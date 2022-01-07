韓國總統文在寅宣布特赦前總統朴槿惠（左），邁向和解契機。台灣特赦前總統陳水扁（右）的呼聲又起，台南市議會更通過提案籲請特赦。但蔡政府卻未予理會。示意圖／擷自VOA，陳志忠臉書，民報合成

日前韓國總統文在寅宣布特赦前總統朴槿惠，並表示希望這能成為跨越過去傷痛，邁向和解的契機。因此特赦前總統陳水扁的呼聲又起，尤其台南市議會更通過提案籲請特赦。但總統府還是避答核心問題，總統府的回應仍是重複過去的說詞「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」等等。好似間接透漏「維持現狀」，不特赦的情況就是對阿扁最好的照顧。

回顧有特赦阿扁的呼聲從馬英九時期就出現，當時的理由類似當今南韓的情況，由政敵來特赦，具有政治和解的意義。但馬英九以「扁案還有一些案件待審理，無法源特赦」來回應社會的呼聲。

從蔡英文選總統到當選，甚至連任總統期間，社會多次呼籲蔡總特赦陳水扁，但可笑的是當時的法務部長邱太三不僅承繼馬英九的說詞，甚至說如果要特赦的話會告訴蔡總統如何寫特赦書，因其效力會影響到有多少罪刑會被赦免，不過可行不可行則是政治判斷等等。當然也不乏對陳水扁提出警告，要陳保外就醫期間不要跟「法務單位玩政治」。

其實，不管馬英九或邱太三依法談特赦也不是不好，只是筆者不只一次提出司法的問題（參：〈 特赦阿扁何必勞動趙少康發聲？ 〉），甚至也有論者以馬案及扁案作為司改的試金石等建言（參：郭翰林司改系列文章如〈 司改！思改！ 〉），但都事與願違，司改不只偏頗的，甚至不符社會的期待。

邱太三不願「浪費生命」說明、調查當年的陳水扁案的種種司法程序及相關作為，引發眾怒，更被稱為「幹話部長」，此後，蔡英文的說詞就以「確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」來軟回應每一次的特赦呼聲。好似，現在狀態就是最好的照顧，以致有人認為這已是「另一種特赦」。這樣的作法，不只模糊了特赦的議題及意義，甚至還讓問題更複雜，這種拖延戰術，只會拖累了「辣台妹」的「辣度」以及「台灣隊」隊長的誠信與能力。

曾被美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌選為「全球百大思想家」（100 Leading Global Thinkers）的蔡英文有「戳那頭熊」（poking the bear）的勇氣。不知現在是否還有同樣的勇氣可以面對國內的司法及政治問題？蔡英文遲不正面回應特赦，是有不可告人特殊考量？受制於國民黨、馬英九？或是被黨內的派系綁架？

難怪柯文哲也說「連前總統陳水扁特赦都不肯了，還談與藍營的和解？」甚至，多數民眾也有「韓國能，為何台灣不能」的感慨。

特赦阿扁，既不願從司法入手，也迴避了政治的考慮，幾年下來，竟成了「健康」「照顧」層次的問題，這樣的處理模式也太曲折，難怪至今很多人對於蔡博士的論文很想一探究竟！



作者提出，為何總統蔡英文（左）遲遲不正面回應特赦陳水扁（右）的議題？圖／擷自總統府flickr、陳水扁臉書，民報合成