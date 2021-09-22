有志東山再起的韓國瑜在「美國台商會」演講，他說：「老共要消滅中華民國，民進黨也要消滅中華民國，所以他要悍衛中華民國」，然後一干糊塗人，在檯上高呼萬歲，這些人長期洗腦下，只知皮毛，忘了內涵。

中華民國是國家名稱，兩蔣治下，高喊民主自由，大行獨裁，尊崇權貴，因此內戰失利，中共人民政府才能取代國民黨政府，1971年成為聯合國代表，在聯合國的國家席位稱呼，仍然是中華民國，中國這個國家持續存在，沒有消滅，所謂中華民國，意思就是由中國人組成的共和國，在腦袋清楚的洋人眼中：ROC或PRC意思是一樣的，中國人的共和國和中國人民的共和國，意思相同，所以老毛很後悔1949年，不應該在國號稱呼加上人民。

羅馬帝國崩潰後，歐洲陷入百年戰爭，宗教與領土爭議是主要原因，為了解決爭端，才定下西伐利亞條約，這個條約是民族國家的雛型，認同一個民族的人口合併，多數聚集，劃定領土，推出政府管理，然後成為國家，因為族群和領土劃定並不周圓，產生干格，在談判無解後，所以才會爆發戰爭，以武力處理土地糾紛，在戰爭中，政府可能被推翻，領土被佔領，國家名稱會被更改，人民被殺戮，唯有土地不會消失，歷史上，很多不甘願舊政府被推翻者，會進行遊擊戰爭，這是悍衛者的意義，例如不願意接受塔利班政權統治者，持續在山區打游擊，這就是悍衛者，悍衛者要保護的不是國號，因為阿富汗仍然是阿富汗，悍衛者要保護是同樣不願意被塔利班治理的人民，或生活方式理想，這些人認為塔利班宗教保守，行動暴力，而現在台灣所謂中華民國悍衛者，卻是嘴巴喊悍衛，忘了要悍衛的是自由，民主，人權的理想，手裡還拿著投降中共大旗，中共政權剛好反民主，反自由，反人權，這才是最大諷刺。

中華民國政府為中國流亡政府

國民黨在內戰中失敗，是因為人民的選擇，就好像現在阿富汗人多數選擇塔利班，至於選擇是否錯誤，又是一回事。

72年前，離開中國土地的中華民國政府，正確稱呼叫做中國流亡政府，這個政府有兩種角色，其一，擁有金馬列島合法權利的中國流亡政府，另一個角色是台灣治理當局，如果把政府視為企業公司來看：從1949年國民黨開的中國公司，家道中落，十分家產弄丟九分，隨時會倒閉，還好佔據台灣這家企業，將其強迫納入為子公司，沒想到子公司雖然不顯山露水，業務卻蒸蒸日上，養活了母公司，五十年前，就有一批舊中國公司的管理高層心理明白：只有拋棄母公司，以「中華台灣國」為名，建立新公司才有活路，可惜被毛蔣兩位獨裁者拒絕，成了今日矛盾的僵局。

如今，國際局勢又有新變化，台灣子公司雖然長期被母公司壓制，現在有出頭天機會，只是在台的少數中國人腦袋不清楚，被國號綁架，或者討厭自由民主，愛上獨裁專制，居然以擔心戰爭為理由，主張向獨裁政權投降，還打著悍衛者口號欺騙人民，張、韓、馬，諸多藍色民代皆如此。

澈底解決台灣子公司與母公司矛盾方法，其實不難，回歸1949年原始起點，舊中國流亡政府（中華民國）應該回到金馬列島定居，悍衛中華民國者應該心口一致，跟隨到金馬地區定居，由台灣人成立台灣治理當局臨時政府，兩個政府正確分割，流亡政府可以選擇向紅色中共政權談判投降，或持續反共，台灣臨時政府經過人民投票，制憲，然後建立新政府、新國家，以武裝中立國加入聯合國，亞印太地區才有永久和平。

這是合乎國際法道路，問題在於老共耍流氓成習，聯合國也受他控制，老共侵台野心路人皆知，這當然也是老共用錯誤訊息洗腦人民導致的悲劇，因為台灣自古以來不屬於中國，這是國際共識，所以才會演變成新六國聯軍抗共的故事，這六國就是美，英、澳、印、台、日，只要中共侵略台灣，武裝戰爭開打，中共政權在圍剿下，必然崩潰。