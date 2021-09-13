陸委會發佈幾項民調：超過八成台灣人拒絕「一國兩制」，超過八成反對中共軍事施壓，近九成同意維持現狀，這個數字背後顯示：只有2％主張立即統一，8％主張立即獨立，這項民調與上週ETTODAY民調，結果相當接近。

根據ETTODAY民調：永遠維持現狀加上暫時維持現狀，相加起來接近50％，立即獨立9％，立即統一2％，維持現狀後獨立22％，維持現狀後統一8％，傾向獨立人口還是傾向統一的三倍，這裡面分析出一個結論：拒絕被中國併吞（維持現狀）還是高達90％，台灣人不願意在中共政權治理下生活，比率還高於香港人，最後香港人難逃被控制，對台灣人來說，香港就是前車之鑑，但是，台灣人害怕政治上巨大改變，也從民調上顯示出來，這裡面當然是對戰爭恐懼，問題是：維持現狀本身卻是不可能的任務。

歷史上，英國強權在鴉片戰爭後，開始威脅大清帝國，打開商貿市場，並且從不平等條約中，拿到最大利益，英國貪婪引來歐洲列強，加入分割中國行列，為了保護自己最早打下的利益，英國政府喊出維持現狀，status guo，這個英文字，現在卻成為台灣政治最常見用語。

維持現狀無法排除危機

從台灣角度來看：維持現狀有三種意義：第一，中共政權有可能民主化，所以台灣應該維持現狀，等待有一天，中台合併為一個國家；第二，台灣若經過人民公投，走向法理台獨成為新創國家，恐怕會引起戰爭，所以應該維持現狀避免戰爭，維持現狀成為盾牌；第三，中華民國是獨立國家，主權包括台灣，所以無需變更，所以要維持現狀，事實上，這三種理由已經無法說服人民，因為外在的壓力下，維持現狀更加困難，這個壓力就是中共。

第一，中共除非再來一次人民革命，在習近平治理下，走向民主制度，已經不可能，台灣維持現狀是自我消耗，等待被消滅而已；第二，中共認為台灣維持現狀是拖延被統一，所以可能隨時發動戰爭；第三，中華民國並不擁有台灣主權，要成為正常國家，仍需要向國際進行法理宣告，所謂中華民國台灣，是自欺欺人，因為國際上無法承認，台灣國家正常化過程，仍需要法理宣告，簡單說：這個過程無法在維持現狀中達到。

維持現狀，其實就是維持台灣像國家，又不像國家的現狀，這種國不成國，正好是老共併吞台灣的條件，台灣要成為國家，必需經過國際宣告，並得到其他國家的承認，就像目前阿富汗塔利班政權，他可以自稱代表阿富汗，問題是有多少國家願意接受承認，這才是大問題。

台灣處境也像庫德族，擁有自治政府，但是周邊國家土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞不給予承認，連美國也沒辦法，庫德人努力成為國家，台灣人應引以為借鏡。

台灣目前偏安江左，歲月固然靜好，只靠維持現狀，無法排除危機，努力團結台灣國家意志，使100％人民願意為台灣一戰，這才是台灣自救良藥。



作者指出，台灣處境像庫德族，擁有自治政府，但是周邊國家土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞不給予承認，連美國也沒辦法，庫德人努力成為國家，台灣人應引以為借鏡。示意圖／擷自https://www.uniq.edu.iq/