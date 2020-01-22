這是今年封筆之前，最後一篇政論，小年夜起，士農工商休假7天，所謂封筆，是舊時代文人的陋習，因為，台灣推動只過西方年節的運動，一直無法突破舊傳統，所以，各地的華人習慣有兩個過年，但是，真正的年假是舊曆年，這是農業社會的過年，文人雖然不務農，但是，以過年期間做為自我的反省，也就順理成章，以這樣的標題為文，其實也充滿反省的本意。

經過2020年大選，台灣人選擇小英，也決定了自己未來道路，小英也大聲宣布，「中台關係的延續，必須基於平等，和平，民主，才能展開新的對話」，小英夾著超高選票，替糾纏台灣30幾年的中台關係，重新定位，我把它稱為，「從互相否定，到互相不否定」，問題是，中共是否可以接受這樣的變化，承認，「兩個中國」，恐怕還需要時間觀察。

1980年，台灣老兵已經無法等待反攻大陸，自由返鄉運動，開始在各地眷村興起，老兵寫著大字報走到街頭，上面四個大字，「我要回家」，一直到1987年，自由返鄉運動，越演越烈，並且被當時的黨外組織支持，這一年，小蔣經過很長時間考慮，加上自己身體已經衰敗，這一年11月2日，簽准了老兵回鄉的命令，1988年1月14日，第一批回鄉的老兵，從香港入境後轉往各地，來自湖南的老兵何文德也在行列中，何文德是老兵回鄉運動的推動者之一，那一年，回到故鄉湖南，已經84歲。

小蔣曾經擔心老兵一走，就不回台灣了，並且把擔心告訴李登輝，後來證明，小蔣的擔心多餘，99%的老兵還是選擇回台灣，最重要原因是生活差距太大，很多老兵把「三大件一小件」現代家庭用品，帶回家鄉，幫助家庭，也算是了卻心願。一年後，天安門事件爆發，以美國為首的西方國家對中共經濟制裁，這時候，中共更需要台商資金進入中國，幫助中國改革發展，小鄧平亂之後，改革開放口號吹響，開始吸引第一批台商偷渡，進入中國投資，實際情況擴散很快，逼到中台雙方必須坐下來談交流，所謂92沒共識的共識，又稱「香港會談」，搬上檯面，中台兩國互相不承認對方是國家，也不進行政府間接觸，於是白手套單位，海基，海峽，就這樣被製造出來了，這就是中國文化裏面的虛假，但是，中共很清楚，搞雙方否認，對台灣不利，對中國無傷，因為台灣不承認中國是國家，自然有其他國際承認中國，但是，中國不承認中華民國是國家，國際上也無法承認台灣，倒楣的當然是台灣，就這樣糊里糊塗，中台來往30年。現在，小英才知道，不能持續錯下去，如果中台要進行談判，或經貿往來，沒有平等，一切是假的，甚至很危險，所以，把相互否認，轉移到「相互不否認」，中國必須不否認「中華民國台灣」存在，是鋼鐵般是事實，否則就無法談下去，而這一步，居然付出30年的代價，30年來，台灣一直被中國視為叛亂一省，委曲求全，現在，委屈無法求全，雙方只好以真面目面世，現在就等著中共反應了，如果沒有平等，中台走向脫鉤，各走各路，將是最壞的打算。

民進黨的慶功宴剛過，考驗就來了，中國正值春運高峰，新的SARS已經在台灣出現兩例病人，一在新竹，一在花蓮，兩人都在最近去過武漢，新SARS和豬瘟不同，防止豬瘟容易，但是，防新SARS並不容易，因為你無法把回台的台商，完全阻絕境外，況且潛伏期很長，無法預先知道是否感染，所以，今年春假出遊，每一個人只好保護好自己了，有人在網路上說，有中國這款不負責任的鄰居，台灣很「雖小」，說來說去，只能說無奈了。

無知是最致命的疾病

中台兩國，從這件法定傳染病的措施，就可以看到，「兩國差別實在很大」，中國都會區的高樓處處，並無法顯示這個國家政府和人民的水準，上個月，新SARS在武漢出現，世衛組織已經要求中國要注意，過去，中國隱瞞SARS疫情，已經造成全球危機，這一次還是隱瞞，中國宣稱只有200個病人，死亡4個，但是，武漢以外的地區，已經出現案例，證明，實際感染人數，應該不少，但是，武漢人不怕死，1月20日，武漢地方報紙報導，從2000年舉辦到今天的「萬戶團圓飯」，如期在「百步庭」舉行，一共有4萬戶家庭參加，一起共享1萬4千道菜餚，現場人聲鼎沸，從照片可以看出，戴口罩的人不多，中國酸民在網路上說，「這是不怕死嗎，還是板藍根吃太多」。

這倒讓我想起中世紀黑死病盛行歐陸的時候，地區教會神父要求居民每天聚集教堂，向上帝祈禱，結果使黑死病傳染更快，佛蘭西斯培根說，「無知是最致命的疾病」。

台灣走了30年不對等交流冤枉路，失去平等，沒有尊嚴，被當作地方政府看待，不正常，不健康的交流，後果就是中國，台灣，混在一起，傻傻分不清，民主沒有影響獨裁，台灣反而擔心被紅色赤化，現在，台灣醒了過來，發現台灣就是台灣，這場新SARS傳染病，終於讓台灣知道，「智者不立於危牆，不進入危邦」的道理。