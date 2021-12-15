台灣護理學會理事長陳靜敏，在《電影 瀑布》於金馬58榮獲多項大獎後，於12月初分別在台北與台南舉辦兩場電影分享會，一場在台北長春國賓影城，邀請導演鍾孟宏與監製瞿永寧出席，另一場是在台南西門新光影城，由陳靜敏本人與南市南區/安平市議員參選人鄭光哲一同號召響應。

電影《瀑布》為本屆金馬58最大贏家，入圍11項大獎，抱回「最佳劇情長片」、「最佳原著劇本」、「最佳女主角」與「最佳原創電影音樂」等四大獎項，主要講述生理疾病（COVID-19）與精神疾病（思覺失調症）交互影響下的家庭故事，2020年受疫情衝擊的台灣，一對住在正在防水拉皮整修公寓裡的母女，在母親經歷婚姻失敗患上思覺失調症後，關係逐漸緊繃的家庭故事。陳靜敏理事長長年關注醫病關係、護理權益，看到有電影能如實呈現這般複雜難解的議題，深感震撼並邀請鄭光哲一同號召響應了這次的電影放映活動。

鄭光哲與本次電影《瀑布》製片之一的華映娛樂梁宏志董事長為遠東工專學長、學弟情誼，鄭光哲收到陳靜敏理事長的邀約後，立刻聯繫梁宏志，終促成這起橫跨南北的《瀑布》電影分享會。本次放映會為感謝辛苦的護理人員為疫情犧牲奉獻，期望真實將這項公益給在疫情期間辛勞的護理人員。

電影《瀑布》被封為今年冬季最暖心的電影，兩場電影放映會結束後，影迷們都相當熱絡地討論劇情。主辦方認為今年初台灣也曾經歷過一段兵荒馬亂的疫情蔓延期，現在回來看電影，會有種當時的自己被同理的暖心感，推薦給所有曾因疫情所苦的人們，也希望透過這部電影，能讓大眾認識最容易被誤解的思覺失調症，進而提高社會對精神疾病的包容與理解。