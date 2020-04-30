每年5月1日是專屬勞工的節日，但台灣有超過 70 萬名的東南亞外籍移工無法休假！根據 2019 年勞動部統計，約有88.6 %的外籍看護工週末沒有固定放假， 更有33.4%的外籍看護幾乎全年無休！

外籍看護長期沒有放假待在家中，和台灣雇主的互動時間也變得更長，容易出現溝通困擾。2019 年勞動部的調查顯示，台灣雇主有近八成的困擾是和與外籍移工「語言不通」；更有許多雇主表示，他們常常擔心外籍看護不了解家中長輩說的話而發生照護意外，或是在家中因溝通不良而造成許多誤會和困擾。

One-Forty（台灣四十分一移工教育文化協會）是關注東南亞外籍移工的非營利組織，在 2020 年4月中發起寄送中文學習包給全台灣各城市、偏鄉、離島的外籍移工的「好書伴集資計畫」，希望募集 1000 位民眾的捐款支持，讓 One-Forty 每年讓剛到台灣的移工都能免費獲得實體教材和長達一年的線上遠距學習資源，逐步解決外籍移工與台灣人的溝通困擾，也幫助外籍移工更快適應台灣社會，提升工作品質與增加良好互動。

計畫推展至今已經有將近 1000 名印尼移工收到學習教材，他們所在的地點分佈全台22個縣市。透過 324 份回收問卷顯示成果，九成以上（92%）的移工參與者都認為中文學習包能幫助他們提升中文的聽說讀寫各方面能力，能夠清楚用中文表達與對話。八成以上（86%）以上的移工參與者認為此計畫有效改善了與雇主的溝通，與雇主更為親近；更有近八成的移工認為此計畫幫助他們更適應台灣生活，工作起來更開心！

One-Forty 創辦人陳凱翔表示：「透過好書伴計畫，希望讓全台灣每一位移工都能把中文學好，除了工作成效會更有品質，與台灣人的互動也會更好。」好書伴集資計畫希望募集 1000 位民眾的捐款支持，送出 3000 包學習包給全台灣各地的移工；除了學習包之外，更有長達一年的遠端教學互動，由母語老師直接第一線指導。然而團隊的資源目前卻遠遠不夠，每一年約有 3 萬名移工來台，光是要讓 3000 名移工獲得好書伴集資計畫的學習資源，一年就需要新台幣 300 萬。

好書伴集資計畫是一份台灣人送給移工的學習禮物，同時也是更友善對待他們的方式。東南亞移工對台灣社會的貢獻顯著，台灣各大政府工程、中小型企業工廠以及家庭都有他們付出的身影，他們已經成為台灣人這幾十年來不可獲缺的「好隊友」。

只要每天定期定額 10 元，就可以加入好書伴集資計畫，支持移工展開為期一年的中文學習旅程，創造移工與台灣人的正向交流與溝通。

勞動節這一天，一起感謝外籍移工，這群台灣人的好隊友，詳情請連結One-Forty網站： https://qsear.ch/8e94b9



好書伴學習包內容物介紹：中文課本和作業本、一封給雇主的信、學生證、書籤等。圖／One-Forty



學生們拿著中文課本在課堂上的大合照。圖／One-Forty