倫輸公投 民主已死

2021年12月18日引起國際社會矚目的台灣公投,經過朝野對抗,加上紅媒放聲力挺,美中對決即刻成型。自今年3、5月成案後,展開全面火拼對決,過程真是驚濤駭浪。因為在提案者端出,食安、環保、開源、節流的大旗,正面挑戰執政者所正在進行的經濟、綠能、環安、民主等國家政策。經激烈攻防廝殺後,由台灣人民作出最終判決:不同意票比同意票高出約3%到5%的票數,全面否決公投四案。國民黨主席朱立倫,在投票前說公投是「台灣民主的展現」,投票後當四個同意案摃龜全輸,就說「公投已死」而且台灣是「民主獨裁」;贏了算民主,輸了就是獨裁,這種輸不起的非常倫,還真是叫人不敢恭維。

媚中公投扯台後腿

公投前藍營聲勢高揚,信心滿滿地認為,由國民黨主導的第18反萊豬,及第19綁大選兩案ㄧ定通過;無黨籍所提出的第17啟核四、及第20護藻礁兩案,也義正嚴詞勢必過關。但其實這四案提出,都是拿為民謀福利的冠冕堂皇說詞為藉口,來進行醜化、分裂台灣全民,參與國際走入世界的意志。他們所說核四重啟商轉可供電、萊豬是毒豬保食安、公投綁大選可省錢、護礁拆三接防氣變,都是一廂情願地自說自話;旨在媚中、扯台灣後腿。

票數接近值得端詳

不過持同意者,四案每案也都能獲得近四百萬人的支持,確實值得關心台灣事務者省思。因為這是檢測台灣社會,針對攸關台灣公共議題的最新民意和指標。同意者高舉公投綁大選、萊豬是毒豬、護礁拆三接、核四啟商轉的大旗,來挑戰國家公共正策,居然每案還獲得近四百萬人的支持,而且還差一點就全數如願以償,在不同意者使出渾身解術後才得以穩住陣腳。這確實值得我們來,逐一仔細推敲其中究竟。

公投本無事來亂的

第19案、國民黨江啟臣提「你是否同意公民投票案公告成立後半年內,若該期間內遇有全國性選舉時,在符合公民投票法規定之情形下,公民投票應與該選舉同日舉行?」提案的原意是,希望能提高投票率、節省政府開支、避免浪費公帑。但2018年公投綁大選,邊開邊投亂象環生至今餘悸猶存;在選舉混亂過程中,選民確實無暇分心,去關注公投議題,徒然失去公投的美意。投票結果有3,951,882 票同意,佔48.96% ;不同意者有4,120,038 票,佔51.04%,提案遭到否決。

萊豬亦非毒假食安

第18案、國民黨林為洲提「您是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品?」提案者,把含萊克多巴胺瘦肉精的合法美豬,形容成毒豬。一再拿食品安全大做文章,其用意旨在取悅中國,打擊台美關係,進而完全封殺,台灣遵守國際開放市場的承諾。美牛能吃、美豬不能吃,真是顛三倒四、滑天下之大稽。投票結果,有3,936,554 票同意,佔48.79% ;不同意者有4,131,203 票,佔51.21%,該案遭受否決。

三接藻礁顧為啥拆

第20案、無黨籍潘忠政提「您是否同意中油第三天然氣接收站,遷離桃園大潭藻礁海岸及海域?」基於藻礁保育、能源轉型、氣候變遷、文化保存、公共安全、國防安全、國際形象、法治落實、深化民主共9個理由,提案者訴求公投搶救藻礁。然而三接是減少空污、均衡南北發電的重要建設。況且為落實藻礁保育,政府早已大幅縮減開發規模,今年更進一步提出再外推1.2公里方案。既維護藻礁保育,同時也確保電源充足供應。投票結果有3,901,171 票同意,佔48.37% ;不同意者有4,163,464 票,佔51.63%,提案遭到否決。

核四惹塵埃有共識

第17案、無黨籍黃士修提「您是否同意核四啟封、商轉發電?」提案者強調核廢料有97%仍是可利用能源,僅需2至3年即可商轉;況且核四地質區並未發現活動斷層,不需擔心地震。然而台灣至今,沒有任何一個縣市長同意儲存核廢料。核四自2014年4月28日,封存至今已愈七年,電廠設備已呈爛尾樓狀態。若要重新運轉,確實存在許多維安考量,重啟費用更是天文數字;何況核廢料存放至今無解。投票結果有3,804,755 票同意,佔47.16% ;不同意者有4,262,451 票,佔52.87%,全案遭到否決。

公投催生台灣共和

公投過後,藍綠陣營有不同說詞;國際社會也有不同解讀。藍營要角朱立倫,認為公投已死;唯不知他們今後,是否要起死回生重新再來。倒是本土藍,台南市國民黨籍市議員蔡育輝,因不滿市議會要把孫文遺像拆除,舉手向主席提出臨時動議,要建請中央政府成立台灣共和國。當場獲得同屬國民黨籍盧崑福議員的附議,還激將民進黨議員,不要每天都把政治當成提款機,講什麼獨不獨立,有種就跟進同意。因事出突然,經過溝通交流後,綠營當然贊成沒有人反對,最終在一致認同下,議長郭信良敲槌表示成案,將「建請中央將中華民國國號更改為台灣共和國」一案送交中央政府。

誰是中華民國台灣

執政的民進黨在公投過後,把功勞歸於台灣人民,企於參與國際走入世界;沒錯、這是事實。目前已有以立陶宛為首的東歐三小國,積極主動爭取台灣參與國際,還於今年11月18日在該國首都維爾紐斯,正式掛上全球第一個台灣代表處「Taiwanese Representative Office」招牌。歐盟、澳洲,也都表態願意跟進。此刻國際社會都稱台灣為台灣,大家都知道這是時下,在台灣執政民進黨政府努力的成果。但是,當下在台灣執政的民進黨,卻也是世上唯一捍衛中華民國的政黨。中國共產黨、中國國民黨、甚至全球有名有姓的政黨,沒有一個在國際公開場合稱台灣為中華民國,只有目前在台灣執政的民進黨,始終把自己定位為中華民國台灣。實在無法讓人知道它是要代表誰,中(華民)國、台灣,還是兩者都要?我們真的無法知道,民進黨是真的做不到就是做不到,不願、不能、不為,還是「台灣要如何定位」根本就免談?



2021.11.18駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立,新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。圖/擷自外交部網站

挺公投者表態媚中

當然從這次公投,大家很清楚可以看出,台灣目前確實存在諸多不明勢力,在盤算台灣去處。有人藉口因對民進黨不滿,或不爽蔡英文本人,進而鼓吹民眾投同意票,來封殺台灣參與國際的契機。其實他們骨子裡,就是要表態給中南海看,他們是有多麼心向習主啊。因為中國央視都已正式表態,要其臥底份子投下四個同意。結果還真的讓他們如願以償,三好加一好四好。真的要感謝上蒼保佑,讓台灣選民堅挺四個不同意4X,給予完全封殺,真是大快人心啊、爽。

台灣從來不屬中國

走過公投的歷練,相信台灣人民此刻,已有信心來正視面對台灣,自二次世界大戰結束至今,仍未解決的台灣最終法理定位。習近平說他很愛台灣,台灣是中國不可分割的一部分,台灣人民是中國骨肉相連血濃於水的同胞。但卻一天到晚夭飽吵,三餐機艦伺候。說什麼根據聯合國於1971年10月25日所通過的第2758決議,台灣已歸屬於中國。真是沒衛生、兼毋識字。為什麼不去看看,1950年11月30日聯合國安全理事會,第530次的會議紀錄。白紙黑字清清楚楚告知世人,台灣根本不屬於任何一個中國,不論是中華民國、或是中華人民共和國。美國前國務卿蓬佩奧,於2020年11月11日在國務院的新聞簡報中,正式提出「台灣從來不屬於中國Taiwan has never been a part of China」,這就是今日國際社會,對台灣法理地位最有力的詮釋。

台灣定位自己決定

在台灣有些熱衷專研台灣法理論述的同心先進們,總是期盼美國行政單位能出面,解決台灣當前的困境。但台灣要如何定位自己,是台灣人自己的事,台灣人民必須大聲清楚地,向國際聲明宣示。美國現任總統拜登,於今年月16日在新罕布夏州接受媒體訪問時,被問到拜習會上是否在台灣議題上取得進展,拜登說:「是的,我們非常明確地表明支持台灣法Yes, We made very clear we support the Taiwan Act and that’s it。它是獨立的,由它自己做決定。It’s independent. It makes its own decisions. 我們不鼓勵獨立,但鼓勵他們完全按照台灣法的要求去做。這正是我們所在做的,讓他們自己決定。We are not encouraging independence. We’re encouraging that they do exactly what the Taiwan act requires. That’s what we’re doing. Let them make up their mind. 我們根本不會改變我們的政策,我說他們必須做出決定——他們,台灣,而不是我們。We’re not going to change our policy at all, I said that they have to decide — they, Taiwan, not us.」

人民覺醒定位台灣

公投前藍營說:「公投綁大選、萊豬是毒豬;護礁拆三接、核四啟商轉。」,綠營說:「公投本無事、萊豬亦非毒;三接藻礁顧、核四惹塵埃。」公投後,人民開始思考台灣,究竟要如何自我定位?這確實是今日台灣社會,必須正視的議題。「法理本無事、中國亦非台;兩頭無瓜葛、中華惹塵埃。」台灣明文歷史,起自荷、鄭,歷經清、日,二戰後淪為國共纏鬥,拖棚歹戲的武場。昔日老蔣堅決反共,奈何其徒子徒孫,各個欺宗背祖,紛紛親中媚共。經過76年的洗腦教育,台灣雖然號稱文明社會,卻至今仍未能走出苦海,依法理自我定位。希望經由這次公投歷練,能喚起台灣人普遍覺醒。本土國民黨都能在台南市市議會,正式提案定位台灣共和國;那執政的民進黨,要如何因應?愛台灣不是只靠耍嘴皮,是要看您到底能拿出,啥樣的實際行動,且讓我們拭目以待!