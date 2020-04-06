要根本解決此憲政危機，其實很簡單，那就是公投正名制憲，根據主權在民的原理原則，經過民主程序，制訂一部合乎台灣人民意志、台灣政治現狀的新台灣憲法。圖／總統府

我不是憲法學家，我從政治學看問題。憲法學上的爭論，就由我敬佩的李慶雄教授去處理吧！

1949國民黨政府被共產黨推翻後，蔣介石逃到台灣，用「動員戡亂時期臨時條款」（1948制訂）凍結1947在南京制訂的中華民國憲法，戒嚴統治台灣，到1991李登輝廢止「臨時條款」，經過7次修憲，修成憲法怪獸。今日，中華民國在台灣是很不合乎1947中華民國憲法的政治怪物。

「非國」的國名

根據國際法，中華民國在中國、在世界，1949年後就不再存在。在台灣，中華民國憲法已成廢紙一張。勉強地說，中華民國在台灣，憲法上名存實亡。嚴格地講，它是違憲的、國不成國的政治怪胎。

所以，很奇怪，台灣的國民黨就是死鴨子嘴硬，硬拗說，根據中華民國憲法，台灣不是中華民國。他們的中華民國包括中華人民共和國統治的中國，還包括1924就獨立的蒙古。真是空口說白話，滑天下之大稽。

問題是，全世界，只有15個迷你小國還叫台灣「中華民國」，其他都叫台灣「台灣」，實質承認這個「台灣」是一個國家。不過因為中國的鴨霸，都不能官方稱呼台灣「台灣」，而被迫叫台灣的領使舘「台北（經濟文化）辦事處」。台灣被迫使用「中華台北」參加奧林匹克、世界衛生大會等國際活動，「台澎金馬關稅區」參加國際貿易組織。

2015新加坡馬習會，中國稱呼馬英九「台灣地區領導人」，請問國民黨諸公/婆，此稱呼合「中華民國」憲法嗎？

台灣國民用「台胞證」進入中國，算不算違憲？

請問國民黨諸公/婆，「中華台北」、「台北（經濟文化）辦事處」等亂七八糟的「國名」，哪一個合中華民國憲法的規定？哪一個不是違背中華民國憲法的「非國」稱呼？

台灣不是中華民國

所以，為什麼跟中華民國憲法無關、只是一張國際（在中國還不能通行）的旅行文件、護照，為方便旅行、不混淆國際視聽、不讓外國人把台灣人當中國人，簡單地由外交部就可修改、把「中華民國（Republic of China）」拿掉、只留「台灣（Taiwan )，你/妳們就要跳腳怪叫「違憲」、「搞台獨」、「去中國化」。

當然，護照的微修，7成以上的台灣人贊成。這是走上台灣獨立建國非走不可的一小步。如是小步，你/妳們都氣急敗壞，要舉虛擬的「中華民國」憲法大旗，莫名其妙地反對。你/妳們居心何在？為何反對？為何如是無理取鬧？你/妳們煩不煩啊？

實在，你/妳們應該醒醒了。要像83％的台灣人，不當中國人、要當台灣人，支持台灣獨立建國，不然你/妳們就帶著神祖牌「中華民國」回歸祖國中國吧！那是在自由民主台灣，你/妳擁有的憲法權利。不然，再繼續賴在台灣不走，硬和台灣人作對，甚至作專制中國的同路人、應聲虫，只會更被台灣人唾棄，更快被掃入歷史灰燼。

國民黨立委陳玉珍嗆說，台灣不是國家，中華民國才是。蘇貞昌院長回嗆說「那她就沒資格當國會議員」。回嗆得剛剛好。陳委員1999拿台胞證去北京大學修法學碩士，2019曾說「北京中央」。請問委員，妳的言行，是否違背妳的「中華民國」憲法？

這本「中華民國」的違憲爛賬，太爛了，我實在算不下去，就此打住。

簡言之，中華民國在台灣是違背1947中華民國憲法的憲政怪物。在台灣的中華民國憲法，是違背民主憲政的憲法怪胎。1991年後修了多次，越修越怪，成龐然憲法怪獸。再修下去，很難。修憲門檻太高，難關太多。要把1947中華民國憲法，修成適合2020民主台灣主流民意、政治現實的台灣憲法，根本是不可能的任務。

歸根結蒂，要根本解決此憲政危機，其實很簡單，那就是公投正名制憲，根據主權在民的原理原則，經過民主程序，制訂一部合乎台灣人民意志、台灣政治現狀的新台灣憲法。

爭護照改版面、China Airlines改名Taiwan Airlines，中國石油改成台灣石油，中華郵政成台灣郵政，雖是非作不可的正名工作，都不像把「中華民國」正名為「台灣」那麼難，但也僅頭痛醫頭、腳痛醫腳，無聊。

歷史任務是公投正名制憲

無聊但很重要。中國病毒正全球殺傷世人，引起人類公憤。蔡英文總統不抓住這千載難逢、稍縱即逝的歷史機會，作些上述輕易的正名工作，今天不作明天一定後悔。

歷史長河地看，蔡總統領導民進黨的歷史使命，也即天命（mandate），就是台灣的公投正名制憲。做不做？成不成？最終會受歷史論斷。

既使今天，蔡總統大刀闊斧，推動公投制憲，把國名「中華民國」正名為「台灣」，也名正言順，剛剛好，一點也不為過。