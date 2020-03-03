行政院長蘇貞昌今(3)天就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告，蘇揆強調，各項紓困計畫的錢一定要花在刀口上，絶不能浪費。為此，目前再度核定增購30台口罩機，4月初就能再提高到1300萬片以上。

立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

有關民眾最關心口罩部分，蘇貞昌說，當全世界鬧口罩荒，價格貴得不得了的時候，台灣不但能夠持續增加生產，而且口罩全世界最便宜。

他強調，本週口罩每天產量將達820萬片，原新增的60台口罩機組，本週也將全數完成交機，兩週後即可達到每日生產1000萬片，他也已再核定增購30台，4月初就能再提高到1300萬片以上。

根據行政院提供書面報告，除了防疫優先外，行政院秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則、提出各項紓困、振興計畫，並依特別條例規定，編列完成特別預算案。歲出共編列 600 億元，財源規劃為「移用以前年 度歲計賸餘」及「債務之舉借」各 300 億元， 期程自今(109)年 1 月 15 日至明(110)年 6 月 30 日止。

書面報告資料顯示，有關防治經費共編列196億元，主要是辦理應變 醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、發給防疫補償金、徵購防疫物資與檢驗設備、補貼各級學校及運輸業者等防疫物 資等所需經費。

紓困振興經費共 404 億元，提供受衝擊產業，如：內需型產業(餐飲、零售、商 圈、夜市、傳統市場)、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文展演，以及原住 民族與客庄產業等，辦理措施包含：受 疫情影響企業貸款融資保證、利息補 貼、創新研發與人才培育補助、運輸業 的稅費補助、旅宿業的營運補貼、協助 農漁畜產品拓銷、內需型產業與藝文產業的消費優惠等。

蘇揆強調，已要求各部會仔細盤點，務必將此次受疫情衝擊的各產業全數納入，遇到不好的時機，政府更要拿出最大的誠意，照顧人民。同時要求各部會所提出的各項紓困計畫，目標要具體、期程要切實、 效果要立即，才能發揮及時雨的功能，且錢一定要花在刀口上，絶不能浪費。