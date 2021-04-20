2021.4.17美國總統拜登於白宮接待日本首相菅義偉，正式發表聯合聲明，把台灣安全納入安保條約，這是21年來首次，把台灣安全寫在公開聲明文字中，引發中國抗議。圖／擷自PBS News hour影片，民報合成

拜登和日本首相會晤，17日正式發表聲明，把台灣安全納入安保條約，這是21年來首次，把台灣安全寫在公開聲明文字中，老共跳腳事屬必然，這件事向世界傳遞一個信號，「打群架時代來臨了」，偏偏就有紅色傳聲筒說，美國戰略清晰，台灣更危險，反正美國搞戰略模糊，也有人喊危險，搞戰略清晰也有人喊危險，4月18日，澳洲政府宣布，台海有事，澳洲會和美日聯合作戰，老共這一次戰狼出征，已經搞成天下圍中，這不能怪別人，習近平貪功惹禍。

五國打一國架式擺出

美國和日本公開聯手，加上澳洲和台灣以及印度，五國軍力相當於中共的三倍，就算台灣軍隊如同政治大學賴教授口中的「紙老虎」而已，以五國三倍軍事實力，來壓制老共，絕對勝多敗少，這也是警告習近平不要搞侵略台灣的冒進主義，別想在亞洲稱霸，所以戰狼趙立堅捉狂了，這一隻荒野落單的孤鳥，正在高喊，「中國內政不容干預，美國別搞圍堵中國的小圈圈」。

老共釋出武漢病毒，已經把天下搞到一團亂，西方國家還沒有向老共討債，老共還持續撕毀「中英聯合聲明」，破壞香港一國兩制，這下子，歐洲無法安住了，17日，歐盟要發表譴責中共聲明，卻被老共圈養在歐洲的小圈圈匈牙利阻擋了，目前，歐盟只剩下匈牙利心向中共。

美國搞小圈圈是事實，但是，中共也不是沒有小圈圈，只是小圈圈尚不成氣候，甚至比不上過去蘇聯「華沙集團」的小圈圈，重點是小圈圈培養容易，保養困難，遇到事情才能見真章。

月初，老共小圈圈內的伊朗，根據「中國伊朗合作協議」，伊朗拋開美金買賣制度，要向老共以物易物，用石油換二十架殲20戰鬥機，老共有點不高興，因為老共希望伊朗拿美金來買，問題是伊朗被制裁後，已經沒有美金，老共和社會主義國家委內瑞拉搞以物易物，貸款換石油，油庫已經堆了山高的石油，雖然已經和伊朗有約在先，可以以物易物，但是，現在老共急需美金度日，雙方差點撕破臉，當然搞到這個小圈圈岌岌可危。

另一個小圈圈是北韓，北韓已經對外國求助，因為武漢瘟疫關閉對外的旅行事業，失去美金入境，今年的糧荒已經出現，老共這邊也是靠進口糧食，老百姓才有飯吃，如果還要支援北韓，肯定很艱難，老共多年來圈養北韓是不得不，這是黑道養小弟的故事，北韓小弟日子窮困，國際皆知，導彈用來放鞭炮或煙火，恐嚇南韓可以，真的敢出兵幫老共打架，肯定會提早完蛋，金正恩自己心知肚明。

俄羅斯幫不上中共

至於俄羅斯這個過氣老大哥，如今還面對烏克蘭東部問題，嘴巴和老共交好，無非是討一口飯吃，為經濟制裁之下，找到另一個窗口呼吸，真要普丁出兵幫老共，普丁更不會犯傻，所以，小圈圈已經吹成泡沫了。

本來，習近平大力砸錢搞「一帶一路」，擴大上海合作組織，就是希望取代俄羅斯，拉攏中亞和東歐華沙組織的國家，形成以老共為主的「中華大圈圈」。沒想到美中貿易戰爭一打，「一帶一路」也幾乎走不下去了，目前和老共「一帶一路」扯上關係的國家，幾乎全部倒閉，緬甸陷入內戰，示威運動已經造成八百人死亡，軍政府持續對緬甸瘋狂殺戮；斯里蘭卡、巴基斯坦、中亞諸國，全部是債台高築，而且無法還錢，只能賣身。最近，巴爾幹半島的蒙特內哥羅，也積欠300億歐元，要向歐盟求助，遭到拒絕。巴基斯坦自稱是中國的「鐵哥們」，沒想到使用老共提供的國產疫苗，上從總統到總理，打了中共疫苗，全部中標確診，一氣之下，已經向印度靠攏，尋求和解，眼看長期經營的小圈圈不成氣候，在美國圍堵之下，只能嘴巴說，「拒絕西方國家搞小圈圈了」。

習近平以為戰狼出征天下無敵，現在看來，戰狼已經變成孤鳥，孤鳥是否發瘋，卯起來攻擊台灣珍珠港，製造第三次世界大戰，就看習近平一念之間了。



作者認為，針對美日峰會的聯合聲明，中國戰狼趙立堅高喊「中國內政不容干預，美國別搞圍堵中國的小圈圈」，顯示戰狼已經變成孤鳥。圖／擷自CCTV影片​