中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日公布給WHO電郵內容並以英文朗讀，他說，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能，「這不叫警訊、什麼是警訊？」，重話抨擊WHO「內行人說外行話」。圖/取自疾管署直播

世界衛生組織(WHO)指控台灣並未提出「人傳人」警告，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日公布電郵內容並以英文朗讀，他說，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。他反問「這不叫警訊、什麼是警訊？」，重話抨擊WHO「內行人說外行話」。陳時中爆氣嗆WHO，不是會員國的台灣已經告訴WHO，會員國的中國有沒有和IHR說？如果沒有講「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞?」

陳時中重話抨擊，當時當地媒體已經很清楚說明有七個案例隔離治療中，WHO的情況比較貼切的說是「內行人說外行話」，若說隔離治療這樣的不是警訊，什麼情況才是警訊？

陳時中說，不是會員國的台灣已經告訴WHO，他反問會員國的中國有沒有和IHR說？如果沒有講「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞?」如果有講，WHO「這不是失職什麼叫做失職？」陳時中呼籲對這事情要坦誠以對、積極處理後續相關事情，不要轉移焦點也不要一錯再錯。

外媒問及我方專家前往武漢訪查狀況?指揮中心專家小組召集人張上淳表示，兩位專家返台報告得到訊息是，當地衛生官員說沒有人傳人，但北京去的官員說有限度人傳人。當時相關新聞報導中已經透露有限度人傳人，我方專家過去其實很難得到真正的狀況，這大概是1月13、14日時知道的情況。

【中央流行疫情指揮中心發表聲明如下】：

疾病管制署自網路上得知，在中國武漢市發生至少七例非典型肺炎(atypical pneumonia)。中國慣稱SARS為「非典型肺炎」，此為冠狀病毒引起嚴重人傳人的疾病。

由於SARS的經驗，讓我們對本次疫情訊息感到高度警惕，因此隨即在2019年12月31日以電郵方式通報世界衛生組織(WHO)「國際衛生條例」(IHR)聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。由於當時疫情資訊不明，各項傳聞紛紛，為使各方能有高度警覺，尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

疾管署同時也聯繫中國疾病控制中心，希望取得更多疫情資訊。惟WHO IHR聯繫窗口僅回覆稱，已將我資訊轉給相關單位；中方則僅提供我方一則新聞稿。

由於我們強烈懷疑已有人傳人現象，且無法透過既有管道獲得釐清，我政府隨即於通報確認同日，依據有人傳人可能性的處理程序，啟動邊境檢疫強化措施，並針對從武漢入境班機派員進行登機檢疫作業。

疾管署也在1月中旬派遣專家去武漢瞭解疫情狀況、防治作為及病患暴露史。依據初步的研究，我們研判該肺炎確實會人傳人。

【電郵全文】：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards,