編按：這是一篇未曾發表的文章（寫於2006.10.11），已故作者李成興藥師是台灣藥界前輩，對台灣藥業發展有重大貢獻令人景仰的故老，他生前寫下此文留給後代參考。本文由於陳永興醫師撰寫醫界人物李成興要在民報發表時，經其長子李世隆醫師提供一併發表，供讀者分享這位藥界前輩的良心諍言。

三、分析中國國民黨統治台灣政策：

（1）過去，清朝控制台灣的方法，是利誘少數人族群及弱勢族群對抗多數人族群或優勢族群，灌注族群意識，製造台灣人內亂對立，挑撥離間，煽動鬥爭相殺，暴動，分化台灣人團結，統治控制台灣。而來自中國的外來政黨中國國民黨，即沿襲清朝控制台灣方式，分化台灣人團結，統治控制台灣。

於2000年中國國民黨政權被台灣人推倒之後，想盡辦法，一直反對台灣人執政，反對有利於台灣人民的民生、軍購、經濟、內政外交政策；又共鳴中國利用逃至中國經濟通緝犯和失勢政客兩個棋子，策動中國共產黨紅色的紅衣軍倒扁靜坐，遊行活動，製造人民對立衝突、暴動，造成交通混亂，影響學生上課，人民生活，擾亂社會秩序及安定，破壞台灣經濟，以倒扁為藉口，想推翻台灣人執政政府；又於10月10日國慶大會中，以紅色帽、紅色衣共鳴中國共產黨的中國國民黨員，舉出倒扁紅布條及嗆聲倒扁動作，在外賓面前以肢體發生衝突而使台灣在國際上丟臉。這是中國國民黨想推翻台灣人執政，奪取政權、統治台灣而再欺壓台灣並想出賣台灣，露出中國國民黨的陰謀政策真面目。

（2）中國國民黨站領台灣之後，將台灣的米鹽糖，木材等物資運至中國大陸出售，造成台灣缺乏糧食及民生物資，因而物價高漲，天天漲好幾次，一日三市，迫使台灣人過著痛苦無奈生活而敢怒不敢言；又以舊台幣四萬元換台幣一元，徹底剷除台灣人財產，使台灣人為生活，無心關心政治無力抵抗中國國民黨獨裁專制政治。

（3）二二八事件之後，制定台灣人五戶聯保，如果五戶中有一戶的人被視犯罪時，其他四戶要負連帶責任而受處罰，以此迫台灣人相互監視，並以獎金利誘，鼓勵相互檢舉、製造對立、鬥爭相殺，分化台灣人團結。

（4）利誘眾多台灣農民，施行耕者有其田政策，拉攏政治意識薄弱的眾多農民對抗地主，剝除地主財力及權力，製造對立、分化台灣團結，使原來有錢有勢的地主無心關切政治，控制台灣人。

（5）制定選舉公職候選人提名制度，索取參選台灣人爭取提名獻金（外省籍參選人不需繳獻金），台灣人為了爭取提名而相互競爭供出獻金，獻金多者始能獲得提名，剝奪台灣人財產，製造台灣人相殺、對立，組織不同派系，分化台灣人團結，並控制台灣人。

（6）控制教育及媒體，灌輸中國思想，消滅台灣本土意識，不但禁止台灣人講日語，也禁止台灣人講母語（原住民語、客家話、福佬話），學生講母語要罰金、處罰；禁止或限制歌仔戲、布袋戲講台語，電視台限制台語戲劇演出，強制台灣人及學生要講不標準的北京話（所謂的國語），卻縱容上海人講非國語的上海話，廣東人講廣東話；如此准外省人講非國語的方言，而不准台灣人講台灣方言（母語），消滅台灣本土意識，呷台灣人夠夠的殖民地政策。

（7）以反攻大陸、消滅共匪、反攻復國欺騙台灣人五十年，實施戒嚴、白色恐怖，而以叛亂、共匪、通匪、知匪不報等罪名，濫捕濫殺無數無辜台灣人菁英、知識分子，也派政治職業學生及特務人員，捏造海外留學生及台灣人菁英黑名單，暗殺或禁止返台，加害台灣人，實行愚民政策。

（8）預謀策動二二八、美麗島事件、林義雄之母及幼女、余登發、陳文成等暗殺命案，以白色恐怖殺害無數台灣人，施行獨裁專制愚民政策統治台灣。

（9）中國國民黨可有幾千億的黨產，非從中國帶來台灣，而是從台灣公家及台灣人，以不正當手段奪取的黨產，用於選舉時以一票五佰、一千收買貪利自私台灣人；從台灣人民手中奪取的不易之財，用於選舉收買台灣人，控制台灣人的巧妙奸計手法，為統治台灣政策。

四、不想做中國人！！

（1）據2006年9月25日，日本產經新聞發來自北京報導，根據中國網路民調，有百分之六十四的中國人表示下一輩子不想再做中國人，因做中國人沒有尊嚴，也沒有幸福，顯示對中國共產黨的支配與政策不滿。由此事實表達做中國人的悲哀。亦證實中國為沒有人權、民主、自由、法制的國家。

（2）筆者曾經帶兒子旅遊關島，進入觀光產品店，向兒子說幾句所謂的國語被店東聽到，店東即向店員以日語說：「中國人，要注意」，因而即向店員以日語說：「我是台灣人，不是中國人」，店東即表示歉意，放心讓我們自由參觀，這表示外國人對中國人有警戒心，不歡迎中國人，也看不起中國人；如此還有人想做沒有尊嚴的中國人嗎？

（3）日本的治安有漸漸惡化，依據日本ＮＨＫ報導，在日本犯罪的人，是中國人最多，犯罪率佔將近百分至五十，日本人最討厭中國人，不歡迎中國人，如此被人家看不起，不受歡迎沒有尊嚴的中國人，你還想做中國人嗎？

（4）為何有不少中國人想逃出中國到台灣或其他國家？為何中國內陸的人民，尤其是農民們，因不堪中國官員之貪腐、欺壓而不斷發生暴動抗爭事件，即如日本產經新聞所報導民調，佔大多數中國人表示下一輩子不想再做中國人的實況下，在台灣的親中統派政黨、媒體及同路人（無外省本省之分、無關省籍），為何要反對台灣人執政？如果不想在台灣人執政下生活，就去中國做中國人吧！不要留在台灣擾亂民主體制政府，操弄人民製造社會不安，唱衰台灣；是否不奪政權，不出賣台灣給中國，不可嗎？不陷害台灣人民做中國人不可嗎？台灣人民已經忍不住了！不要再亂了！

（5）因此不想做沒有尊嚴的中國人的台灣本土意識的台灣人民（無關省籍），要有信心，珍惜台灣，堅定意志，擁護自己的國家台灣，抵抗統派政黨、媒體等親中人，維護民主法治社會之安定，盡台灣人民的責任，台灣才有光明的明天，人民才能安居樂業。

五、台灣的法律地位：

沈建德博士說，中國國民黨以沒有人簽字同意，沒有國際法律效力的開羅宣言（只是新聞稿），佔領台灣，統治台灣；又不放棄中華民國國號、國旗國歌（其實為中國國民黨旗及黨歌）及憲法而鞏固其政權，統治台灣。

沈建德博士又以「台灣中國，互不相屬」為題在媒體指出：

（1）1943年的開羅宣言，依據調查，世上無此文件亦無錄音帶。

（2）1945年的波茲坦宣言，依美國國務院資料，這個宣言只有杜魯門簽字，但宣言卻是由杜魯門、蔣介石、邱吉爾三人名義發表，是無效的文件，也未提到台灣。

（3）1952年的中日和約，合約中條文第二條明白表示，日本根據1951年9月8日的舊金山合約放棄台灣後，才和中華民國訂定中日和約，不但日本未將台灣交給中華民國，但中華民國在中日和約上簽了字，當然是承認日本放棄台灣，但未交給中華民國的事實。

（4）1954年的中美共同防禦條約，條約的第六條雖有中華民國領域應指台灣等字樣，看似美國承認台灣為中華民國領土。然而，請勿遮掩事實，美國參院注意到此一可能的錯誤意涵，在約後加註：本約不得視為台灣法律地位的變更。其意即，台灣的法律地位應以1951年的舊金山和約為準。



舊金山和約（對日和平條約）簽訂日期為1951年9月8日於美國舊金山戰爭紀念歌劇院。和約第二條聲明日本承認朝鮮獨立、放棄臺灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部、南沙群島、西沙群島等地之主權。圖／擷自維基百科，公有領域

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