蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」的談話受到國民黨質疑有台獨傾向。圖／擷自凱達格蘭論壇影片

針對蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，中國國民黨質疑，所謂「鄰國」很明顯是指「中國大陸」，這種說法與台獨無異，等於改變現狀。

中國國民黨強調，「鄰國」這種模糊用法，既可能不符《中華民國憲法》，又與蔡英文就職時的兩岸政策宣示自相矛盾，是幾近「兩國論」翻版的「鄰國論」，再次挑動兩岸已經惡化的關係。民進黨立委於3日回擊，藍營曲解蔡英文致力於區域穩定的立場，蔡易餘反問中國國民黨主席江啟臣，「不認為中國是鄰國的話，你心中的中國是什麼國？是你的祖國嗎？」

中國國民黨言必提《中華民國憲法》，1936年5月5日公布的《五五憲草》第四條，將中華民國的疆域分成三十個地區，都在大陸，還包括蒙古，就是沒有台灣，因為當時台灣是日本的領土。1947年元月1日公布的《中華民國憲法》第四條只陳述中華民國疆域非經國民大會議決不得變更，也沒有將台灣列入版圖。

中華民國已滅亡 但屍體卻留在台灣

台獨人士認定中華民國是遷佔台灣的外來政權，這種主張完全合乎《中華民國憲法》。中國共產黨在中華民國的版圖上另建立中華人民共和國，事實上中華民國已經滅亡，但屍體卻留在台灣，獨派人士所支持的民進黨卻頂著中華民國的屍體當作一個國家，不願意拋棄屍體。頂著中華民國屍體的民進黨看中華人民共和國，當然是「鄰國」。

中國國民黨及中國共產黨將民進黨當作「台獨」，他們完全不懂「台獨」。當年中國國民黨頂著「中華民國」的國號侵佔台灣，且推動殖民統治，台灣人為了推翻外來的殖民政權，才掀起台獨運動，所以台獨運動就是推翻外來的「中華民國」，後來轉型為「正名制憲」，被指為台獨的民進黨既不推翻「中華民國」，也不「正名制憲」，反而頂著中華民國的屍體執政。

中國國民黨稱中華人民共和國為「中國大陸」是嚴重的錯亂，既然主張「一個中國」就是「中華民國」，那侵佔中華民國的領土且要消滅中華民國的中國共產黨當然就是叛亂組織，怎麼會變成「中國大陸」？民進黨稱對岸為「鄰國」完全正確，中國國民黨稱中共為「中國大陸」才是錯亂。

中國國民黨對台灣人表示要「捍衛中華民國」，而中共不只侵佔中華民國的領土，且要消滅中華民國，扮演中華民國的敵人，號稱要捍衛中華民國的中國國民黨卻抱著敵人的大腿，並稱對方為「中國大陸」。號稱要建立本土政權的民進黨卻頂著外來政權的屍體執政，真是怪異。

中國國民黨號稱要「捍衛中華民國」，卻與要消滅中華民國的敵人擁抱在一起。民進黨要建立本土政權，卻頂著外來的中華民國屍體執政，獨派人士要終結中華民國，卻支持頂著中華民國屍體的民進黨，全台灣似乎已進入瘋狂的地步。



作者指出，中國國民黨及中國共產黨將民進黨當作「台獨」，表示他們完全不懂「台獨」。示意圖／擷自外交部、民報資料照，民報合成