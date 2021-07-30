2014.7.28新疆喀什地區莎車縣事件後，長達數月互聯網和手機通訊消失，所有進出該地區的通訊都被中共政府管控與暫停，資訊被封鎖，而且中共增派警力維安。示意圖／擷自RFA新聞影片2015.3.25

「莎車慘案」真相

2014年7月28日，新疆維吾爾自治區喀什地區莎車縣的維吾爾市民舉行示威抗議活動，遭遇中國政府的強力鎮壓，導致許多無辜的維吾爾民眾死亡。

7月28日，世界維吾爾代表大會發表聲明：「『莎車慘案』七周年之際，世界維吾爾代表大會緬懷所有在 2014 年 7 月 28 日及其後幾天被殺害的死亡者。當年在莎車縣，中國安全部隊暴力鎮壓的是一場和平理性的抗議活動，導致許多無辜的維吾爾人的死亡。從那時起，中國政府針對維吾爾人的歧視性國家政策不斷升級，導致了估計有300 萬維吾爾人和其他突厥人被任意拘留在集中營。」

世維會發言人迪里夏提指出：「2014 年 7 月，及隨後幾天發生的莎車慘案，成為維吾爾民族歷史上又一起嚴重的血案，因事件發生後的數月互聯網和手機通訊消失，所有進出該地區的通訊都被中共政府管控與暫停，資訊被封鎖。維吾爾人從來沒有忘記，中國政府在那一天對當地人民施行的具有典型種族清洗特點的屠殺，這就是莎車慘案。」



2014年7月28日，新疆維吾爾自治區喀什地區莎車縣的維吾爾市民舉行示威抗議活動，遭遇中國政府的強力鎮壓，導致許多無辜的維吾爾民眾死亡。示意圖／擷自網路，田牧提供

解決中國民族問題人人有責

國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長廖天琪表示：國際筆會和平委員會長期關注與重視世界和平、民族平等、社會公正等問題，對於專制獨裁政府施行種族滅絕政策、反人類罪孽等，國際筆會必然會站出來制止、批判和聲援。故此，我必須為維吾爾人講話：

1、新疆維吾爾種族問題是長期的問題。發生在中國新疆地區的維吾爾種族侵犯惡行，已有幾十年歷史了。我所知道，從上世紀八十年代的多力坤還是學生時期就開始了，2009年的「烏魯木齊血案」，2014年的「莎車慘案」等，維吾爾人民一次次站出來示威、抗議，中國政府毫無解決問題的誠信，每一次的人民示威抗議運動，總是以高壓政策、武裝鎮壓為終結。

2、新疆存在長期的民族問題，責任在北京政府。新疆地區的人權問題、維吾爾青年的就業問題、生存環境問題、及大自然生態環境破壞、包括核試驗基地等，中共政府沒有聽取維吾爾人民的想法與意見，而且對於敢於說話，提出想法意見的公共知識分子，比如伊力哈木教授等施行逮捕與判刑，且大肆設置「集中營」，大批民眾被強迫洗腦和勞動等，造成民族矛盾不斷惡化，不斷衝突，根源是中共政府。

3、當下，儘管美中、中歐等不斷對峙碰撞，但在人權問題上，在民主社會價值觀問題上，民主聯盟達成高度的統一。新疆維吾爾地區發生嚴重的種族侵犯慘案，伊力哈木等這樣的人權鬥士被長期關押；香港「國安法」破壞市民正常的民主與法制社會大環境，大批的民主人士被逮捕、被判刑；台灣的安全與國家獨立主權一再遭遇威脅與恫嚇等，這已成為今天國際政治的三大「自由人權主題」，統統源於中共北京政府一黨獨裁專制的淫威，全世界正義力量必須團結起來，共同制止與批判中共的罪惡。



國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長廖天琪。圖／田牧提供

廖天琪呼籲：海外有良知的華人，應該站出來為維吾爾人、西藏人、香港人、台灣人吶喊呼籲聲援！我們也祝願：維吾爾人民早日融入自由民主文明的國際社會，與世界同步前進。

不忘「慘案」從不幸中站起來！

迪里夏提表示：中國政府一直用「恐怖主義」的虛假名義來侮辱和誣蔑維吾爾人，甚至以此為藉口針對維吾爾人採取嚴厲鎮壓與「集中營」措施，北京政府長期依靠招搖撞騙、欺世盜名，欺騙聯合國與國際社會，現如今民主國家聯盟紛紛採取措施，為維吾爾人吶喊，制定保護政策與法令。維吾爾人懂得從不幸中站起來，更懂得記住每一次遭遇被欺辱、被鎮壓的血案。



世維會發言人迪里夏提。圖／田牧提供

世維會主席多力坤·艾沙（Dolkun Isa）表示：「2009 年『烏魯木齊慘案』發生後，國際社會沒有譴責和採取行動，2014 年『莎車慘案』之後，國際社會再次靜默和失聲。故此，造成了今天的維吾爾遭遇中國政府種族滅絕和迫害越演越烈，我們期待國際社會採取有效的措施，及時發起國際統一的行動。」



世維會主席多力坤·艾沙（Dolkun Isa）。圖／田牧提供