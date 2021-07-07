2020年3月起，美國新冠肺炎疫情日趨嚴重，病毒勢態凶猛，許多公司加入抗疫，如果工作性質允許，都讓員工居家上班，導致短暫的都市人口外流。號稱大蘋果的紐約市，也難逃大劫，歌劇院音樂廳關門，青春活力歸零，生活不再活潑，在紐約工作的兒子，整天在小公寓內上班，覺得無聊，決定7月4日國慶當天，搭機回爾灣避疫情。紐約與加州有三小時的時差，但只要一上網路，天涯若比鄰，時差不時差，都沒有差。因為疫情關係，紐約往長堤的直飛班機停飛，兒子回加州，必須中途換機，才接飛到柑縣的班機，對他來說，旅行時間加長，但因為到居家城市的機場，我和太太的接機，省了一大段車程，我們的輕鬆，彌補他的疲累，沒有吃虧。兒子於2007年離家，求學工作，除了大學時的暑假外，每次回家，都只是短暫停留，高興的相聚數天，捨不得的離別，不斷地重複，孩子長大後的人生，就是如此。這次，再回到我們身邊，準備久留，算是疫情的意外收穫，難得。

只要兒女在身旁

生活歡樂不徬徨

離別難免有感傷

未來重聚可盼望

一年多來，一家三人的生活，似乎回到了過去，只是兒子長大了，他的經驗歷練，在某些方面，比我和太太都廣泛，他的一些新觀念，在稍微衡量後，好像都比較正面。孩子小時候在家，為人父母的，每天忙著教，深怕長大不成器，孩子成人後，各方面定型，為人父母的，多暸解學習，少嘮叨才是上策。十多年來，我們的運動，都止於飯後的散步，和週末到彼得谷的踏青，當兒子問我們，是否能陪他打網球時，直覺的反應是不可能，太老了，動不了。在他不斷的請求下，我們去試了，技術退化，體力尚可，沒有自己想像的老。網球拍換了新線，開始認真，現在，每週至少一次，著重發球，技巧原理都清楚，腦袋和肌肉卻不協調，有待加強。最近天氣炎熱，國慶前一天，星期六，決定清晨六點開打，本以為會很稀迷，誰知一到球場，發現有十二個印度人，看似五十歲以上，清一色老男人，八個球場佔三個，技術普通，動作慢，純運動。住在美國的印度人，在科技工業界，有數位大公司總裁，不知道他們在網球場，也如此強勢，一出動，不是一雙，而是一打，幸虧是雙打，不是單打，否則球場要六個！

印度科技多總裁

打球也是大批來

年歲都已過半百

動作雖慢不痴呆

為人父母多暸解少嘮叨

兩個多小時後，太陽出來，有點熱，三支網球拍入套，撿好二十多個球，拿起那個不鏽鋼熱水瓶，帶著滿頭汗水，收工回家，很有成就感。隔天，國慶清晨六點，和太太照例去彼得谷踏青，出門前，竟然找不到那個熱水瓶，家中各個角落，車子座椅上下，怎麼找就是找不到，有點懊惱。這個熱水瓶，已陪伴我們多年，勞苦功高，每次出門踏青前，裝滿熱水，順手自然，沒有感恩，現在沒有這個熱水瓶，有點不習慣，也意識到它的重要。這個熱水瓶如何掉的，成為踏青中途的聊天重點，很確定昨天帶去球場，打完球有帶回來，怎麼可能找不到？八點多踏青結束，回家前，決定再回球場，看看是否不小心忘了。沒有太大的信心，因為實在不太可能，三個人都沒注意到？數分鐘後抵達球場，那個球場剛好沒有人，遠遠就看到那個熱水瓶，孤單地閃亮著，似乎在盼望我們的歸來，整整近二十四小時，辛苦了！照相留念，鬆了一口氣，不是熱水瓶值多少錢，而是那份莫名的感情。

常人無心非無情

留下孤單熱水瓶

失去虛空浮莫名

復得微笑滿心靈

踏青回家後，和兒子分析昨天的事，三個大人，顧不了一個熱水瓶，很難想像，但確實發生了，失而復得，感覺真好。因為需要一個小工具，和兒子決定去跳蚤市場碰運氣。數星期前去另一個市場，他買了一個舊保齡球瓶，五美元，認為很稀奇，很值得，我和太太很訝異，難認同，不是代溝，只是藝術觀點。這個跳蚤市場，受疫情影響，停工一年多，國慶前一天才再啟動，沒有另一個市場熱鬧，要挽回往日的人潮，大概需要一段時間吧。當我在大堆的工具中，慢慢地尋寶時，發現有個年輕人，不斷地盯著我看，我覺得很奇怪，他是好奇我的襯衫，或是另有目的？一兩分鐘後，他走了過來，小聲地問我是不是ＪＪ教授，嚇了我一跳！疫情爆發前，他曾修了我飛機結構的課，現在陪他爸媽來逛跳蚤市場。身為人師，教過的學生前來打招呼，誰不高興？聊天後，向他說了聲謝謝，謝謝他來打招呼。我戴著大口罩，他還認得出，莫非一年多來，我沒有什麼變？自我感覺良好，很爽，來段台灣話，會更爽。

專心教書伽照顧

學生自然來招呼

茫茫人海安怎約

有緣逗陣就是福