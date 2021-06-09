作者：林明德教授是一位「士不可不弘毅，任重而道遠」、「以天下蒼生為己任」的知識份子。圖／擷自中研院網站

大約在1979年的3、4月間，立委康寧祥結合了一些有台灣心的自由學者，正在籌辦一本「黨外」刊物《八十年代》雜誌。當時我還在服役，即將退伍。好友陳永興利用我休假時間，常帶我去參加雜誌的籌備會，希望我退伍之後來參與雜誌的編輯。

在參加會議中，我第一次見到許多我久仰的學者，包括林明德、鄭欽仁、李永熾、林鐘雄、趙天儀、黃富三....等等。當時，我還不認識他們，但日後他們都成為亦師亦友一起為民主自由奮鬥的夥伴。記得我曾經讀過一篇〈日本與五四〉的論文，作者就是出現我眼前的這位溫文儒雅的林明德教授，他是留學日本東京大學回來的博士，任職於中央研究院近代史研究所。這些學者敢參加「黨外人士」籌辦雜誌，是一件危險的事，對自己卻毫無好處。只能以「士不可不弘毅，任重而道遠」、「以天下蒼生為己任」來形容，林明德老師就是這樣的知識份子。

《八十年代》雜誌鼓吹民主自由人權法治，這也是林明德教授的志業與理想。所以《八十年代》曾經出版一本日本學者憲法學權威宮澤俊義的《人權概論》，翻譯者叫「永明」，其實就是李永熾和林明德兩位教授合譯，各取其名字一個字而成。

林明德老師自幼貧苦，力爭上游，師範學校畢業後，曾任教小學，後來赴日本東京大學留學。

林教授的夫人張秋梧女士，是二二八事件受難家屬，她的父親是日治時代熱心支持農民運動的張榮宗先生，戰後曾任朴子鎮副鎮長，對當時陳儀政府的暴政極為不滿，在二二八事件中起義反抗，不幸犧牲。極富正義感的林明德老師，知道岳父的受難經歷，讓他更同情受壓迫者，所以在東京大學留學期間，曾因為有正義言行，而遭國民黨特務打小報告，以致回台後求職過程曾有波折。

我任職的《八十年代》雜誌屢遭國民黨當局查禁、停刊；我到其他報社任職也遭警備總部干涉而離職，因此我乃考慮繼續深造求學。1982年，我準備報考台灣師範大學歷史研究所，特地向林老師請教考試要領，承蒙他的指導，我順利考入研究所。寫畢業論文時，我曾考慮請林明德教授當我的論文指導教授，但是我知道他在東京大學留學期間即受到特務的注目，也是列管有案的人，以我的色彩，再加上林明德老師擔任指導教授的話，可能會雙雙「加分」（加黑資料的分），所以只好不忍讓老師加重負擔。

林明德老師是日本史與中國近現代史的權威，他的著作如《袁世凱與朝鮮》、《近代中日關係史》、《日本史》、《日本通史》、《日本近代史》、《日本的社會》...，是歷史研究所的研究生必讀的作品。

而且，林老師長期致力於促進台日之間的學術文化交流，可以說是日本與台灣之間的文化大使。所以2013年12月日本政府頒贈給林老師「旭日中綬章」獎項。

老師除了精於學術與文化活動，他與師母張秋梧女士創立「台灣二二八和平促進會」，致力於二二八歷史的史料蒐集整理，受難人的平反、年輕學者的獎掖、二二八歷史教育的推廣。

再者，林老師更關心政治時局，所以他參與「台灣教授協會」等社運團體，參與許多社運活動。

記得1995年8月，全民衛視與台灣教授協會主辦一場「由終戰五十年談台灣前途」的座談會，我有幸受邀與林明德老師、張炎憲兄同台參與（主持人是李永熾教授）。林老師在座談會上說：

「8月15日」與「10月25日」的差別在於 對台灣主體性的認知，過去五十年在日本統治時代，完全受日本教育；後五十年又受到大中國主義的奴化教育，完全喪失主體性，對自己的先人與這塊土地完全沒有認識，對自己的前途也沒有方向感。日本第三任總督在位期間曾做過調查，認為台灣人怕死，愛錢與死要面子，日本可以此做為對台灣的統治基礎，而國民黨來台灣之後，也運用同一種方法，即金權、黑社會與中共的武力恫嚇，台灣人在反省檢討時，對台灣的前途應有更明確的方向。」

對於台灣未來的前瞻，當時林老師說：

「最近中共二次在東海海域的飛彈演習，其實只是中共內部鷹派與鴿派鬥爭的結果，但是對台灣經濟的影響卻很大，中共的外資中台灣即佔百分之二十五以上，所以中共對台灣的恫嚇動作，也會影響台灣人在大陸的投資意願。

其實台灣的前途是掌握在台灣人自己手上，如果像以色列這樣全民皆兵，則台灣的國防力量不會有問題，但是如果台灣不能獨立，則台灣與中國的問題就無法國際化。

中共目前的武力雖然比台灣強，但是中共在經濟掛帥的前提下，不會輕易對台灣動武，因為中共若以武力進犯台灣，在取得台灣之前，他們內部政治、經濟也要付出很大的犧牲，所以只要我們可以撐得住，根本不用害怕中共武力犯台。

所以台灣人的敵人根本不是中共，而是在國內，如果大家認同台灣、保護台灣，台灣才會有前途。」

林老師這些語重心長的話，已是26年前的提醒。今天看到台灣內部有一群與中共裡應外合的政客，專替中共侵吞台灣代言，讓我們回想26年前林明德教授的提醒，今天看來猶感深切。

林明德老師於日前過世，我永懷他對我的恩德，記住他對台灣的關懷。