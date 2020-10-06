野趣：長滿蕨類雜草，突冒出一串石斛蘭花的驚喜，是台灣郊山漫步的特有……。

其實，只要有心，一大堆生態與人文结合的學習，處處均是生活與心靈自在的揮洒……。

先說石頭吧！

祖先拓墾伊始，為了砌擋土牆，在没有水泥的年代，發明了石與石之間，三面銜接的「乾石砌」工法。此即現今的生態工法，能透氣、排水、長植物，是與天地共生的本來……。

再說石斛蘭，它是蘭科植物石斛屬多年生草本花卉。台灣原生石斛蘭有13種，依花期分為「春石斛」及「秋石斛」兩大類，秋石斛花開於假球莖頂端，每花莖開花20～30朶，每一年八八父親節，秋石斛是代表「父親之花」。

台灣野生蘭類，多達101屬322種以上，中海拔温帶林，更是野生蘭花的大本營，正是原住民部落住居之地，石斛蘭花，自自然然地是當地節慶花卉的信手拈來...…。

金草蘭（木斛蘭）即是鄒族的神花。中華郵政於107年2月27日發行之「 臺灣野生蘭花郵票」系列（郵票編號：A146II），可見端倪。

島嶼的主人「仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。」謹遵祖靈的訓誡靈引，由經伴生植物花卉的季節性花開，以為敬天、敬地、敬祖靈的適時祭品，统治者「人定勝天」的決策思维，在在否定「人本自然」的生活規律，蒼天無語，見憐何時……。

暮色蒼茫中回首，「夾縫中族群」生活方式的話語權，何時能重新被檢視?

這，應是現今環境生態教育的萌發……