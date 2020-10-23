不久之前，吳怡農提出一個近似全民皆兵的國防概念，受到媒體的注意，也馬上引起『濟公部長』的辱罵。罵他『渣男』。其實『渣男』的定義是甚麼，在『濟公部長』的心中真正的意思是甚麼，以及隱藏在這個語辭之下，台灣內部對中國軍事威脅所應具備的心理建設和戰爭準備，乃至意識型態的分歧問題，都沒有得到討論和釐清。

『渣男』是新創的語辭。鬍渣、人渣則是語意明確的話語。或許『渣男』是從這兩個語辭衍生出來的新辭，用以形容一個邋遢、頹廢、無用的男人。我們不能光從外表來判斷一個人。傳說中的『濟公』，倒是『渣男』的一個典型。吳怡農1980在美國出生，在台灣唸國小、國中，十四歲再赴美讀高中、大學。耶魯經濟系畢業後，在高盛集團負責亞洲投資管理。聽說他高中時喜歡角力，大學時參加美式足球運動。據熟悉他的朋友說，他每天鍛鍊自己，伏地挺身、仰臥起坐可以做幾百個。體魄跟美國海軍陸戰隊一樣強健。他在高盛服務期間，賺到幾輩子不愁吃穿的財富，在2013年三十三歲時，決定放棄高薪工作，回台灣服兵役。他的父親吳乃德也贊成他的抉擇。對於這樣一個猛男，無論如何都很難跟『渣男』產生聯想。不知道馮將軍是濟公顯靈還是怎麼的，居然罵提出全民國防概念的吳怡農是『渣男』。這和濟公常常以顛三倒四，常人無法理解的言行來救世濟人，是不是有甚麼玄機呢？且看下回分解。

中國因為體積龐大，所以最擅長用威嚇來達到不戰而屈人之兵的謀略。弱小國家、信心脆弱或怕惹麻煩的人，往往就讓這個流氓政權得逞。在它周邊的國家中，受到威脅最嚴重的莫過於台灣。除了實質的軍事威脅，中國長久以來對台統戰滲透，台灣內部就有一票敵我不分，甚至疑似匪諜的人，常常借機配合中共，打擊台灣軍民的信心和抗敵意志。中共戰狼吼叫「七十二小時攻佔台灣」。就有馬英九們呼應中共說「首戰即終戰」、「美國人不會為台灣跟中國打仗」。以前還有一個說法，說美國馳援台灣，至少需要兩個星期。言下之意，甚至對台灣能否撐得過兩個星期，還不太有信心的樣子。台灣國防部對這種心理作戰，反應常常過於低調。這也助長了中共心理作戰的效果。中共這種心理作戰，也不能說完全沒有現實上的根據。

全民國防並非天方夜譚

首先，打仗除了靠軍武實力之外，最重要的還是要靠人民的抗敵意志。如果軍隊和人民沒有堅強的抗敵意志，那麼就算台灣擁有最多對準中國的飛彈，和亞洲數一數二的海陸空軍，中共在第五縱隊的配合下，又加上美國真的沒有介入的話，或許不戰而降也不是完全不可能發生的事。最近不是還有人大談甚麼國共內戰的『北平模式』嗎？台灣本島無戰事超過七十年。我們的人民又秉性溫馴，生活安逸。基本上是愛好和平的民族。令人感到意外的是，最近有一個民調顯示，有百分之八十二的台灣人，願意為保衛台灣而戰。既使因為主張台獨而引起和中共的戰爭，也有百分之七十二的人願意參戰。看起來中共想用戰爭訛詐台灣人的心理作戰是無效的。十幾年前我去過越南，順便參觀湄公河遊擊戰區，還爬過五十公尺的地道，體驗一下越共是如何利用地下坑道和最原始的作戰方式打敗美國和南越政府軍的。那是一片面積只有兩百七十五平方公里的平坦林地，可以說完全無險可守。就靠著這些坑道和頑強的抗敵意志，讓美國束手無策，而終致敗陣下來。台灣面積有三萬六千平方公里。不但有兩百公里寬的海峽天險，還有一百座三千公尺以上的高山。如果國防部平時就好好規劃，相信要建構比『古芝地道』易守難攻的要塞並不困難。利用各地愛好登山的登山隊，組織訓練山地遊擊隊，一旦共軍入侵，就看看他們如何在兩個月征服台灣。至於城市地區，利用現成的地下停車場和大樓，以及錯綜複雜的巷弄，作城市遊擊戰。對共軍來說，甚至可能比山地戰還要難打。所以吳怡農所提出的全民國防的概念，並非天方夜譚、無的放矢。中共一旦看到台灣人有這樣的準備和抗敵意志，相信更不敢隨便對台動武。如果台灣自己不認真作戰爭準備，又不提倡抗敵意志，那才真的會引起中共侵台的野心。



作者認為吳怡農所提出的全民國防的概念，並非天方夜譚、無的放矢。圖／擷自總統府flickr，吳怡農臉書，民報合成

至於美國人會不會救援台灣呢？以前台灣是有被美國出賣的歷史。中國改革開放之後，利用美國人錯誤的「中國政策」，讓台灣失落三十年，也讓台灣對美國和自己失去信心。但是中國偷、搶、騙通通來，賺到幾個臭錢後，處處跟美國作對。直到2016川普上任，根據納瓦羅的著作《致命中國》，對中國對美國和世界的危害，有了深刻的認知，於是對美國錯誤的中國政策，改弦更張。最近不但美國總統，連參眾兩院都開始重視台灣的戰略地位，並提出多項法案，試圖為過去錯誤的政策對台灣所造成的大大小小的破損，加以修補。10月20日美國兩黨參議員盧比歐、莫克利共同提出《台灣關係強化法案》，對外交、軍事、商業、文化交流提出鉅細靡遺的政策，規定政府各部們要加以遵行。另外眾議院『中國工作小組』，也在10月20日提出《中國工作小組法案》，其中有七項支持台灣的法案如：台灣保證法案、台灣主權象徵法案、台灣獎學金法案、不歧視台灣法案、台灣公平雇用法案、台灣防衛法案、恢復台灣WHO觀察員身分法案。詳細看這些法案的內容，可說是對台灣這幾十年受到的不公平待遇和損害，加以修補。避免台灣再受中國威脅和滲透。有興趣的人可以看蘋果日報10月21日《美中台交鋒、美國再挺台》的新聞報導。

美國已經從過去的戰略模糊，改變成戰略清晰。那些馬英九們可以不用再亂講美國不會援助台灣，首戰即終戰等打擊台灣民心士氣的瘋言諜語了。台灣人也應該要對台灣的國防有更堅定的信心，不要再接受中共和其同路人的恐嚇威脅和分化。我對台灣有信心！