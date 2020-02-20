中共買武器，不設病床，不增加醫療預算，沒人說話，14億人縱容這樣的政權橫行中國，如今，瘟疫災難如同雪崩，請問，「有那一片雪花是無辜的」？。圖為武漢火神山醫院／擷自中國國防部網站

被全球視為城市治理清潔，乾淨典範的新加坡和日本，在這一次的武漢瘟疫事件中，意外被打敗，日本和新加坡成為亞洲瘟疫感染的冠亞軍，這兩國醫療科技大國，也是亞洲比較先進的國家，因為行政上輕忽，賺取人民幣的野心大於防疫，終於大意失荊州。

日本這幾年，以觀光做為國家收入來源，捨不下中國旅客一兆日幣的收入，現在人財兩失，櫻花祭當前，台灣旅客也卻步，新加坡，泰國，韓國，也因為中國旅客爆滿，承受惡果，更可笑的是輸出「武漢瘟疫」的中國，卻反過來願意提供日本防疫經驗。

一位中國網紅說，「中國醫療體系比先進國家慢了30年」，這句話一點不誇張，認真講，中國醫療不服務普通人，只服務黨國高幹，所以，有病直接換掉器官，換器官技術倒是很發達，根據世衛組織的評比，中國醫療財政是全世界最不平衡的國家，192個國家中，中國排名188名，有三分之一人口有病無能力看醫生，所以，中國藥房密度很高，中低收入者習慣有病自己買藥吃，甚至到藥局打針，因為到醫院很昂貴，掛號很困難，更離譜的是，中國年輕世代不喜歡從事醫療工作，因為人民水準太低，經常發生醫院暴力，或者要面對高幹施壓，在中國，政治高於一切，地位越高受到照顧越好，中共政府花在醫療預算上只有美國的10分之1，醫療人均分配，還比未開發國家更糟糕，少數預算還被不公平濫用，普通平民當然不敢生病了，「詳見譚寶信所寫，《跛腳巨人》」，所以，中國要和日本分享抗疫的心得，只能說是笑話。

日本是亞洲最早西化的國家，當台灣面對瘟疫降臨，還留在向老天祈禱，甚至擺大陣仗，搞「送瘟神」、「送王船」、「做醮」，舉辦吃拜拜的時代，日本人就已經知道，這些瘟疫其來有因，不是搞吃拜拜，就可以把瘟疫打發。

日本在台設置「衛生事務所」

1895年，日本開始殖民台灣，日本醫生竹越與三郎稱呼台灣是「鬼界之島」，因為瘟疫橫行，有一度，日本政府還認為治理台灣太花錢，所以要把台灣賣給法國，內閣會議後，認為日本人不應該輸給西方殖民國家，才打消念頭，1895年，台灣總督府一成立，就建立「衛生事務所」，向台灣的瘟疫宣戰，當時，台灣最流行的是霍亂，傷寒，瘧疾，鼠疫，這些傳染病有很大原因是衛生習慣太差，太缺乏衛生常識，以至於傳染病的傳播很迅速。

1896年，台北大稻埕爆發鼠疫，很多人突然死亡，身體呈現黑色，日本人立即宣布隔離政策，只要家中有鼠疫病患，家中要插黃色旗子，以資分辨，然後用繩子把家裡圍起來，禁止他人進入，死者的屍體立即火化，為了這個政策，台北的漢人還集體抗議，因為漢人認為火化對死亡的人不敬，可見台灣人缺乏醫學常識，為了防止帶病毒老鼠跑進城內，日本政府在北門外面挖出一條壕溝，阻擋老鼠，並且鼓勵老百姓消滅老鼠，可以領取獎金，這些措施是台灣社會前所未見，也等於對台灣社會的衛生教育，從1896年到1916年，20年來，有3萬人罹患鼠疫，2萬4千人死亡。「詳見，莊永明所寫《台灣醫療史》」

日治時代，台灣人到日本攻讀醫學者很多，無可否認，這也是今天台灣在公衛醫療方面，進步的最早原動力。

防疫慢半拍安倍受重傷

這一次，日本防疫動作慢半拍，以至於爆發社區感染，重傷安倍的支持度，甚至被日本人批判政府太慢防疫，輸給台灣政府，或許有一半真實，但是，2003年日本缺乏SARS的防疫經驗，也是重要因素。

回頭看看中國，政府的獨裁專制體制，在這次瘟疫來襲，徹底把這種「黨大於國家，大家跟黨走的政權」打到面目全非了，因為一人統治的國家，隱瞞疫情，徹底打壓了公民社會，結果是公民社會如同一盤散沙，面對災難來襲，失去自救的本能，你想自救，還被視為反動分子，遭受審訊，黑牢關押，這就是今天中國武漢，以及其他小武漢的煉獄現狀。

有一句話說，「災難死一個人，是生命，死一堆人，就只是數字而已」，越來越多的死亡，越來越多的心涼了，最後成為一排沒有感情的數字，在中共黨官眼裡，中國人太多，死不完，以前，毛澤東告訴記者說，「我不怕核子戰爭，因為中國人多，世界人都死光了，最後的勝利者就是中國」，可怕的獨夫啊。

湖北製片廠一位導演常凱，一家四口人死於「武漢肺炎」，臨死前常凱寫下遺書說，「位卑言輕」，瘟疫當前，一個床位也求不得，一個黨國中級幹部況且如此，可見，武漢人想看病，真的比登天還難。

常凱後悔太慢了，因為中共高官把錢搬到海外，沒人講話，講話的許志永現在被關押了，中共買武器，不設病床，不增加醫療預算，沒人說話，14億人縱容這樣的政權，橫行中國，如今，瘟疫災難如同雪崩，請問，「有那一片雪花是無辜的」？