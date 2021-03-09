國際婦女節當天，美國第一夫人吉爾·拜登和美國國務卿布林肯表彰來自世界各地的非凡女性群體。中國維權律師王宇是獲獎者之一，但她並未出席由國務院舉辦的虛擬頒獎儀式。美國國務卿布林肯對此表示擔憂，因為他知道王宇想參加今天的典禮。此外，週一以網路視頻方式舉行的頒獎典禮還為七名遭到刺殺的阿富汗婦女領袖和活動人士追授榮譽獎。

美國國務卿的「國際婦女勇氣獎」已經進入第15年，目的在於表彰全球各地在倡導和平、正義、人權、性別平等和賦予女性權力方面表現出非凡勇氣和領導力的婦女。

今年的獲獎者包括中國維權律師王宇在內等14名來自世界各地的女性。此外，「國際婦女勇氣獎」還特別表彰致力於改善阿富汗人民生活而被刺殺的七位阿富汗女性領袖和維權人士。

王宇並未出席週一的虛擬頒獎典禮。對此，美國國務卿布林肯表示非常擔憂。

他說：「王宇是中國最著名的人權律師之一。她代理的案件涉及受虐兒童、少數民族、婦女和宗教信徒，她的工作直到今天一直讓她受到政府的壓力。 過去兩天我們未能與她進行正常交流。我們很擔心，因為我們知道她想參加今天的典禮。我們會繼續跟進，並在必要時就她的案件發聲。」

美國國務院在頒獎典禮中播放了王宇事先錄製的致辭。

她說：「我作為一個法律人，還是希望能夠推進中國的法治建設，也希望能夠在中國社會實現人權法治，也實現一個公平和正義……我代理的案件過程中，我也看到這種司法的腐敗和墮落。因此作為一個法律人，我覺得我有義務來推進法治。」

今年的獲獎者還包括被關押的白俄羅斯反對派領袖瑪麗亞·科列斯尼科娃、伊朗國際象棋裁判、婦女權利倡導者巴雅特以及緬甸活動人士翁菲菲等。

在頒獎典禮上，美國第一夫人吉爾·拜登談到了獲獎者共同的鬥爭。她表示，人權是普世價值。婦女的平權是美國外交政策的優先之一。

她說：「最好的外交是對這種聯繫的認識，也就是：阿富汗婦女的自由加強了各地的社群，緬甸的教育為遠處創造了機會，白俄羅斯的公正選舉也將強化我們的民主。你們的鬥爭就是我們的鬥爭。你們的勇氣使我們一次又一次地團結在一起。」

自2007年3月以來，「國際婦女勇氣獎」已經表彰了來自75個國家超過155位獲獎者。2016年，中國政府禁止人權活動人士倪玉蘭前往華盛頓來領獎。倪玉蘭繼續面臨威脅和人身攻擊。