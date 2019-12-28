陳水扁前總統今（28）日在臉書發表影片表示，看到全世界這麼多國家在選總統，從來沒有聽過、看過任何一個總統候選人在電視辯論中，像韓國瑜講這種肖話、空話，以為這樣說就可以杜絕貪污嗎？韓國瑜說，如果他貪污關到死、一天只給他一頓飯、每天吃一顆豬膽，有可能嗎？「你嘛先探聽一下，聯合國人權公約可以讓你這樣嗎？」

陳水扁指出，特別是4年前，2015年12月聯合國才剛通過「曼德拉規則」《聯合國在監人處遇最低標準規則》，就是要紀念南非前總統、得過諾貝爾和平獎的民主人權鬥士曼德拉，被關27年，受到不公平、沒人權的待遇，所以聯合國特別通過「曼德拉規則」，坐牢的人應享有最低限度標準的待遇，包括要定期吃飯、要有營養、要用心準備伙食，這是聯合國剛通過的規定，台灣是民主人權的國家，敢這樣迫害人權，違背聯合國的公約和曼德拉規則嗎？「你也稍微探聽一下！」

他說，目前牢房那麼小間已經不符合世界標準了，「你要不要吃飯，一天三餐一定送到你面前，不吃是你的事情，你只吃一餐，三餐照常送到你面前，甚至你要絕食，也不會讓你這麼方便，也沒有自殺的權利，甚至還會算你違規，還可以沒收你的電視、收音機，甚至讓你禁見，不能會客幾次，不能出去運動，不能放封，這都是阿扁的經驗，關過的人大家都知道，可以讓你一天只吃一頓？沒有啦！在裡面連自殺的權利都沒有。」

他說他在台中監獄時，在房間內前前後後、包括出去的空地，全部共有17支監視器，廁所就有2支，「可以讓你自殺嗎？」，他痛批韓國瑜說這種沒人會相信的話，騙人不懂嗎？「你說如果貪污關到死，除非法官把你判刑，不然定讞的死刑犯，可以只給一餐嗎？可以讓你挑要吃什麼嗎？要送進去給阿扁的柑仔蜜、虱目魚都檢查到碎糊糊，根本不能吃，你韓國瑜再大，總統也沒這個權力啦！行政院長、法務部長、矯正署長也沒這個權力，你在說什麼肖話？」

陳水扁說，「你（韓）說如果貪污要把你關到死，那很簡單，不要關，你事先先自殺，這樣就不用關了，關進去不可能關到死，除了已經定讞的死刑犯，說得很簡單，不要再騙了！就憑這一點，你就真的沒資格做台灣的總統」。



影片來源：YonGe Chen臉書

提醒：再給自己一次機會

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995 張老師專線：1980