武漢肺炎從中國中部的武漢開始，繞行世界，最後可能回到非洲中部的烏干達。現在還需繃緊神經面對對台灣非常不友好的武漢肺炎及中國政府，希望台灣在這次抗疫中大發異彩，顯示台灣就是不同於中國的台灣！。圖／擷自衛福部疾管署網站，民報後製

衛福部陳時中部長強調台灣目前面對武漢肺炎要做好兩面作戰。亦即一面是來於原始病毒的中國，另一面是中國擴散到外國後，再從外國二手入侵台灣。台灣面對這個兩面圍攻，處境艱難是肯定的，何況只是一個小島。但是如今這個四面環海的小島，也有它的好處，減少了陸路大規模入侵的機會，但除了空防，也得注意海防，因為一直有偷渡者，被通緝逃往中國的罪犯，從中國逃往出來的各色人等，都可能沿用偷渡的方式。

由於中國人口眾多，中國政府有意放人出國以加強中國在全球的影響力，包括為第五縱隊佈樁；加上一些中國人謀生的需要在全球尋找機會，因此幾乎沒有一個國家沒有中國人，因此也幾乎沒有一個國家可以避過中國病毒，何況還有通過外國的“二傳”傳播。因此全球沒有一個國家是安全的，即使現在沒有被宣佈為疫區，也可能因為還在病毒的潛伏期，而這個潛伏期的所謂14天，只是一般性來講，有的可能超過一個月甚至幾個月。

因此台灣入境海關的檢疫應該是面對全球所有國家，因為面對外國遊客，即使起飛時的確沒有染疫，但是數小時的空中旅程，以及在某個機場轉機時，因為接觸各色不明來源的遊客而可能被染上。例如那位澳洲音樂家，很可能是在曼谷轉機時中標，因為泰國本身原來被感染人數比較多，也是歐亞航空的轉運中心。台灣一位患者就是在香港轉機時被染上的。

現在全球病發最少的地區是非洲，不知道是因為醫療水平低而沒有測出來，還是病毒害怕世衛組織秘書長譚德塞先生而暫時乖乖蟄伏？可以肯定的是非洲的中國人不少，不談閹人鄭和下西洋，至少1990年代已經有中國賣春女光臨非洲，因為已經有中國人到非洲賺錢。尤其中國推行新殖民政策到非洲開發資源，中國不是僱傭當地人，而是自己派中國人來開發，自建自己的社區。多年前從利比亞整船撤僑的壯舉就是明顯例子。

據說非洲人是中國人的祖先，所以譚德塞與習近平血濃於水，不問是非，相互勾結。武漢肺炎從中國中部的武漢開始，繞行世界，最後可能回到非洲中部的武甘打（亦譯作烏干達）。因此估計非洲可能是全球最後爆發區，那時中國病毒才算完成階段性任務，大家才可以鬆一口氣。現在還需繃緊神經面對對台灣非常不友好的武漢肺炎及中國政府。希望台灣在這次抗疫中大發異彩，顯示台灣就是不同於中國的台灣！