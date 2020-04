世界衛生組織(WHO)指控台灣並未提出「人傳人」警告,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(11)日公布電郵內容並以英文朗讀,他說,我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、「病患已進行隔離治療」,公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。他反問「這不叫警訊、什麼是警訊?」,重話抨擊WHO「內行人說外行話」。陳時中爆氣嗆WHO,不是會員國的台灣已經告訴WHO,會員國的中國有沒有和IHR說?如果沒有講「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞?」

陳時中重話抨擊,當時當地媒體已經很清楚說明有七個案例隔離治療中,WHO的情況比較貼切的說是「內行人說外行話」,若說隔離治療這樣的不是警訊,什麼情況才是警訊?

陳時中說,不是會員國的台灣已經告訴WHO,他反問會員國的中國有沒有和IHR說?如果沒有講「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞?」如果有講,WHO「這不是失職什麼叫做失職?」陳時中呼籲對這事情要坦誠以對、積極處理後續相關事情,不要轉移焦點也不要一錯再錯。

外媒問及我方專家前往武漢訪查狀況?指揮中心專家小組召集人張上淳表示,兩位專家返台報告得到訊息是,當地衛生官員說沒有人傳人,但北京去的官員說有限度人傳人。當時相關新聞報導中已經透露有限度人傳人,我方專家過去其實很難得到真正的狀況,這大概是1月13、14日時知道的情況。

【中央流行疫情指揮中心發表聲明如下】:

疾病管制署自網路上得知,在中國武漢市發生至少七例非典型肺炎(atypical pneumonia)。中國慣稱SARS為「非典型肺炎」,此為冠狀病毒引起嚴重人傳人的疾病。

由於SARS的經驗,讓我們對本次疫情訊息感到高度警惕,因此隨即在2019年12月31日以電郵方式通報世界衛生組織(WHO)「國際衛生條例」(IHR)聯繫窗口,要求其提供進一步資訊。由於當時疫情資訊不明,各項傳聞紛紛,為使各方能有高度警覺,尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重,我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」,公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例,無法直接明示該疾病已人傳人。

疾管署同時也聯繫中國疾病控制中心,希望取得更多疫情資訊。惟WHO IHR聯繫窗口僅回覆稱,已將我資訊轉給相關單位;中方則僅提供我方一則新聞稿。

由於我們強烈懷疑已有人傳人現象,且無法透過既有管道獲得釐清,我政府隨即於通報確認同日,依據有人傳人可能性的處理程序,啟動邊境檢疫強化措施,並針對從武漢入境班機派員進行登機檢疫作業。

疾管署也在1月中旬派遣專家去武漢瞭解疫情狀況、防治作為及病患暴露史。依據初步的研究,我們研判該肺炎確實會人傳人。

【電郵全文】:

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards,