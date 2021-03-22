2021年3月10日，是西藏起義62周年紀念日。全球關注西藏話題的人士紛紛舉辦相關的慶祝活動或發表感言。美國國會眾議院議長佩洛西發表聲明指出，美國將繼續與西藏人民站在一起，並將不懈努力，促進西藏和整個中國的自由。在全球範圍展開的各種紀念活動中，一場別開生面的大型網絡漢藏民間國際紀念活動吸引了不少關注，全球近500名關注中國人權狀況的人士參與了此次視頻會議。我們請本次會議的主辦人之一、民主中國陣線秘書長、歐洲之聲副社長潘永忠先生向我們介紹一下與本次會議相關的話題。

法廣：首先請您談談本次大型漢藏民間國際紀念活動的目的和意義。

潘永忠：「3•10西藏人民抗暴」紀念活動，每年各國各地都有舉行，今年2月的民陣工作會議上提出了通過網絡連線舉行全球性的紀念活動，我們與前西藏華人聯絡官洛桑尼瑪、貢噶紮西、達珍協商後，共同舉辦了這次活動。

我們舉辦活動的目的與意義是：

一、通過紀念活動，加強漢藏之間的交流。漢藏之間存在矛盾，源於中共的專制統治。正如達賴喇嘛尊者指出的那樣：這些問題是人為造成的。世界上人為製造的麻煩比比皆是，漢藏問題是典型的人為因素所致。人為製造的難題，需要人們共同去溝通、化解。

二、通過紀念活動，警鐘長鳴，提醒漢人，西藏民族是一個具有歷史和智慧的民族。處理民族矛盾和衝突，不要執著於「你」與「我」，而是凸顯「我們」，讓我們共同來擔待，要彼此保持友情，互相理解，互相支持，爭取雙贏互利的結果。

三、通過紀念活動，雙方增進接觸與交流，了解真相，承擔起尋求化解的責任。相信尊者達賴喇嘛的率直和懇切，相信尊者的仁慈和愛心。播種愛的人是偉大的，神聖的。達賴喇嘛尊者是藏傳佛教的傳承者，他在世界各國播撒愛的種子，他是當代傑出、偉大的宗教領袖。中國人民有了解真相的權利，人民並不缺乏依此做出善惡取捨的智慧。

四、通過紀念活動，堅持尊者倡導的「中間道路」，是化解漢藏矛盾的基礎，是解決漢藏問題的出路和方向，是為了推動和促進漢藏的民間交流和諒解，是一條保護漢藏民族，或者說是維繫漢藏民族雙方和諧生存之路。

法廣：62年前，解放軍進駐西藏，徹底改變了當地的面貌。達賴喇嘛流亡異國。為了給藏人尋得一條享有一定自治權的生存之路，上個世紀七十年代，達賴喇嘛提出了「中間道路」的主張。這一主張沒有獲得北京支持。在這樣的情況下，藏族文化、宗教和民族認同能否長久地保全下去?

潘永忠：1951年，曾經有過一個「十七條協議」，但漢藏矛盾不但未能因此得到真正解決，而且還導致西藏人民失去了自由、人權和家園，民族矛盾進一步地加劇。

達賴喇嘛提出的「中間道路」，遭遇北京的拒絕，如何推行與貫徹呢？前些年我曾經聆聽了數次尊者關於這些問題的演講，我的理解是這麼幾點：

1、依靠政治，依靠北京政府，依靠中共少數人的拍板，並不能解決漢藏民族矛盾。半個世紀以來沒有結果，這是事實，也是現實。

2、民族和解，要著眼於民間，要立足於根本。俗語道「民為本」，處事論事要立足根本，要在民間下功夫，使得全社會達成共識，才能從根子上解決問題。

3、2008年，尊者倡導的「漢藏民間對話」，在全球普遍開展漢藏交流與對話活動，為嚮往友好的兩族人民開啟了一扇友誼窗戶，開創了漢藏民間尋找共識、增進和睦的新局面。

總而言之，國家的基本要素是人民，只有當漢藏民間深入普及交流，藏族文化、宗教和民族認同，才可能在藏漢兩族人民中生根發芽，有如自由民主普世價值觀一樣，成為人類社會不可或缺的道德規範和精神支柱。

法廣：有人將西藏和台灣問題相提並論，這二者之間有着怎樣的可比性？

潘永忠：倘若從中共獨裁專政對象來說，西藏、台灣、香港、維吾爾、南蒙古，及大陸民主人士、宗教人士、維權人士等，都屬於被消滅的階級異類，或者是敵人。但在中共敵人的範疇中，又分為：分裂國家分子，指的是台灣、香港、西藏、維吾爾、南蒙古等；顛覆政權、推翻社會主義制度分子，指的是民運人士等；宗教邪惡勢力，指的是法輪功、不被中共認可的宗教社團組織等。

從政府主權範疇來說，香港屬中國治權下的「一國兩制」50年不變特區，西藏的主權，與舊時的皇權帝國一樣被中共佔有了，而且成為名不符實的中共政府統治下的自治區政府。

台灣完全不同，1949年的國共戰爭，形成海峽兩岸各自為政的獨立主權政體，台灣政府自治70餘年，政治、行政、外交、經濟、軍事、貨幣等均自主獨立，而且國家的政體經過了民主轉型，已納入西方民主國家陣營。

這幾天，中美高層在阿拉斯加會談：美國多次公開強調首先需要討論的議題是：香港、台灣、西藏、維吾爾，但是布林肯國務卿特意強調了「台灣對國際社會做出的許多貢獻，及其牢固的民主制度」，顯然是在強調「台海現狀不能改變」。德國、法國等歐洲國家也有許多動作，支持與聲援台灣的主權與民主。這與西藏問題還是有很大差別的。

簡而言之，香港、西藏、維吾爾等，是屬於自由人權價值觀範疇的維護與聲援；台灣是屬於主權獨立與民主制度範疇的保護與支持。

法廣：今次大型漢藏民間國際紀念活動集聚了全球近500名關注中國人權狀況的各類人士。請簡要地介紹一下本次會議的情況。

潘永忠：這次會議，我看到了每位與會朋友，面對西藏問題和漢藏的歷史矛盾，都在認真思考，提出了一些新的想法與建議。

普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》網刊主編陳奎德將1959年達賴喇嘛尊者出走，總結為是「將佛教文明史詩般地遠播世界」，「尊者的智慧、悲憫、童真和幽默征服了世俗的人心，這是藏人和他對世界的貢獻，對中國的貢獻。」

中國民主運動海外聯席會議主席魏京生提出了共同反抗「共產黨的暴政」，「是對我們自己人的負責任，也是對全人類的負責任。」

台灣駐德國代表處謝志偉大使指出：「讓所有受到共產黨迫害的，不管是族群也好，團體也好，個人也好，中國民運人士，西藏、維吾爾、香港、蒙古、還有台灣人，所有被中國共產黨直接迫害或間接威脅的應該要全部站在一起，對中國共產黨講出我們的聲音，包括網絡會議、集會示威抗議。」

中國八九民運學生領袖王丹提出了：藏人有兩點值得中國民運學習，一是堅持抗爭的精神和執着韌性，二是藏人長期重視建立民主據點與民主實踐。

台灣前無任所大使、亞太自由婦女協會創辦人及理事長楊黃美幸，對中國民運人士提出建議，從事民主運動事業，應該尊重與維護「公民自決」民主自由的原則。無疑是指出了一些民運人士思想中的「大一統」思想。

國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪表示：「中共政權對藏人的壓迫、侮辱和剝削，就是對人類良知的踐踏，只要有西藏人在受苦受難，他們的人權和自由得不到到伸張，那就是我們漢人的恥辱，我們絕不容忍。」

也有朋友提出了西藏問題背後的港台、新疆與中國民運工作，民運工作不是空泛的，要與維護自由民主價值觀鬥爭結合起來，與民族合作結合起來。參加與觀看直播會議的藏漢朋友好評如潮，希望藏漢交流與對話活動能繼續和堅持。



支持「中間道路」 堅持漢藏對話網路研討會——全球藏漢民間共同紀念「3•10」抗暴運動記錄。圖／田牧提供

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）