關己。不過,「歷史不但看我們做了甚麼;也在看我們沒做甚麼」,知識界該開口說話卻閉嘴,尤其是法律界像啞吧一樣。監督政府的力量沒有了,現在連批評政府的人,說點稍重的話,都會被吐口水。給孩子洗澡,倒水時把孩子都給潑出去,專制復辟,豈不哀哉?歷史的帳,總有一天會找到那些該說話時卻吞進去的人算。

全球撒錢對抗看不見得敵人

行政院提出的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,由於朝野黨團均「防疫優先」,全案未經表決就順利三讀通過。全球股市跌不停,主要國家和央行也持續撒錢救市。美國參議院通過1000億美元紓困法案,川普隨即簽署;聯準會(Fed)也宣布新機制,以援助貨幣市場信託基金;歐洲央行則宣布7500億歐元(8200億美元)緊急購債計畫;日本銀行準備購買一兆日圓(92億美元)政府債券,英格蘭銀行將向經濟體系挹注無限量資金;澳洲央行則再降息一碼。美國參議院通過的紓困法案,讓感染武漢肺炎的員工可請十二週帶薪假,並擴大失業津貼,民眾還可免費接受病毒檢測。川普政府還希望國會通過最高1.3兆美元的紓困方案,包括以兩輪方式向民眾直接發放現金5000億美元,並同意對航空業金援500億美元。

這樣的撒錢有多少,究竟是甚麼概念?戰爭是最花錢的,我們可以比照過去的軍費來看。韓戰美軍花了800億美元,越戰花了2500億,海灣戰爭花了700億美元,再把盟國為美軍提供的530多億美元的戰爭費用加進去,也不過1230億美元。中國對北越的20年間援助200億美元。戰爭雖然花錢,但是總有個具體的敵人可以瞄準;病毒之戰形同實質戰爭,但是這場戰役到現在卻好像還看不清楚敵人,難怪要撒錢如雨,而且搞得大家都「戴口罩」,看不到說話的嘴型;即使出聲,連說話的聲音都變小了。

控制疫情,總統該怎麼做?

美國川普政府雖然在對付新冠「腳手慢鈍」,如今釀成巨禍,被罵得半死,但是美國畢竟是個民主國家,有體制、有能人志士監督,各領域人才濟濟,大家都幫忙想方設法。雖然政府大撒錢,因為有很多人監督,值得我們來仔細看看,他們是如何在「末世」中重建社會安全網,也以此為借鏡,來監督台灣政府600億有沒有花在刀口上。

疫情失控不只美國,世界各國都可能失控,台灣也不要掉以輕心。首先,我們來看面對疫情失控,最高領導總統該怎麼做?JAMA在3月18日發表了一篇 <總統權力與對COVID-19的回應> (Presidential Powers and Response to COVID-19)指出,聯邦政府針對新冠宣布了3次國家緊急狀態。美國衛生與公眾服務部根據《公共衛生服務法》(PHSA)發布了公共衛生緊急情況,授權資金並促進快速發展診斷測試,抗病毒藥物和疫苗。川普總統宣布根據《國家緊急狀態法》宣布進入國家緊急狀態,這是前所未有的動作。無論是通過自願行動還是國家命令,個人在家裡的隔離越來越多,學校和大學正在關閉,企業在改變經營方式,群眾聚會也被取消。舊金山灣區6個地方政府的衛生官員發布了強制性命令,要求庇護所就位,將其出於任何不必要的目的而離開家屬輕罪。川普還宣布派出全世界最大的醫療船舒適號(USNS Comfort)以及仁慈號(USNS Mercy)服役。台灣現在還叫人「在家隔離」自主管理,要大家跟家人隨時保持一公尺的距離,簡直癡人說夢。難道不該「超前部署」趕緊和不同價位的旅館簽約做為「隔離旅館」以供境外移入的人進住嗎?一旦疫情嚴重,不但社區感染,更嚴重的「家庭感染」還在後頭。

吃到飽不代表可以吃得好

JAMA在3月19日又發表了一篇 <醫療補助對新冠的對應 : 確保安全網和公共衛生(Securing the Safety Net and Protecting Public Health During a Pandemic : Medicaid’s Response to COVID-19 ) 全面地報導美國政府如何因應這一場可能造成60%美國人遭殃的疫情。報導指出,新冠狀病毒已經暴露了在美國的社會安全網的落差。醫療補助計劃可以為其他保險可能會排除的意外醫療保健服務提供資金,因此必須適當定位,以確保脆弱的病人能夠獲得重要的醫療保健服務。對台灣來說,「全民健保」雖然「吃到飽」,但是如果疫情越來越嚴重,「吃到飽不代表可以吃得好」,健保如何照顧大量危急的病人,也應早確定對策。

促進遠程醫療和虛擬就診的擴展

美國防疫行動中,最具遠見的是促進遠程醫療和虛擬就診的擴展。目前,所有美國50個州都有某種形式的醫療補助,州醫療補助機構應涵蓋遠程醫療,並與面對面訪問(即醫療補助費率的100%)同等地支付這些服務。醫療補助機構應放寬關於根據遠程醫療規則計費的臨床醫生,中心和服務類型的規則。州醫療補助機構應通過允許臨床醫生和醫療保健組織無法提供傳統上稱為「遠程醫療」的可視技術,通過電話服務使用計費代碼來解決遠程醫療的技術障礙。在寬帶有限且技術平台有限的農村地區,此選項可能特別重要。尤其在需要護理的新冠病例數量大幅增加,醫院人員配備不足以及個人防護設備(PPE)短缺的情況下,遠距醫療更可立大功。

擴大家庭護理服務的覆蓋面

病毒雖「不長眼睛」,但還是特別「欺侮」窮人、病人和老人。美國醫療補助機構還擴大針對弱勢人群的家訪政策。二十個州用醫療補助資金進行家訪。在與Medicaid和其他州機構協調下,官員向一線員工(護士,個人護理人員,非緊急醫療運輸人員)提供建議的感染控製程序指導,以治療患病的家庭護理患者,尤其是在使用個人防護設備的情況下這些設置的限制會增加傳播的風險。一些州正轉向家訪人員不進入所有患者家中的情況,提供分診支持,以使患者具有護理連續性。此外,各州還希望擴大家庭訪問的遠程醫療服務,以便繼續進行適當的護理和患者評估。

協助養老院的病人,避免廣泛感染

身體功能受限和患有慢性疾病的人,最容易受到新冠的不利影響,華盛頓華盛頓州柯克蘭市一家養老院中的大量死亡證明了這一點。醫療補助計劃通過鼓勵採取有力的感染控制措施,透過普查,來支持這種脆弱的人群。例如,為了限制感染的傳播,各州可以放寬對長期服務,支持需求評估和其他服務的親自拜訪的要求,並用電話或視頻會議代替。如果療養院受到廣泛感染,各國應提高服務提供地點的靈活性。例如,醫療補助計劃可以通過向家庭看護人提供經濟支持,將居民從熟練的護理設施和輔助生活設施中轉移到短期與家人在一起的地方。

另外,無家可歸人口眾多的城市需要注意其對新冠的潛在脆弱性。通過醫療補助計劃,各州可以提供廣泛的服務和支持,可以幫助經歷長期無家可歸的人。機構應與城市和相關衛生部門進行協調,以協調計劃和響應,以解決非典型環境,隔離和必要住房中的護理需求。

五十個州,五十個方法,台灣會更好嗎?

儘管如此,但是疫情的控制,對美國政府來說還是十分艱難,根據州遠程醫療Medicaid政策的半年度分析顯示,儘管各州在其政策中偶爾使用類似的溝通語言,但在實際定義和監管遠程醫療的方式上,沒有兩個州是相同的。這些差異為使用遠程醫療的人,尤其是在多個州提供醫療服務的醫療系統,創造了一個令人困惑的環境,五十個州,五十個方法。對於全球第一富強、行政能力最高、醫療水準最好的美國尚且如此,一旦疫情嚴峻,台灣會更好嗎?