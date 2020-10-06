每逢中秋，紅色統戰語言滿天飛，但是，最令人吐血的是一位國民黨前立委說，「中國是多數台灣人的祖國」，認賊作父是紅色名嘴和中共在台代言者的自由，但是，睜眼說瞎話，卻令人不恥。

台灣人祖國是南島

我過去的專欄，對這個話題已經討論多次，歷史考古或醫學已經驗證，多數台灣人基因和漢人差異甚大（詳見林媽利醫師的台灣人基因研究），就算1949年遷台的兩百萬移民，經過三代融合，純漢人血統已經甚少，而且，國府遷台之前，在台灣的住民已經有六百萬人，這些住民在1895年，日本治台時期，已經用行動否決中國是他的祖國，否則在日本人提出歸化選擇時，很多中國人早已經賣產回到中國了，當時多數的台灣住民對自己祖國的印象一片空白。

前幾天，巧遇簡炯仁老師，簡老師留學芝加哥大學，對台灣原住民的研究，尤其是平埔族的漢化研究，相當深入。他提起一件往事，當年在芝加哥大學學習，遇到一位來自中國漳州的留學生，兩人以閩南語交談甚歡，突然間，這位中國漳州學生對簡老師說，「你剛剛說的話，我怎麼聽不懂」，這句話觸動簡老師對台語的研究，現代台語保留很多平埔族語言，所以已經不是純正的閩南語「漳泉廈門一帶語言」，所以，漳洲留學生聽不懂；其次，漢藏語系屬於「一音一義」，也和南島語系「多音一義」不同，例如跤頭趺，漢語唸做，膝蓋，跤頭趺的語言不是台語，而是平埔語言，漢語讚美，台語叫「謳咾」，台語的說法也是來自平埔語。使用漢語的閩南人和使用客家語的廣東人，在清治時期來到台灣，有兩種方式，正式申請貿易或屯墾，這些來台這必須寫清楚歸期，以供日後調查，而另一種方法就是偷渡，不準備回中國了，以當年船舶的技術，安全來到台灣人是少之又少，況且，不管甚麼方法來到台灣，這些人和本地的平埔人經過溝通交流，語言已經融合，從文化人類學來看，少數的強勢語言凌駕多數的弱勢語言，正好在台灣發生，清朝統治台灣200多年，為了方便統治，進行漢化政策事屬必然，因此，1905年，日本治台後第一次戶口普查，自稱是福廣後代反而增多，自稱是平埔或原住民卻變成少數，相當違反常理，因為，康熙收服台灣後，推動「遣籍還鄉」政策，島內跟隨鄭氏王朝者，不管軍人，軍眷或平民，被押送回中國高達20幾萬人，留在台灣的漢人，不願回唐山，躲進深山逃避抓捕，但是，這些人畢竟屬於少數，這些少數漢人，怎麼可能經過200多年清朝統治後，突然變成多數呢？只有一個理由可以解釋，留在台灣的平埔族或原住民，經過漢化政策，把自己變成漢人了。

因此，簡老師說，「台灣人是一個民族失憶者」，所謂失憶就是失去記憶，由於人為因素，刻意進行歷史扭曲，對台灣人洗腦，所以，台灣人忘了自己是誰，這是一件很悲哀的事情。



簡炯仁老師留學芝加哥大學，對台灣原住民的研究，尤其是平埔族的漢化研究相當深入。圖／擷自國史館台灣文獻館網站

做勇敢的台灣人

台灣多數人是南島人後裔，這一點無庸置疑，現在唯一的爭論在於，台灣是不是南島語系的起源？所以不要再說，台灣人祖國是中國，這種騙人廢話了。

我們多數人被台灣扭曲的歷史教育矇蔽，一騙幾百年，台灣先輩作家鍾理和在日治時代，遠赴中國尋找心靈的原鄉，結果在中國遭受歧視，回到美濃故居後憂鬱以終，他的心靈原鄉已經破滅。

同樣的，祖國對台灣喊打喊殺的時候，完全沒有所謂故鄉情，他的中國人不打中國人口號，建立在你必須投降的條件上，萬一你真投降，恐怕還無法換來平安，結局還是被打殺，西藏、新疆、蒙古是擺在眼前的例子，既然如此，台灣人就勇敢做台灣人，服從真理科學，台灣人不是中國人，過去不是，現在不是，未來也不是。