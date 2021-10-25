作者指出，高架的捷運基隆線的路徑可以和台鐵完全脫勾，捷運路線和設站地點可完全不受限制，建議高架的基隆捷運第一階段，從捷運文湖線延伸到八堵火車站。示意圖／台北捷運文湖線。擷自維基百科，公有領域

建議捷運文湖線由南港展覽館延伸到八堵火車站，就是基隆捷運（捷運基隆線）第一階段！

大台北捷運系統當初的設計理念就是「去中心化」，不要讓所有的捷運線在台北車站交會，這的確是數十年前的遠見，超越現今的政客！

即使是「去中心化」的設計，現在的台北車站仍然不可避免的成為台鐵、高鐵、機場捷運、捷運板南線和捷運淡水信義線5鐵共構的交會點。

未來如果要興建基隆捷運，實在不需要花費大把鈔票一定要從台鐵南港站出發，如果希望未來的基隆捷運可以最快速規劃、最快速施工、最方便營運也幾乎保證穏賺不賠的最簡單明瞭的方案就是從捷運文湖線的南港展覽館站繼續往東延伸，一路高架拉到台鐵八堵火車站；高架的捷運基隆線的路徑可以和台鐵完全脫勾，捷運路線和設站地點可完全不受限制，可和捷運民生汐止線以及台鐵相輔相乘；高架捷運施工較快，可以適應起起伏伏、高高低低和彎彎曲曲的地形地貌，也不必擔心汐止地區民眾最擔憂的淹水問題。

打破民眾對捷運系統的迷思

幾乎所有的台灣民眾對捷運系統都有兩大迷思：

第一、地下化的捷運比高架的捷運好；其實這並非鐵律！有些人口密集的市區地形地貌起起伏伏，街道彎彎曲曲又太過狹窄，或地勢低窪有淹水之虞者，客觀條件上都不適宜興建地下化的捷運。

第二、捷運的速度是最快的！的確是！但只適用於市中心而已喔！基本上，捷運列車是站站停，如果是長距離的運輸，站站停的捷運列車並非最快的。從台北市南港出發到基隆的捷運，因為捷運列車是站站停，最先到達並受益的是新北市汐止，之後依序才是五堵、百福（六堵）、七堵和八堵，現在居住在基隆市中心的民眾反而在捷運的終點站。

未來南港展覽館是捷運板南線、捷運文湖線和捷運基隆線三條捷運共同的交會處。捷運基隆線根本不需要以地下化從台鐵南港站出發。

汐止、五堵、百福（六堵）、七堵和八渚都比基隆市中心更接近台北，一旦站站停的基隆捷運完工之後，最先受惠的可能不是住在基隆火車站附近基隆市中心的民眾；關於這一點，基隆市民要深切了解並有心理準備。

如果你住在基隆市中心，你要到台北市中心來上班，搭現行的國道客運大約花45分鐘，壞處是如果遇到交通擁塞時，無法確切掌握時間；但是，站站停的基隆捷運不一定比較快喔！

先前被提出的基隆輕軌幾乎是專為基隆民眾服務的專線鐵路，基隆民眾搭輕軌到南港展覽館站之後可轉捷運板南線或文湖線到台北市各行政區，可能真的沒有比繞進沿途社區並且站站停的基隆捷運慢多少喔！台鐵願意整理出第三軌的基隆輕軌系統或許對於家住基隆市中心的民眾才是最實在的，至少可以多一個選擇！

建議高架的基隆捷運（捷運基隆線：第一階段，捷運文湖線延伸到八堵火車站）和台鐵基隆輕軌同時規劃施工，起點都設在南港展覽館；未來的影響是：便捷的交通將帶動汐止、五堵、百福（六堵）、七堵、八堵和基隆市中心房地產價格上漲，這對已經擁有房地產的民眾當然是好處；但也將引進更多人口到原本就超過環境負荷的基隆河中上游河谷，這應該是壞處吧！