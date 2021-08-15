已年過七十的桃園復興區耆老陳松明Taya Masing，多年來傳承泰雅文化不遺餘力，榮獲教育部頒發2016年社會教育貢獻獎及2017年推展本土語言傑出貢獻獎。視文化傳承為己任的他，持續教學書寫，期盼泰雅文化永續流傳。

談到泰雅文化，陳松明Taya Masing開始訴說泰雅族人北上到桃園復興區，移居開墾刻苦耐勞的精神與適應力。過去泰雅族社會沒有文字，只透過口述、吟唱、對話等口傳方式，而使得文化逐漸式微。因此，儘管年事已高，陳松明Taya Masing仍致力於保留泰雅文化精髓，讓泰雅文化能繼續傳承下去。

撰寫族譜 開啟尋根因緣

從1986年擔任華陵村長起，陳松明Taya Masing意識到自身肩負泰雅文化傳承的使命，開始編纂華陵里60個家族的族譜與《復興鄉鄉志增修》，追溯並記錄410年前，以狩獵維生的泰雅族遷徙史。在撰寫過程中，陳松明Taya Masing走訪各地的泰雅耆老，從許多長者口中瞭解泰雅歷史，更深化他保存口述歷史文化的信念。

陳松明Taya Masing也因擔任全國泰雅族歲時祭儀講師，與復興區原民耆老、文化老師、族語老師及部落族人，共同網羅許多復興史地資料、安排祭儀、學習泰雅傳統山林智慧，並透過這些文化史料及活動，來凝聚年輕族人對自我原住民族身分及泰雅文化的認同，延續泰雅文化的香火。



族譜不但保存過去歷史，也讓後代子孫有所依循。圖／周永受

克服語言斷層 教學融入文化特色

面臨現在年輕族人大多數在漢化的環境生長，對陳松明Taya Masing來說，教起泰雅族語較為吃力。「現在的小孩都已經漢化，父母親也是。即使在課堂上教了小孩泰雅語，請他們在家跟爸媽練習，但他們都回來說爸媽也不會。」明顯的語言斷層造成練習環境缺乏，使年輕一輩難以在生活上應用課堂所學。

即使在教學上遇到困境，陳松明Taya Masing仍願意花更多時間教導學生，秉持著努力不懈的泰雅精神，一步一腳印帶領年輕子女及其中年父母，再次重拾自己的文化。同時，為了讓已漢化的年輕族人增加學習興趣，他也試圖將泰雅族狩獵、小米種植故事，融入教學中，並透過帶動團體遊戲、拍攝影片，讓學習更具有吸引力。



眺望拉拉山的綿延不絕，代表著陳松明Taya Masing對泰雅文化傳承的自我期許。圖／周永受

體現泰雅傳統 視傳承為己任

「泰雅語中有一句話告訴我們，生活之間不要用木板子做隔閡。」意思就是要互相幫忙與合作，也是陳松明Taya Masing的教學宗旨，讓孩子瞭解並遵循泰雅族社會生活的意義，相互幫助、謙卑、純潔的傳統。此外，他也讓學生親身體驗泰雅族的生活文化、學習泰雅社會的訓誡規範，讓彼此身體力行，發揮相互合作的精神。

熱心教學的陳松明Taya Masing，成為巴陵國小學生最喜愛親近的「阿公」，他就像學校的大長輩，連結了年輕一輩的心。歲月雖風霜了他的容顏與體力，但是他仍持續整理、書寫歷史與族譜，讓泰雅文化得以傳承給後代。陳松明Taya Masing心心念念的，就是希望牽起後輩族人與傳統文化的連結，他說，「我非常熱愛族人，保存文化就是我的義務與責任。」



手握一把校內採收的小米，陳松明Taya Masing向學童講述著泰雅族的小米故事。圖／周永受

※本文轉載自 《桃園誌》No：74