在面對一個分分秒秒都在算計台灣、侵略台灣的中國，台灣的國安問題，沒有比敵我不分更加致命的危機了。國民黨外來政權，用大中國民族主義對台灣人洗腦超過七十年，造成台灣人民認賊作父，導致意識型態分裂乃至國家認同模糊，光想維持現狀都不可得，更別奢談甚麼台灣獨立。我們非常不願意再提『高級外省權貴』這個名詞，但無論如何，直到目前為止，這個舊勢力，仍然盤據台灣政治、政黨、文化乃至演藝圈，陰魂不散。在台灣民調顯示，百分之八十以上的人認為中國是敵人的當下，以趙少康日前的發言說中國絕對不是敵人，最為典型。在蔣介石父子統治台灣的時代，像趙少康這樣的發言，恐怕早就屍骨無存了，哪還能讓他在國民黨內部和台灣政壇興風作浪？為什麼在台灣受高等教育，享受國民黨外來政權特種利益，和台灣民主政治洗禮幾十年的政客，沒有辦法分別善惡、認清敵我和現代世界的進步價值，只會一味地執著於中國民族主義的意識型態？從這個例子我們也看到了『中國的命運』。中國是被詛咒的國家。不可能有民主自由進步的未來。不管是『本省人』還是『外省人』，至今還分不清中國文化和中共的差別的人，應該醒一醒了。

2021年3月25日「周玉蔻嗆新聞」專訪《今周刊》副總編輯劉俞青。主要是以《今周刊》2021–03–22→03–28 當期的封面故事為主題，對劉俞青根據第一手調查所撰寫的《中資狼爪伸進台灣護國群山》的報導，作進一步的訪談。該期雜誌報導針對這個主題，作了深入的調查、採訪。光看下列一些子標題，就讓人怵目驚心：

（一）跳槽華為工程師告白。

（二）深入中資竊密案主場景。揭穿陸企隱身術。竹北IC設計聚落『紅影』幢幢。

（三）赤色力量威脅半導體重鎮：大新竹地區、台元科技園區、大台北地區。首善之地「中資不設防」

（四）化名、寄生，中資偷人才、偷技術五劇本。

沒有一個陸資法人在台灣遭定罪

據報導，被列名的公司，對訪問調查多數採取閃躲不予回應。還有一些已經悄悄逃避。足見其作賊心虛。但是令人憂心的是，文中還採訪了調查局『經濟犯罪防制處企業肅貪科科長張傑程，他憂心而又生氣說「沒有一個陸資法人在台灣遭到定罪」。

另外還有一篇〈中資進校園大打長線滲透戰〉則對中國惡意在台灣校園進行大辣辣的統戰，作詳細的解說報導。聽說『春雨團』用超低的團費，招攬台灣大學生到中國參觀。據說接受招待的學生，已經超過五十萬人。這篇報導也披露了他們的操作手法。對不設防的台灣校園，如入無人之境。讀來令人憂心。

台灣近日來的政情發展，許多人都還以台灣擁有台積電和其他IC設計人才而沾沾自喜。以為台灣的國家安全可以靠這些產業而安全無虞。但是如果好好看一看這期《今周刊》的報導，恐怕大家要睡不著覺了。大敵當前，看到『國民黨』逢台必反搞分裂；執政黨政客則還在算計選舉利益，爭奪派系地盤或耍小聰明搞甚麼九二共識『建設性的模糊』，麻痺台灣的敵我意識。真所謂『七月半鴨子不知死』。