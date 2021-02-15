張七郎1888年12月16日出生於新竹楊梅，因排行老七，故名七郎。父親張仁壽是一位漢醫，與傳教士馬偕相交。張七郎在行醫及信仰上，受父親及馬偕影響甚深。張七郎幼時學習漢文，後於新埔就讀公學校，畢業後，考入台灣總督府醫學校。1915年畢業，先後於基隆醫院、台北馬偕醫院服務，1916年在淡水開業並擔任「基隆港務所淡水出張所」醫務工作，1921年10月遷居花蓮鳳林，開設仁壽醫院，以紀念其父而名。

張七郎的妻子，詹金枝是新竹芎林人畢業於台北第三高女，也是基督徒。這對善心的夫婦，在醫院中經常有窮苦人家留下棄嬰，詹金枝便一個個收養，養女長大後，還替他們找對象，並割出一塊土地做陪嫁。養女之中的張玉嬋，長大後還許配給三男張果仁「送作堆」。張七郎雖接受日本教育，但平日居家只講客語，不穿和服和日式木屐，只穿唐衫或西裝。他的漢民族意識甚強，曾數度赴上海、旅順、大連等地考察，大戰結束後，張七郎寫信召喚三個在滿州的兒子返台。他在信上說:「現今台灣已回歸中國，我們生為中國的台灣人，理應回來。」為了迎接「祖國」，張七郎在花蓮籌建一個歡迎牌樓，牌樓張燈結綵，上款則題「天下為公」「國為民有」。

張七郎如此認同中國，歡迎新政府，他萬萬沒想到會慘死在他所歡迎的「祖國」的槍下。台灣「光復」的翌年1946年3月24日花蓮縣參議員選舉，張七郎被選上。開議當天，他更被推選為議長。為了作育桑梓子弟，張七郎在鳳林創辦了鳳林初中，出任首任校長。同年10月底，台灣省舉辦制憲國大代表選舉，結果張七郎列第八名當選，足見其當時具有全島性的聲望，當選後張七郎還赴南京參加中華民國制憲大會。

1947年初二二八事件爆發，當時張七郎正在發高燒而臥病於床。事件中，行政長官陳儀應全島各地的要求，准許各縣市推選縣市長候選人，結果張七郎以最高票被推為花蓮縣長候選人。這份民眾的愛戴，卻埋下張七郎不幸的禍根。4月1日，國府軍開抵花蓮，當天進駐鳳林鎮，民心為之惶惶，鎮民力作鎮靜，並向軍隊表示歡迎，乃於4月4日下午設宴招待駐軍。當天，張七郎因病軀未癒，乃囑長男張宗仁代理參加晚宴，至晚宴六時餘宴畢席散，就有士兵來到仁壽醫院，對宗仁謊稱有人患病，特請張醫師前去連部診治。張宗仁不疑，立刻前往，卻被拘押起來。約八時多，三男張果仁醫師從外回院，連部士兵又到醫院將果仁押解綁赴連部。同一時間，另一批士兵約十餘人荷槍實彈到張七郎住處，張七郎剛由浴室出來，正要向他們寒暄，卻立即被押綁起來，同時，二男張依仁醫師在家，亦一同遭押解。

張七郎父子四人同一天晚上莫名其妙被拘捕。次男張依仁後來在衣袋內被搜出一枚現職軍職上尉證章，被放過一馬。但是，張七郎及長子宗仁、三男果仁，立刻在當天夜晚十一時，被押到鳳林鎮郊的公墓東側當場槍斃！翌日，張妻詹金枝攜帶四份早餐赴連部要探望夫婿及三名愛子，軍方僅收下一份早餐，張妻始知惡耗，經過一天的探尋，終於在郊外的公墓找到父子三人的屍體。他們所穿的衣物都被剝洗一空，僅剩內衣褲護體，遺體狀極悽慘。張妻僱用牛車運屍，回到山腳下的家宅。父子三人合葬於家宅後院。墓碑上雋刻一副不成對的聯:「兩個小兒為伴侶/滿腔熱血洒郊原」。視中國為「祖國」的張七郎，最後卻喪命於祖國的槍下，而且還要賠上兩個兒子的生命。這是台灣歷史悲慘命運的縮影。



張七郎遭難之墓上刻寫著「兩個小兒為伴侶、滿腔熱血灑郊­原」。圖／民報資料照

※本文轉載自陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》

新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講

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