G0媒體(GZERO Media)是歐亞集團(Eurasia Group)的子公司,2017年成立,創辦人之一的布林梅(Ian Bremmer)擔任總裁。布林梅在2019曾經偽造川普攻擊拜登的歹聽話,後來有承認錯誤並公開悔失禮。

G0媒體網站在3月19有一篇評論《掌權的女性—台灣的蔡英文》(Women in power—Taiwan’s Tsai Ing-wen)。《自由時報電子報》在3月23用《貓對狼!美媒:蔡英文或許是中國最畏懼的女性》來報導G0媒體彼篇評論。

原文是用「蔡英文可能是全世界支那共產黨綁匪上驚的女性」(There is perhaps no woman in the world whom China fears more than Tsai Ing-en.)開頭,《自由時報電子報》決定取這句做標題擴大內銷。

續落,原文評論講「蔡英文在2016的總統選舉中極力主張台灣獨立」。顯然,這個媒體錯誤地認定「主張維持現狀」著是「主張台灣獨立」。這種企圖誤導大眾的講法,顯然是之共綁匪基於現實和蔡英文選擇順服的共識,在台灣管理當局維護「之那民國」名號的前提下,兩岸將推動「併吞步調」的爭論表演做台獨爭論,用按呢來對台灣人注入錯誤的台獨認知,用這步來邊緣化台獨運動。對之共綁匪來講,怹認定時勢對併吞會愈來愈有利,可以予台灣人無警覺自己是浸在溫水鼎內的四腳魚,呣知水慢慢會滾起來。

維持現狀違背台灣獨立

寫報導的自由時報記者,顯然英語無夠好,閣無常識,或是假仙,叫是原文將之共綁匪比做豺狼,將蔡英文比做貓,是讚美蔡英文有才調(之那話:能幹)。咁哪用跤頭趺(之那話:腳膝蓋)想嘛知:貓遇著豺狼穩死,會予豺狼呷去!

當文明國家攏啼笑和指責之共綁匪的「戰狼外交」根本無外交禮節與手腕。G0媒體這篇評論竟然用非常正面肯定的英文字「assertive」來讚美,之共綁匪的「戰狼外交」包括「併吞手法」愈來愈踏實閣積極。原文描述如下:

“Cat vs wolf. Beijing's increasingly assertive foreign policy — including on reunification—has been dubbed "wolf warrior" diplomacy after a recent blockbuster Chinese film of the same title. But faced with the wolf, Tsai instructed her top diplomats to view their much smaller country's strategy as that of a cat, nimbly using soft power to promote Taiwan as peace-loving and compassionate — the antithesis to Chin belligerence and bullying.”

在這段原文上尾講:蔡英文這種小國的「貓策略」,予國際社會認定台灣是愛和平閣真有同情心,對比著秦王朝的好戰和惡霸。真好笑,原文評論者咁呣知其他六國,無管是甚麼「貓」,嘛攏予秦始皇併吞掉!

我無願意去猜測是按怎G0媒體出這篇怪怪的評論。文明國家的媒體人,總是較呣敢白白布染到黑,內底資訊無黑白製造或扭曲。不如過,評論者的素質還是會有限制,對某一寡代誌可能著無法度正確反應台灣社會的真相。

比如,在論證是按怎之共綁匪會上驚蔡英文的理由中間,評論講:在蔡英文的領導下,青年人較濟認同自己是台灣人呣是之那人,而且無願意台灣成做之那的一部分。事實上,蔡英文2016上任後,認同台灣的人明顯減少,是之共綁匪四界舞豬舞狗,予台灣人閣看破腳手,台灣人認同才閣回升衝高。所以,是之共綁匪黑白舞,呣是蔡英文有努力推動「台灣化」。

最後,轉來回答本文的一個問題:之共綁匪上驚哆一個台灣人?

我認為之共綁匪會驚蔡英文因為「論文門」騙局來落台,之共綁匪會拜天公予像蔡英文這種無堅強台灣意識的貓政客或赤藍權貴繼續掌權,直到怹有軍事實力發動併吞台灣的戰爭。在這種條件成熟以前,我認為,之共綁匪上驚賴清德、蘇貞昌、游錫堃、陳永興等台灣人。之共綁匪某種程度嘛驚現在的台灣人之那黨主席江啟臣,所以鼓動一群赤藍草包要踢掉江啟臣。

我在《人類予豺狼消失》這篇文章有講著,人類才是予豺狼消失上大的威脅,無可能是貓仔啦!