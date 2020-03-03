我國針對中港澳、南韓、義大利及伊朗等地，入境者具該地旅遊史，需居家檢疫14天，如何從機場返家才能降低風險，交通部宣布，自明(4)天起，將以機場排班計程車、出賃車，提供居家檢疫者點對點交通服務，居家檢疫者自機場返家將不得再搭乘大眾運輸，違反者最高可處罰100萬元。

交通部航政司司長葉協隆今天在疫情中心記者會上表示，為利居家檢疫者下機後能及時返家，規劃以親友接送為優先，未能由親友接送者，將以排班計程車及租賃車，提供居家檢疫點對點服務，各航空站已規劃入境旅客動線、乘車程序。

此機場返家方案目前規劃桃園機場、松山、台中、高雄等航空站，已規劃好妥適路線，加強標示，必要引導，可以讓居家檢疫者可以候車、搭車。

葉協隆表示，中短途旅客以排班計程車服務，旅客仍以計程車跳錶方式付費；長途旅客以桃園機場為主，將由機場公司已包月方式租賃小客車提供服務，並由旅客以高鐵票價2倍費用付費，不足1千元以1千元計算。

葉協隆表示，離島居民，搭乘我國海空運為限，先到松山台中機場基隆港轉搭到台東或是離島地區，之後再轉搭計程車或是親友接送。

此方案將自3月4日起開始實施，在為期一周的宣導，自3月11日起，若入境居家檢疫者違反該方案規定，仍搭乘大眾運輸返家，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高可處罰100萬元。