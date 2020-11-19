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每日國際焦點

衣索比亞總理阿比表示正進軍提格雷首都。提格雷摧毀通往提格雷首都的大橋以及其他重要道路設施。衣索比亞解除提格雷在索馬利亞維和部隊的武裝，將可能造成索馬利亞情勢不穩。

以色列大範圍空襲敘利亞境內敘利亞政府與伊朗目標。川普時代不再，以色列更積極出手。

巴勒斯坦表示將恢復與以色列政府合作。

川普將大幅自阿富汗撤軍，到2021年1月中，將自4500人裁減到2500人。

日本

首相關切新疆人權問題。

印度

總理莫迪Twitter表示於電話3日已祝賀拜登，並確認兩國合作關係。

阿爾察赫

土耳其國會通過派遣部隊前往阿爾察赫維和觀察站。

波蘭

起訴前波蘭情報員與一名中國人，兩人為中國刺探波蘭機密。

德國

控訴中俄妨礙聯合國安理會監督北韓是否進口超過禁運限度的石油。

警方與反防疫封鎖民眾發生衝突。

喬治亞

美國國務卿蓬佩奧訪喬治亞，朝野兩黨正陷選舉爭議，但都表示歡迎。

亞美尼亞

總理拒絕下台，提出六週行動方案。

美國

波音737 Max停飛20個月後再度允許飛航。

衣索比亞

總理阿比表示正進軍提格雷首都。提格雷誓言要成為入侵者的地獄。

中央政府稱提格雷摧毀通往提格雷首都的大橋以及其他重要道路設施。

對76名提格雷軍官發出逮捕令。

解除提格雷在索馬利亞維和部隊的武裝，將可能造成索馬利亞情勢不穩。

伊朗

美國提出新制裁，目標是伊朗最高領導人阿里·哈梅內伊的基金會。

國際原子能總署與美國要求伊朗解釋2年前被發現的鈾粒子。以色列稱之為秘密核倉庫。

聯合國與美國表示2020年11月14日伊朗啟用納坦茲地下核設施離心機來濃縮鈾。

以色列

大範圍空襲敘利亞境內敘利亞政府與伊朗目標。川普時代不再，以色列更積極出手。

與巴林在美國協調下，表示將互設大使館，建立線上簽證系統，每週航班。

巴林到以色列第一次航班，由巴林使節團搭乘，降落於台拉維夫。

巴勒斯坦

表示將恢復與以色列政府合作。

阿富汗

川普將大幅自阿富汗撤軍，到2021年1月中，將自4500人裁減到2500人。

白宮安全顧問歐布萊恩表示，川普希望阿富汗與伊拉克部隊到5月時能都回到美國。

德國外長表示，美國過早自阿富汗撤軍可能會妨礙和談。德國在阿富汗有1200部隊。

摩洛哥

首相稱已經完成西撒哈拉長牆。摩洛哥13日進入緩衝區打通連接西撒哈拉到茅利塔提亞道路，導致波利薩里奧陣線退出29年停火。

伊拉克

首都巴格達國際區遭火箭攻擊，瞄準美國大使館。

福和會官方網頁：www.fratwn.org