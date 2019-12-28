中國國民黨總統候選人韓國瑜27日指稱，去年台灣死於肺腺癌高達1萬4000人，衛福部長陳時中今（28）日召開記者會駁斥。圖／民報資料照

中國國民黨總統候選人韓國瑜27日在政見會上批民進黨的能源政策，實在是傷天害理，只會讓台灣人民選擇被熱死、被發電燒的煤炭燻死、被政策活活氣死，去年死於肺腺癌已高達1萬4000人，中間50%不抽香菸，死亡率年增7%，對此，衛福部長陳時中今（28）日駁斥，韓國瑜提的肺腺癌死亡人數與事實不符，呼籲以以正確數據來討論。

陳時中今天召開記者會表示，根據衛福部統計，去年因肺癌死亡人數為9388人，台灣整體肺癌標準化死亡率每年下降，近10年(2009-2018年)標準化死亡率自每10萬人口25.9人逐年降至22.8人，降幅達12%，韓國瑜提出的數字完全不符事實。

衛福部說明，2016年肺癌標準化發生率為每10萬人36人，是癌症十大死因第一位，專家指出肺癌的發生大多與多種危險因素長期接觸有關，一般經過10年以上發展成肺癌病變，WHO所指肺癌危險因素包括：室內燃煤、炒菜油煙、室外空氣污染、菸害、肺部相關疾病史與肺癌家族史等。

衛福部指出，近年來透過跨部會合作執行空污危害與健康防護的防制計畫，整體防治策略已逐漸奏效；2016年癌症登記資料顯示，早期肺癌(0-1期)比例增為25.7%，5年存活率增為27.3%，相較過去皆有明顯成長。