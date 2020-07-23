太極門及聲援民眾在法務部執行署前抗議。圖／擷自法稅改革聯盟臉書影片

近兩週來，太極門冤案的受害人，群集法務部行政執行署大門口前，訴說冤情，得不到官員們的回應。因為該項強制執行案件係基於違法稅單，其係24年前，侯寬仁檢察官濫權起訴產生不實的起訴書，國稅局拿來當課稅依據。事實上，該刑案在2007年7月13日最高法院三審確定判決「無罪、無稅」。照理說，那違法稅單不應存在，何來如今的強制執行、強奪民產？

依報導，國民法官法，藍軍批︰執政陪審變參審，立法院國民黨團總召林為洲指出，民進黨從1999年在行動綱領寫到要全黨推動陪審制，理由是保護人權、減少冤獄、避免法官專斷、對抗僵化司法體系。

人民對司法不信任

查1999年，當時尚未政黨輪替，國民黨全面執政，法官專斷、司法體系僵化、冤獄不少是事實。由於在「以黨領政」時代，司法是統治者的工具，司法就是為維持統治者的權力而存在，本來就沒有所謂法官「審判獨立」或檢察官保持「政治中立」的觀念。

陳耀祥教授2012年9月29日發表「政治與司法」論文指出，台灣的司法問題不僅存在於法院階段，檢察機關的違法濫權也成為各界抨擊的對象。……檢察機關是廣義司法的一環，所以在探討與推動司法改革的過程中，不能僅針對法院體系而已，檢察體系的改革也是國家民主化與法治化不可或缺的要素。

依本人觀察，目前「黨國司法」的餘毒仍然存在台灣，司法改革可說是「牛步化」，人民期待司法新制提升人民的信賴，要等待何日才能實現呢？