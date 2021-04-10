邱垂亮教授與肺癌病魔纏鬥一年，於3月13日，在僑居地澳洲，與世長辭，走完了他八十四年電光石火般的人生。

4月8日，母國台灣的親友們，集會追思，蔡總統發贈褒揚令，賴副總統親臨代頒，外交部吳部長、財政部蘇部長、僑委會童主委、陸委會邱主委、客委會楊主委、桃園市鄭市長、陳前總統及呂前副總統等等舊雨新知，從中央到地方，由民間到官方，冠蓋雲集，不約而同地齊聚台北，悼念這位「頑固的民主先生」，莊嚴肅穆，備極哀榮。

邱教授雖然大半輩子浪跡天涯，然而，始終如影隨形地與台灣長相左右，灌注近一甲子的心血，在海外為台灣人而奮戰不懈，雖千萬人吾往矣的勇氣 ，驅使單薄羸弱之軀，在風雲詭譎的國際舞台上，聲嘶力竭地為台灣發聲；低眉菩薩的慈悲心腸，卻有怒目金剛的霹靂手段，春秋大筆，筆鋒犀利，亂臣賊子為之而懼。

身為國際知名的大學者，在人生的旅程上，捨棄追求功名利祿的康莊大道，卻，為了悍衛台灣的自由民主，選擇在人煙稀少的坎坷崎路上，踽踽而行。

寄居南半球的世外桃源，不像大多數飄泊海外的台灣人，獨善其身，消遙自在，卻一肩挑起，身為台灣人宿命的重擔，任重道遠，臨終前，仍然魂牽夢縈地迴光返照，心繫台灣而振筆疾書，2月17日還苦口婆心地投稿台灣媒體，敲完最後的暮鼓晨鐘，春蠶吐盡最後一口絲，終於鞠躬而盡瘁。



2017年5月，在高雄開完僑委會年會後，陪邱垂亮教授伉儷拜訪台南賴清德市長。圖／作者提供

「我心已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有」。這是二乘聖人成道，在永別塵世時所說的四句偈。

如今，羽化而登仙的邱教授！想必您的英靈，正化為千縷微風，翺翔在牽攣乖隔的台灣天空，台灣只生養您二十幾年，您卻用近一甲子的歲月回饋，仰不愧天，俯不怍人，既然，娑婆世界的塵緣已盡，就不必徘徊躑躅，您替台灣廣植的善因，能否結成善果，端看台灣人的因緣造化，該說已說，該作已作，超凡入聖的您，遠離是非濁世，可以心無罣礙地安息於天堂或極樂世界了，過了「奈何橋」祝您一路好走。



2017年5月，在高雄開僑委會年會時，陪邱垂亮教授伉儷拜訪陳水扁前總統。圖／作者提供

北國日本，春寒料峭，百花雖殘，漫山遍野的嫩葉新枝，卻顯得綠意盎然，我苦於疫災，不能回台，無法共襄盛舉，遺珠之憾，只能以隻字片言，聊表寸心，淚光閃閃，遙送敬愛的邱教授。



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2021/4/9王輝生遙拜於日本琵琶湖畔