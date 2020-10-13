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每日國際焦點
美國副國務卿史蒂芬·比根表示印、澳、日、美四國共同支持自由開放的印太區域。
土耳其探勘船12日重新啟航前往東地中海，使希臘大怒，表示土耳其毫無信用，派船行動造成危機升級與區域和平的直接威脅。土耳其則稱希臘無權干預。
以色列議會通過與阿聯關係正常化協定。
美國
美國副國務卿史蒂芬·比根表示印、澳、日、美四國共同支持自由開放的印太區域。
北韓
金正恩流淚表示感謝軍民支持國家渡過危機。
亞美尼亞、亞塞拜然
交戰雙方持續發動攻擊並互控違反停火。
阿爾察赫表示已有480軍人陣亡，25平民死100傷。
俄羅斯
歐盟外長們可望支持德、法提出的為Navalny案制裁俄羅斯。
俄羅斯召見保加利亞大使抗議保加利亞驅逐2名俄國外交官。
白俄羅斯
德國提案制裁盧卡申科。
警方獲允許在鎮壓時使用實彈。
希臘
土耳其探勘船12日重新啟航前往東地中海，使希臘大怒，表示土耳其毫無信用，派船行動造成危機升級與區域和平的直接威脅。
土耳其稱希臘無權干預。
波蘭
Piast運河發現二戰英軍轟炸流下的高腳櫥炸彈未爆彈，疏散751名居民，海軍將進行5天拆除作業。
吉爾吉斯
總統重新發表首都進入緊急狀態。
委內瑞拉
馬杜羅的鄉間基本支持群也醞釀抗爭。
以色列
議會通過與阿聯關係正常化協定。
阿富汗
美軍空襲向重要城市進軍的塔利班部隊。
約旦
新內閣宣誓就職，尋求加速經濟改革。
突尼西亞
外海偷渡船翻覆至少11死。
衣索比亞
受疫情影響，提升醫療預算達45%。