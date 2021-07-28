國際抗共氛圍下，台灣隊參加東奧被日本正名為台灣，不只是日本，美國、歐洲國家都以台灣稱呼台灣，多數台灣人也樂觀其成。圖／擷自網路

國民黨在「以疫亂台」行動後，支持度跌到18％，證明多數台灣人眼睛雪亮，沒想到奧運會期間，藍色黨仍持續高舉反台灣大旗，看來這個黨很快走進歷史焚化爐。

台灣是一個不正常國家，法定領土只剩金門列島，卻管轄著台灣，所以很多奇怪的事情，都會在這裡發生，例如早已廢省，但是從官員，媒體到普羅大眾，還口口聲聲台灣省，可見日積月累的惡習慣，改變需要很長時間。

中台從三十年前開放互往，台灣人的中國人認同，卻每況愈下，反觀，台灣人認同自己卻逐漸攀升，這裡面因素相當複雜，非一言可解釋，可以觀察的是：國民黨失去政權，與台灣人認同升高，有高度關聯。

1979年，美國通過《台灣關係法》，作為美台關係基礎，經過32年，台灣駐美辦事處，才真正落實台灣之名，可見，拋棄中國是如此困難，困難原因來自長期在台灣執政的國民黨，對台灣人強加洗腦中國意識，即便1971年，中華民國失去中國代表權，但是仍然自認自己才是合法中國，在國際情勢和中共無理阻擋下，台灣錯失國家正名機會，隨著中共經濟軍事擴張，台灣推動正名，所受外部環境壓力也更大，其次，國民黨在台灣失去政權後，仍活在歷史回憶中，以致於拋棄中國帽子，接納台灣，顯然成為國民黨最不可能任務。

長期洗腦使台灣人積非成是

2018年，台灣民間發動的東奧台灣正名公投運動，雖然失敗，但是，23日在東奧開幕式上，現場轉播的日本國家電視台，直接以台灣名稱，呼叫入場的台灣隊，舉國振奮，蔡英文總統也在臉書上，用台灣稱呼台灣，唯獨國民黨主席江啟臣站出來呼叫中華隊，認為現在不是搞意識形態，替台灣正名的時候，當過政治教授的江主席，已經忘了什麼是「意識形態」的定義，形而上的意識，才稱意識形態，國家回復原本稱呼，合乎現實現狀，無關意識形態問題，更何況是運動賽事，奧運會本來宗旨，就是拋開政治，台灣隊隊名參與奧運會，在1981年洛桑會議中，遭受中共政治壓力下，改成「中華台北」，這個名稱其實是「中國台北」，這才是政治掛帥產物，在此之前，1964、1968、1972，三次奧運會，台灣皆使用「台灣」名稱，1978年，加拿大蒙特婁奧運會，國際奧委會受到老共壓力，禁止台灣隊名稱，這一年，台灣隊被迫棄賽，在洛杉磯等待轉機的代表隊，被迫返回，而這次，國際抗共氛圍下，台灣隊也被國際正名，不只是日本，美國，歐洲國家都以台灣稱呼台灣，多數台灣人也樂觀其成。

很悲哀的是：反台灣者都來自台灣，老江只是支持藍色陣營18％其中之一，奧運會開幕當天，日本靜岡中學學生，組織了台灣應援團，學生拉拉隊在操場上呼叫「台灣加油」，但是視頻傳達台灣，就有電視媒體自作主張，把台灣改成中華台北，日本奧運會比賽現場，視頻幕出現台灣文字，但是台灣電視台也故意改成中華台北，難道中國台北隊比較好聽嗎？

長期洗腦使台灣人積非成是，忘了自己的真實姓名，所以正名運動必需持續推動，未達目標絕不終止，讓我們在2024年巴黎奧運會上，呼叫自己的台灣名，使2350萬人真正以生為台灣人為傲。



2018年，台灣民間發動的東奧台灣正名公投運動，雖然失敗，但是，23日在東奧開幕式上，NHK直接以「台灣」呼叫入場的台灣隊，舉國振奮，我們的正名運動必需持續推動，未達目標絕不終止，讓我們在2024年巴黎奧運會上，呼叫自己的「台灣」名。圖／張家銘，民報資料照