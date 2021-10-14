今年為台灣文化協會成立百周年，台灣文化協會是日治時期台灣文化的啟蒙運動，主要的倡議與參與者之中有許多醫界人士，如蔣渭水、林獻堂姪婿杜聰明、賴和、韓石泉…其影響持續到二戰之後，並傳承到今日的台灣….

「台灣文化協會百年紀念研討會」本周六(10月16日)在高雄市歷史博物館舉行。蔣渭水、杜聰明、賴和與韓石泉醫師的後代、基金會董事代表與眾多醫界與文化界旁及政治、社會賢達等各界人士將共聚一堂並發表主題演講。這場備受關注的文協百年重要的研討會，也將透過Webex與網路視訊分享海內外各界。

主辦方台灣醫學史學會理事長劉景寬在活動會前接受本報影音短訪說明議程與主題。他推崇感念百年前台灣知識份子為提升台灣文化與建立台灣主體性發起台灣文化協會在醫學、文學、藝術與社會政治各方面展開全面運動，他強調，文協百年最重要的時代意義，就是要在台灣繼續發展與深化台灣文化主體性。

此外，劉景寬也有感提及詩人李敏勇填詞的台語版《歡樂頌》那是1996年總統直選的時刻，首見將貝多芬第9號交響曲第四樂章填入台語詩詞，他推崇並認為這是台灣人文化的宣示也是民主的里程碑。

文協百年在高雄舉辦的「台灣文化協會百年紀念研討會」由台灣醫學史學會、杜聰明博士獎學基金會合辦，台杏文教基金會、中研院台灣史研究所、台灣高雄醫學大學全球校友總會協辦。三大Session包含「台灣文化協會時代之醫學教育精神」、「從文協時代之工運 談職業病醫學與專業發展」、「台灣文化協會時代之醫界人物」。

Session1座長/引言人賴其萬教授，講者與主題分別是張秀蓉教授「總督府醫學校之醫學教育」、陳永興教授「醫師典範與台灣文化協會」、韓良誠「文協時代至今之醫學人文精神傳承」

Session 2座長李孟智教授、引言人/許雪姬教授「文協時代之南部工運」講者與主題分別是陳順勝教授「台灣工安與職業病醫學史之演變」、胡文郁教授「台灣護理職場之演變」、吳國揚教授「南部工運精神-以高醫醫療工會為例」

Session 3座長陳永興、引言人蔡篤堅教授「文協時代之領導者」 講者與主題分別是蔣渭水基金會蔣伯欣董事「百年盼望：從”甘露水”看文協時期台灣的身體觀」、賴和基金會李昭容董事「賴和醫師之行醫、文學與社運關連」、杜聰明基金會杜武青董事長,林嘉澍講師「杜聰明博士與霧峰林家」。

「台灣文化協會百年紀念研討會」16日在綜合討論後，閉幕前將由甫獲總統文化獎「人道奉獻獎」殊榮的陳榮基教授致詞。次日的醫學史蹟之旅，將參訪「鳳山海軍明德訓練班」與「逍遙園」。前者為日治時期海軍無線電信所，二戰後曾做為政治犯管訓場所，被列為白色恐怖不義遺址。腦神經權威陳順勝教授將導覽說明「以神經及精神醫學了解管訓環境對人之影響」：「逍遙園」則為日本西本願寺大谷光瑞法主的海外別墅，位於高雄陸軍病院南側；二戰後陸軍病院改為 802 醫院，逍遙園曾做為院方宿舍。

※百年前台灣先賢在日治時期為了爭取參政的自主權及迎接文化啓蒙的新時代，蔣渭水創作譜寫《臺灣文化協會會歌》的歌詞，蔡培火創作《臺灣自治歌》及《咱臺灣》。文化部所屬國立傳統藝術中心臺灣音樂館日前在「文協百年特展－新文化觀點 臺灣音樂一百年」與系列活動曾多所報導。文化部次長蕭宗煌表示，臺灣音樂發展與1921年臺灣文化協會的成立及社會脈絡習習相關….。

劉景寬在本報影音訪談中有感提及詩人李敏勇所創作填詞的台灣版《歡樂頌》。

「山綠水清，美麗台灣，是你是我心所愛；

自由國度，平和社會，佇你佇我心肝內。

FORMOSA，叫你的名，充滿喜樂充滿愛；

歡歡喜喜，快快樂樂，起造美好新世界。」

《歡樂頌》（德語：An die Freude），又稱《快樂頌》。為德國詩人席勒於1785年創作的詩歌，後來成為貝多芬第9號交響曲第四樂章的歌詞。現為歐盟的盟歌。聯合國已把這個旋律定做人類無形的有聲文化遺產。台灣版《歡樂頌》首見於1996年由詩人李敏勇填寫的台語詩歌。(榮星兒童合唱團，上揚出版)。

延伸閱讀

「鳳山海軍明德訓練班」

※「附註」：「台灣文化協會百年紀念研討會」台灣醫學史學會理事長劉景寬

理事長的話

台灣醫學史學會在陳順勝教授倡議、陳永興醫師、陳榮基教授等人的熱誠推動下，邀約志同道合的朋友，於 2008 年成立；其宗旨為：建立以台灣為主體的醫療歷史觀，探究醫學在台灣之發展，提升台灣醫學史研究，並推廣台灣醫學史教育訓練。去年底經張秀蓉理事長與陳永興醫師、創會理事長陳順勝、常務監事陳榮基教授等人推薦，並獲得第五屆會員與理監事的支持，由我接任本學會第五屆理事長，十分榮幸。

去年 12 月年會時，陳永興醫師提議，今年 2021 年會舉辦之研討會以紀念台灣文化協會百年為主題，獲得全體理監事之一致同意而確立。台灣文化協會是日治時期台灣文化的啟蒙運動，主要的參與者之中有許多醫界人士，他們除了醫療工作與文化啟蒙工作之外，在醫學、護理或公共衛生各方面，也有大量的演講與推廣，形塑台灣基層的醫學知識教育以及公共衛生的認知，這也是台灣醫療文化成長的一個重要階段，其影響持續到二戰之後，並傳承到今日的台灣；一脈相承重視醫學人文及對專業倫理價值的培育。我們認為在醫學教育之中，醫學人文素養絕對是專業表現的基礎，因此在本學會年度大會的主題，以「台灣文化協會百年紀念研討會」作為醫學人文與醫學史的主軸。

感謝杜聰明博士獎學基金會杜武青董事長對此研討會活動之支持、願意與本學會合辦；並感謝中研院台史所許雪姬所長之指導與協辦、高雄市歷史博物館的多方協助；台杏文教基金會有多位醫師同時是本學會會員，感謝支持與協辦；台灣高雄醫學大學全球校友總會在適逢高醫校慶的 10 月 16日協辦本研討會，海內外校友代表也熱心參與，一併致謝。

杜聰明博士係林獻堂先生之姪婿，文化協會蔣渭水醫師、賴和醫師、韓石泉醫師等，皆反映醫師在台灣文化協會之積極參與，在醫學文學政治等方面都有傑出貢獻，三位醫界典範的基金會也參與本次研討會。賴其萬教授是當代台灣醫學教育領航者，也指導研討會規畫。很幸運的本次邀約的前輩都撥冗參與講授，本屆理監事也投入協助參與本次研討會，特此致謝。

次日的醫學史蹟之旅，特別感謝陳順勝前理事長承擔導覽重任，事前參訪與蒐集史料。鳳山海軍明德訓練班乃日治時代之海軍無線電信所；二戰後曾做為政治犯的管訓場所，適於以神經及精神醫學了解管訓環境對人之影響。逍遙園為日本西本願寺大谷光瑞法主的海外別墅，位於高雄陸軍病院南側；二戰後陸軍病院改為 802 醫院，逍遙園曾做為院方宿舍，值得探訪。這 20 個月以來，全世籠罩在 COVID-19 的大流行，台灣醫界在防疫表現上十分傑出，獲得全球讚譽。我們更加體認醫療人員的使命與責任、科學與倫理、全球視野與歷史縱觀之重要性。