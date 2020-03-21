嘉義縣「防疫小黃」1次只能載1位客人，乘客如確診被列為接觸者，司機就必須居家隔離14天。

武漢肺炎已在全球延燒，嘉義縣召募2名「防疫小黃」提供居家隔離、居家檢疫民眾就醫接送服務。嘉義縣府將依路程距離每趟給予1300元至3000元不等補助，希望藉由防疫小黃貼心的交通服務，減少被接觸者和居家檢疫者在外逗留機會，降低病毒傳染風險。

「防疫小黃」1次只能載1位客人，乘客如確診被列為接觸者，司機就必須居家隔離14天，隔離期間除了中央補助的每天1000元，縣府再補助每日1000元。

中國武漢肺炎疫情快速延燒，截至今已肆虐全球176個國家，全球確診人數高達275874人，死亡人數11402人，且不斷向上攀升！。因應日益嚴峻的疫情，嘉義縣政府所屬機關、學校全面提升防疫等級，縣府等機關採取單一入口量額溫、噴手部清毒液等管制措施，餐廳停止用餐，員工購餐後自行帶回辦公室，衛生局也召募2名防疫小黃，負責接送居家隔離、居家檢疫鄉親的就醫交通需求。

衛生局指出，防疫計程車出勤接送居家隔離、居家檢疫者就醫接送時，縣府補助每趟500元起跳，10公里以內再加800元，10公里以上20公里以內補貼從800增加到1600元，20公里以上30公里以內加2400元，30公里以上3000元。

衛生局表示，居家檢疫或隔離民眾如就醫處置後，可運用防疫計程車返家，如需被送往集中檢疫時，防疫計程車也可以接送，減少在外逗留時間。

為確保防疫小黃圓滿達成任務，衛生局完整實施行前教育並提供口罩、消毒水，還為小黃司機投保防疫險，有需要的民眾請打05-3621150洽詢。