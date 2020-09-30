新聞標題【民報】十分鐘知天下 20200930
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

十分鐘知天下 20200930

福和觀點

 2020-09-30 11:00
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

亞美尼亞、亞塞拜然兩國拒絕和談，衝突繼續擴大。亞美尼亞稱土耳其F16擊落亞國蘇愷25戰機。土國否認。美國國務卿蓬佩奧表示衝突必須停止。

匈牙利對歐盟指控法治問題反彈越來越大。

美國加強施壓歐洲禁用華為。

科威特國王以91歲高齡過世。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

印度

印度積極在中印邊界造橋鋪路。

亞美尼亞、亞塞拜然

兩國拒絕和談，衝突繼續擴大。

亞美尼亞稱土耳其F16擊落亞國蘇愷25戰機。土國否認。

美國國務卿蓬佩奧表示衝突必須停止

白俄羅斯

英國與加拿大對盧卡申科制裁

白俄羅斯對波海三國發起反制裁

白俄羅斯斷網三個月

匈牙利

法務部長對歐盟指控匈牙利不遵守法治表示「不可接受」。

總理要求歐盟開除指控匈牙利的副總裁，歐盟不理會。

法國

警方清除加萊偷渡客營地，許多偷渡客從此處出發偷渡往英國。

葡萄牙

面對美國要求在美中之間選邊站，葡萄牙總統表示葡國自走自的路

美國

美國加強施壓歐洲禁用華為。

委內瑞拉

缺乏燃料、水電，引起新一波抗爭。

黎巴嫩

以色列總理納唐亞胡要求黎巴嫩處理真主黨囤積武器。

真主黨稱納唐亞胡所言真主黨飛彈基地不實

真主黨稱不許法國總統馬克宏表現得像是黎巴嫩統治者

以色列

以色列與阿蓮討論能源、科技合作。

伊拉克

再度發生火箭攻擊，美國震怒。

科威特

國王以91歲高齡過世

 

留言板
相關新聞列表