武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球大爆發，各國紛紛祭出鎖國手段防堵，摩洛哥、祕魯無預警宣布暫停國際航班、河運等國際運輸，據台北市旅行商業同業公會統計，台灣旅行團約182人受困當地，公會今(17)日緊急邀集相關部會開會，研擬救援方式，初步決定將旅行團轉至第三地，再設法搭機返台，也考慮專機或包機方式返台。

外交部昨晚表示，摩洛哥政府3月14日宣布暫停與歐洲及中東共25國之間的航線，並於3月15日再度升高管制，全面暫停國際航線運輸，導致在摩國境內觀光的8個台灣旅行團，約132名國人原訂返台機位遭到取消。

祕魯也在3月15日晚間宣布，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，並公告所有公私機構員工暫停工作，人民須強制在家，同時關閉邊境，暫停陸地、海上（河運）及空中的國際旅客運輸，導致在秘魯境內觀光的2個台灣旅行團，一團在首都利馬26人，一團在南部外省景點庫斯科14人，共40名國人行程受阻。

外交部指出，已接獲旅遊業者通報，即洽繫駐秘魯代表處與上述2個旅行團取得聯繫，目前2個旅行團的國人均平安，已安置在旅館休息。駐處正積極聯繫秘魯相關單位，並與航空公司交涉調整返國班機，設法尋求各種解決方案，以協助赴國人順利早曰返國。

公會今天下午緊急邀集相關業者、外交部及交通部觀光局會商，公會理事長吳志健會後表示，目前摩洛哥共8團、103人，祕魯4團、79人停留當地；經相關單位協調後，摩洛哥部分，希望先協助國人轉機到歐洲任一航點再返台，畢竟歐洲航班比較充足，至於祕魯方面，則規畫先離開祕魯，透過阿聯酋航空航班轉到南美聖地牙哥，聖地牙哥航班較多，再接回台灣。