「他」不僅是醫師，其攝影與油畫作品也備受海內外讚譽！在鳳山執業的林景星醫師，在其專業享有盛名外，他也曾在1991年擔任中華民國國際攝影展主席，其攝影作品還曾在洛杉磯、溫哥華與台灣各地文化中心展出，享譽海內外！

惟他不僅攝影作品備受國際肯定，油畫作品也充滿生命力！林景星醫師「杏林秋韻油畫與攝影個展」即日起至明年1月22日正在展出，他說：「作畫已有15年，創作過程有很多時間轉折，從這次展中，可見到其早期、中期與現代創作，每一張都有其時代的代表性」。

財團法人王源林文化藝術基金會邀請林景星醫師在竹梅源藝文空間舉行「杏林秋韻油畫與攝影個展」，地址在高雄市仁武區慈惠八街130號。他解說創作一樓空間以秋天為主題；二樓攝影是多年累積精品，攏總沒有曝光過的創作。

林景星醫師曾在《微微笑廣播網》接受陳永興醫師專訪。他指其攝影愛好源自因在鳳山自行開業後，因所在地臨近澄清湖荷蓮花開燦爛，而開始其拍照攝影之路。他以醫師角度拍攝荷花從生到死與輪迴而創作的「荷花生命系列攝影全集」，還被高市教育選入列為生命教材課程教學的教材，作品被國際攝影學會肯定。

「楓葉是其第二個主題」，林景星醫師指秋天的楓葉系列也是他很喜歡的作品。

※上網影音：林景星醫師「杏林秋韻油畫與攝影個展」精彩畫作5分40秒巡禮

※林景星醫師《微微笑廣播網》陳永興醫師專訪「聽醫生講看覓」(資料檔)