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每日國際焦點
亞美尼亞、亞塞拜然兩國拒絕和談，衝突繼續擴大。亞美尼亞稱土耳其F16擊落亞國蘇愷25戰機。土國否認。美國國務卿蓬佩奧表示衝突必須停止。
匈牙利對歐盟指控法治問題反彈越來越大。
美國加強施壓歐洲禁用華為。
科威特國王以91歲高齡過世。
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印度
印度積極在中印邊界造橋鋪路。
亞美尼亞、亞塞拜然
兩國拒絕和談，衝突繼續擴大。
亞美尼亞稱土耳其F16擊落亞國蘇愷25戰機。土國否認。
美國國務卿蓬佩奧表示衝突必須停止。
白俄羅斯
英國與加拿大對盧卡申科制裁。
白俄羅斯對波海三國發起反制裁。
白俄羅斯斷網三個月。
匈牙利
法務部長對歐盟指控匈牙利不遵守法治表示「不可接受」。
總理要求歐盟開除指控匈牙利的副總裁，歐盟不理會。
法國
警方清除加萊偷渡客營地，許多偷渡客從此處出發偷渡往英國。
葡萄牙
面對美國要求在美中之間選邊站，葡萄牙總統表示葡國自走自的路。
美國
美國加強施壓歐洲禁用華為。
委內瑞拉
缺乏燃料、水電，引起新一波抗爭。
黎巴嫩
以色列總理納唐亞胡要求黎巴嫩處理真主黨囤積武器。
以色列
以色列與阿蓮討論能源、科技合作。
伊拉克
再度發生火箭攻擊，美國震怒。
科威特