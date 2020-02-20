鑽石公主號上的台灣乘客今(20)天又有9人下船，華航包機預計明天下午1時30分從桃園機場起飛，明天晚上10時30分降落桃園機場。圖/取自謝長廷臉書

鑽石公主號上的台灣乘客今(20)天又有9人下船，駐日代表謝長廷和代表處人員再次到橫濱大黑碼頭接人，9名國人乘客從中午12時50分陸續下船，目前已送往飯店安置。謝長廷今早在臉書PO出下船台籍旅客line他的訊息，高興地直說:「我剛接到下船通知，我要回家了！回去我的台灣，我母親的懷抱！！」、「有今天的喜悅要感謝你們！」

謝長廷臉書PO文指出，昨天深夜，一位80多歲的先生line他，寫到：「我剛接到下船通知，我要回家了！回去我的台灣，我母親的懷抱！！」、「有今天的喜悅要感謝你們！」。謝長廷說，這位國人5天前就檢測，一直等不到通知，擔心是確診感染，從line的文字中可以感受到他興奮跟快樂的心情。

謝長廷也表示，還有一位確診的W女士在醫院，一直渴望能夠驗出陰性結果趕上這班包機，但每次通知都令她哀傷。一位J先生的太太確診陽性，但並沒有任何症狀，他幾近哀求希望包機能把她載走，因為跟中央防疫中心的指示不合，所以只能婉拒。

謝長廷遺憾的說，這種壓力對她們的健康當然很不利，所以必須耐心的安慰鼓勵，也適時把他們的意見反映，希望有助她們的健康，即便可能會有些反彈意見，也算幫忙她們分攤壓力。未來這些留在日本治療的人也是駐外使館要關心的對象。

鑽石公主號船上22名台灣旅客，扣除5名已確診入院、昨天下船5人以及今天下船的9人，還有3名國人乘客等待下船，其中，國人乘客中有一名男性J先生因為妻子已於日前確診，因兩人同室J先生是密切接觸者依規定需檢測，若檢測呈陰性依日本規定仍必須繼續隔離。

至於華航包機已經申請明天下午1時30分從桃園機場起飛，到日本羽田機場接人，預定明天晚上10時30分降落桃園機場，在日本共住1房的旅客需共乘1輛車離開機場，所有旅客行李消毒後，必須留在機場隔離14天才可以領回。