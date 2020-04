新冠肺炎造成藥物原料生產大國中國多處工廠停工,加上歐美疫情爆發,國內藥局出現缺藥狀況,像是治痛錠、癲癇、利尿劑、甲狀腺用藥和降血壓藥,都有短缺,國內通報缺藥百款前所未見。百藥治百病,其中又以癌症最依賴個種藥物。癌症病人除了要規律地治療癌症之外,病人原有的慢性病,以及因為治療帶來的新病症,也都需要藥物;沒有充足的藥物,癌症治療帶來的副作用若不即時控制,不但不能持續癌症治療,嚴重還會要人性命。

全球的醫院都為新冠肺炎忙得團團轉,國家的醫療資源也都大量挹注在這個「世紀大瘟疫」。有的疾病,病情發展沒那麼快,但「萬病之王」癌症也是在生死線上的疾病,會不會因新冠肺炎「插隊」,排擠了癌症病人的治療?台灣需積極長期治療的癌症人口已逾50萬人,一人得癌,全家陷入癌愁。新冠大流行期間,對癌症家庭而言,可以說愁上加愁。

德國萊比錫大學癌症醫院(UCCL)教授弗洛里安·洛迪克(Florian Lordick), 在歐洲腫瘤學學會(European Society for Medical Oncology ,ESMO )期刊上發表的一篇 <大流行期間是否應繼續進行癌症治療?需要進行個案討論> (Should Cancer Treatment Be Continued During The Pandemic? A Case-By-Case Discussion Is Required)指出, 新冠大流行期間是否繼續對某些病人進行癌症治療,應權衡與COVID-19與個別病人腫瘤控制的風險進行評估。美國癌症協會(American Cancer Society)在Understanding Infections和Preventing and Managing Infection也告訴癌症病人怎樣避免在疫情中被感染,以下是癌症病人在新冠大流行必須知道的知識 :

癌症病人是否更容易患新冠病毒?

這是一個困難回答的問題。中國在2月的《刺胳針腫瘤學》(Lancet Oncology)醫學期刊上發表了一項全國性分析,該結果認為癌症病人得到新冠感染的風險可能更高。但是,同一雜誌上也有評論批評該分析的方法,只報導了比較異類的癌症人群,而且觀察值也很少。目前,尚不清楚癌症病人是否真正處於較高風險中。

歐洲腫瘤學學會指出,有幾類病人的嚴重感染風險更高,包括:惡性血液病,如急性白血病和淋巴瘤;以及治療引起的白血球減少持續時間較長、免疫球蛋白水平低,如多發性骨髓瘤;長期免疫抑制,例如通過皮質類固醇或利妥昔單抗等單克隆抗體。此外,正在接受同種異體幹細胞自我移植和其他細胞療法的病人,肯定具有較高的風險。

為什麼癌症病人更容易感染?

某些類型的癌症可以改變免疫系統血細胞的工作方式。例如,淋巴瘤(霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤),多發性骨髓瘤,和大多數類型的白血病免疫系統的血細胞開始。療法類型的癌症也可以影響免疫系統和細胞。它們可以改變免疫系統細胞,使曾經保護您的身體的細胞開始乾擾免疫系統正常工作。癌細胞可以進入造血細胞的骨髓細胞。癌細胞然後與正常的骨髓細胞競爭空間和營養。如果過多的正常骨髓細胞被破壞或從骨髓中推出,剩下的少量細胞將無法產生足夠的白血球(WBC)來幫助人體抵抗感染。

癌症也會損害免疫系統的其他部分。在皮膚或粘膜上生長的腫瘤會破壞自然屏障,使細菌進入。大的腫瘤可能會通過壓迫正常組織或血液供應而減少流向正常組織的血液。肺部腫瘤可能會阻塞正常的粘液引流,從而導致感染。而且,已經被癌症破壞的其他類型的組織可能更容易受到感染。

人的身體如何保護自己免受感染?

人的身體有多種方法可以保護自己免受感染。以下的重點有助於瞭解您的身體通常如何做到這一點,以及癌症和癌症治療如何改變這一過程。使病人進一步理解為什麼癌症病人會如此迅速地發展感染並變得如此嚴重。

皮膚和粘膜 : 皮膚是人體最大的器官,也是抵抗感染的重要屏障。這是保護內部組織免受有害細菌侵害的第一道防線。當皮膚破裂時,細菌更容易進入體內並引起感染。粘膜形成口腔,咽喉,鼻子,眼瞼,尿道,陰道和消化系統的濕潤的粉紅色襯裡層,也可以部分抵禦感染。這些膜通常有助於保護我們免受呼吸的空氣,環境以及食物和飲料中的細菌的侵害。癌症治療(例如化學療法,標靶療法,免疫療法,放射療法或外科手術)和某些程式(例如插入導管或IVs或開槍)可能會傷害皮膚中的細胞或損壞皮膚或粘膜。這使細菌更容易進入體內。

免疫系統 : 如果細菌通過皮膚或粘膜進入,保護身體的工作就會轉移到您的免疫系統。您的免疫系統是一組細胞,組織和器官,它們協同工作以幫助發現和攻擊侵入人體並引起感染的細菌。白血球是免疫系統的一部分,是負責保護人體免受感染的主要細胞類型。白血球有不同類型,它們在保護人體免受感染中均起著作用。通常,我們的大多數白血球都是嗜中性粒細胞。中性粒細胞是主要的感染抵抗者,對大多數類型的感染形成重要的防禦作用。其他類型的白血球(淋巴細胞,單核細胞和巨噬細胞)也有助於抵抗感染。

癌症治療會增加感染風險

某些癌症治療方法可能會干擾免疫系統的運作方式。損壞可以是短期或長期的。例如,如果癌症病人的脾臟由於癌症而被切除,這將造成長期損害,因為脾臟是免疫系統的一部分。另一方面,放射療法,免疫療法和化學療法的單獨或組合使用可能會導致短期(暫時)的免疫系統損害,因為它們會在相當短的時間內影響免疫系統的血細胞。骨髓或乾細胞移植使用非常高劑量的治療方法來殺死癌細胞,這些癌細胞也會損害免疫系統細胞數周至數月。

手術 : 任何類型的大手術都會削弱免疫系統。麻醉(用於使病人入睡的藥物)可能起作用。免疫系統可能需要10天到幾個月的時間才能完全恢復。手術還會破壞皮膚,並可能損壞皮膚下的粘膜和組織,使其暴露於細菌中。手術(切口)引起的傷口是常見的感染場所。由於手術通常用於診斷,分期或治療癌症病人,因此重要的是要知道手術會增加某些感染的風險。手術後增加感染風險的因素包括:這個人在醫院多久了;手術範圍(完成多少切割);手術花費了多長時間;手術中出血量;病人的營養狀況;先前的癌症治療,例如化學療法或放射療法,或醫學問題,例如糖尿病,或心臟或肺部問題;患有癌症的人在手術前後可能會短期服用抗生素,以保護他們免受感染。

化學療法 : 化學療法是接受癌症治療的人們免疫系統減弱的最常見原因。化學療法可引起 中性粒細胞減少(血液中白血球的數量減少)。這意味著您的身體可能無法像應有的那樣抵抗感染。對免疫系統的影響取決於許多因素,包括:使用哪種化學藥物;化學劑量(每種藥物一次給予多少、給予化學療法的頻率;過去的癌症治療;病人的年齡(老年人不論有無癌症都更容易感染);病人的營養狀況;癌症類型,有多少癌症(癌症的階段)有些藥物對骨髓和免疫系統的影響要大於其他藥物。治療結束後,您的血細胞計數通常會隨著時間恢復正常。

放射治療 : 放射療法 還會導致白血球計數降低,從而增加感染的風險。放射療法如何影響免疫系統的因素包括:總輻射劑量、輻射時間表、接受輻射治療的身體部位、放射治療了多少身體、除放射線療法外,您是否正在接受化學療法。全身輻射或TBI(用輻射治療一個人的整個身體)是唯一可能導致白血球計數非常低的輻射類型。這種類型的輻射可用於骨髓或乾細胞移植。輻射通常僅作用於身體的一部分,因此整個免疫系統不會受到輻射的損害。但是,根據劑量和接受放射線治療的身體部位,皮膚或粘膜可能會受到損壞,因此您無法將細菌拒之門外。如今,放射治療通常在許多療程中進行,而不是大劑量地進行。這有助於減少皮膚和組織的損傷,免疫抑制以及感染的風險。

標靶治療 : 標靶治療找尋癌細胞的某些部分或癌細胞表面上的某些蛋白質或酶,找到這些靶標有助於免疫系統更輕鬆地看到癌細胞,從而可以攻擊它們。但某些類型的標靶治療會影響免疫系統的工作方式。

免疫療法 : 免疫療法用於某些類型的癌症中,以幫助免疫系統識別和攻擊癌細胞。可以通過提供有助於自己的免疫系統更努力或更聰明地工作的治療方法,或者通過為病人提供人造的免疫系統蛋白,或經過訓練能夠發現和攻擊癌細胞的改變的細胞,來實現這一目標。免疫療法有時可單獨用於治療癌症,或者與其他類型的治療同時使用或在其他類型的治療之後使用。這些療法有助於人體對癌細胞產生更好的免疫反應,但有時它們也會改變免疫系統的工作方式。因此,進行免疫治療的人可能會面臨免疫系統較弱和感染的風險。

幹細胞移植(骨髓移植): 幹細胞移植(SCT)是用於包括骨髓移植 (BMT),外周血幹細胞移植(PBSCT)和臍帶血幹細胞移植。幹細胞移植用於替代已被癌症或用於治療癌症的化學和輻射破壞的骨髓細胞。這些移植使醫生可以使用非常高劑量的化學或全身照射(TBI)來殺死體內的所有癌細胞。在殺死癌細胞的過程中,病人正常骨髓的造血幹細胞也被殺死。因此,在進行大劑量化學治療之前,將從病人體內取出幹細胞(來自血液或骨髓)並保存。或者,幹細胞可取自供體或臍帶血。一旦癌細胞被殺死,將保存或捐贈的幹細胞提供給病人,以便可以製造血細胞並重建免疫系統。與TBI一起使用的大劑量化學療法會導致更嚴重的免疫缺陷,持續時間更長。它還會損壞皮膚和粘膜,使它們無法將細菌阻擋在體外。這增加了感染的風險。

營養不良和感染風險 : 所有細胞都需要營養才能生長和工作。維生素,礦物質,卡路里和蛋白質的缺乏會削弱您的免疫系統,使其無法發現和破壞細菌。這意味著營養不良(營養不良)的人更容易感染。營養不良的人要麼攝入的卡路里和營養不足,要麼身體無法使用所攝入的食物。無論哪種方式,都會削弱病人的免疫系統。癌症病人通常需要額外的卡路里和蛋白質來支持他們的免疫系統細胞和其他組織。例如,從手術中恢復會增加人體對營養的需求。

癌症病人的營養不良可能有哪些原因?

癌症本身會使人們難以進食或消化食物。這在消化系統,口腔或咽喉癌病人中很常見。

放射線療法和化學療法等癌症療法可能會引起噁心和食慾不振。

癌細胞會消耗掉營養,剩下的很少,無法滿足正常健康組織的需求。

癌症病人通常需要營養師或醫生的幫助才能獲得足夠的卡路里和營養。在某些情況下,可能需要膳食補充劑,管飼或什至靜脈(靜脈內)餵養。

重要的是要知道避免或進食某些種類的食物不會影響白血球計數(免疫功能可能不正常的一個原因)。但是,您的醫生可能會請您與營養師會面,以計劃您應該吃什麼,並獲得管理飲食問題的幫助。營養諮詢應包括獲得足夠的卡路里,蛋白質和維生素的重要性。這是針對每個人的食物攝入和營養問題量身定制的。

白血球太低和感染風險 : 某些癌症療法(例如化學療法,放射療法,手術,幹細胞或骨髓移植或類固醇)或癌症本身可以抑製或削弱免疫系統。這些治療可以減少白血球(WBC)和其他免疫系統細胞的數量。治療還會導致這些細胞無法正常工作。這稱為免疫抑制。如果沒有足夠的白血球來破壞細菌,尤其是稱為嗜中性白血球的白血球類型,那麼感染就容易得多。

中性粒細胞是抵抗大多數類型感染的非常重要的防禦手段。當檢查您被感染的風險時,醫生會檢查您擁有的中性粒細胞數量。中性粒細胞計數低稱為中性白血球減少症 。醫生可能會說你中性粒細胞減少。

癌症病人如何注意和預防感染?

癌症和癌症治療方法會削弱免疫系統。免疫系統是人體用來抵抗細菌(例如細菌或病毒)感染的複雜系統。當免疫系統減弱時,感染的風險就更高。因此,感染是癌症和癌症治療的常見並發症,某些類型的生命如果不及早發現和治療,可能會危及生命。

如果您正在接受癌症治療,您的癌症護理團隊將與您討論可能增加的感染風險,以及可以採取哪些措施來預防感染。通常,這種風險是暫時的,因為免疫系統會在一段時間後恢復,但是每個人都是不同的。對於幾年前或更長時間結束治療的癌症病人,其免疫系統很可能已經恢復。但這在很大程度上取決於您患有的癌症類型,所接受的治療類型以及可能影響免疫系統的其他醫學問題。

當您的免疫系統由於癌症和/或癌症治療而虛弱時,可以採取以下措施來預防感染和疾病:

1.經常用肥皂和溫水洗手。在進食前和觸摸臉部或粘膜(眼睛,鼻子,嘴等)之前,請務必洗手。

2.使用完浴室,blowing鼻子,咳嗽或打噴嚏後要洗手。

3.接觸動物,收集垃圾或清除垃圾後,請洗手。

4.參觀公共場所或觸摸他人使用的物品後,請洗手。

5.外出時,請攜帶酒精類洗手液清潔雙手。

6.使用潮濕的清潔濕巾清潔表面和觸摸到的物體,例如門把手,ATM或信用卡鍵盤以及他人使用的任何物品。

7.避免在學校,旅行,購物,社交活動和公共聚會等大群人。如果必須在人群周圍,請戴口罩。

8.遠離發燒,流感或其他感染的人。

9.讓您的流感疫苗每到秋季。鼓勵您的家庭其他成員也這樣做。不要接種鼻噴霧流感疫苗。詢問您的醫生是否應該接種其他疫苗,如預防肺炎的肺炎球菌疫苗或預防乙型肝炎的乙肝疫苗。

10.如果您的癌症護理團隊告訴您您的免疫系統較弱且感染的風險很高,則建議您在呼吸道病毒季節遠離兒童並限制訪客。

11.每天洗澡。確保洗腳,腹股溝,腋窩和其他潮濕,多汗的地方。

12.沐浴後,檢查是否有發紅,腫脹和/或疼痛的地方,任何導管或導管都會進入您的體內。

13.園藝時請戴手套,然後洗淨。

14.每天使用軟牙刷刷兩次牙。詢問醫生或護士是否可以輕柔地用牙線清潔牙齒。告訴他們牙齦出血。您的醫生或護士可能會給您特殊的漱口水,以幫助您清潔口腔。請勿使用含酒精的漱口水。

15.保持腹股溝和肛門區域清潔。上廁所後以及任何時候出現刺激或瘙癢時,請使用柔軟的濕紙巾,例如一次性嬰兒濕巾或浴室濕巾。告訴您的醫生該區域是否有出血,發紅或腫脹(腫塊)。

16.不要在沙龍或水療中心進行修指甲或修腳(您可以在家中使用自己的個人工具和清潔良好的工具)。請勿使用假指甲或指甲尖。

17.請勿在池塘,湖泊,河流或水上公園涉水,嬉戲或游泳。

18.不要進入熱水浴缸。

19.無論在醫院,戶外還是在家,都應始終穿鞋。這可以幫助您避免受傷,並使細菌遠離腳。

20.使用電動刮鬍刀代替剃刀,以免割傷和劃傷。不要共用刮鬍刀。

21.如果割傷或刮擦皮膚,請立即用肥皂和溫水清潔該區域。用乾淨的繃帶蓋住該區域以保護它。如果繃帶弄濕或弄髒,請清潔該區域並換上新繃帶。如果發現發紅,腫脹,疼痛或壓痛,請告訴醫生。

22.每天喝建議量的液體可以防止便秘和勞損使腸蠕動。每天運動也有幫助。詢問您的醫生您每天應該喝多少液體以及是否安全進行運動。讓您的醫生或護士知道您是否有腸病。如果需要,您的醫生可能會給您提供腸軟化劑。不要在直腸中放任何東西,包括灌腸劑,溫度計和栓劑。

23.性交時使用水基潤滑劑,以避免傷害和磨​​損皮膚和粘膜。使用乳膠或塑膠避孕套,以減少性傳播感染的風險。

24.請勿在臥室內保留鮮花或活植物。

25.不要清理寵物的糞便。請勿清潔鳥籠,垃圾箱或魚缸或龜缸。讓別人為您做這些事。

26.請勿接觸可能包含動物或人糞便的土壤。

27.請勿更換尿布,但如果這樣做,請在事後洗手。

28.如果使用一次性手套避免接觸汙物或廢物,請在摘下手套後洗手。(手套上可能有看不見的小孔。)

29.遠離花瓶,假牙杯和肥皂盒等所有積水。如果將義齒存放在杯子中,請清洗杯子並在每次使用時更換水。

30.使用熱水或洗碗機清洗餐具。

31.請勿與任何人(包括家人)共用浴巾或水杯。

32.遠離雞舍,洞穴以及任何將地面灰塵吹向空中的地方,例如建築工地。

33.如果您計劃在這段時間旅行,請與您的醫生或護士溝通。

癌症病人如何注意飲食

感染可以從食物和飲料中造成。因此,當您的免疫系統比正常情況弱時,食品安全非常重要。與您的癌症護理團隊談談在癌症治療期間是否需要遵循特殊飲食。尤其在新冠期間,處理任何食品之前,請先洗手。確保所有肉類產品(可能包括雞肉,牛肉和其他肉類產品)均已徹底煮熟,以殺死可能存在的細菌。

新鮮水果和蔬菜的外部細菌可能會引起疾病。一些醫生告訴他們免疫系統較弱的病人不要吃任何不容易洗乾淨的蔬果,以幫助降低感染的風險。其他人只要先徹底清洗就可以讓病人吃新鮮的水果和蔬菜,但要削去果皮,也需要在去皮之前將其洗淨。如果不是這樣,切開果皮時,細菌就會進入被食用的部分。避免生吃蔬菜芽,新鮮沙拉醬和漿果。不要在沙拉吧臺上進食,因為它們有時與某些細菌感染有關。

在癌症治療期間,應該要求醫師給予預防感染的藥物嗎?

有時,當一個人的免疫系統很弱時,即使沒有感染跡象,醫師也會開藥。服用這些藥物可幫助您避免感染。

預防藥物 : 抗菌,抗病毒和/或抗真菌藥可用於幫助預防感染。您可能會聽到這種所謂的預防性使用抗生素,或只是預防性使用。僅在極有可能感染的風險(免疫系統非常薄弱)時才使用預防措施。如果您正在服用會削弱免疫系統的其他藥物,例如長期服用類固醇或某些化療藥物,也可能會給您服用抗生素。當您的免疫系統不再那麼弱時(通常在免疫弱化藥物停止後的一段時間),停止使用預防藥物。以這種方式使用抗生素並不能預防所有感染。這意味著使用與不服用預防性藥物時相同的預防措施仍然很重要,並且一定要將任何新的感染跡象告訴醫生。

生長因子藥物 : 生長因子是人體製造的有助於血液細胞生長的蛋白質。它們也被稱為集落刺激因數( CSF )或骨髓生長因數。生長因數刺激骨髓產生更多的白血球,幫助機體抵抗感染。您可以注射人造CSF。它們最常在化療後使用,以幫助防止感染。如果您的免疫系統較弱並且即使您正在接受治療,您的嚴重感染也在惡化,您的醫生也可能會給您提供腦脊液。生長因數在某些人中可能有副作用,但它們可以減少需要它們的病人的感染風險。與您的癌症護理團隊討論CSF的風險和益處。與您的癌症護理團隊談談使用CSF時可能遇到的副作用以及可以採取哪些措施來控制副作用。

癌症病人要如何注意發現自己是否已被感染?

許多癌症治療方法和癌症都可能導致血液計數的變化。白血球(WBC)計數低會使您感染的風險更高。您可能會聽到這種稱為中性白血球減少症的資訊,或者被告知您患有中性白血球減少症。WBC計數衡量您的身體抵抗感染的能力。當您的WBC計數低時,您需要注意感染的跡象,以便立即獲得治療。

另有以下感染的症狀,癌症病人也要隨時注意身體的變化 :

發燒(高於正常體溫)。您的醫生會告訴您考慮發燒的溫度。有時,發燒是感染的唯一跡象;

任何新的發紅,壓痛或腫脹區域;

受傷或其他部位膿液或淡黃色分泌物;

新咳嗽或呼吸急促;

新的腹部(腹部)疼痛;

顫抖,可能會出汗;

通過尿液時灼痛或疼痛;

咽喉痛;

口腔潰瘍或白斑;

病人可以做什麼

從嘴巴檢查溫度(如果不能將溫度計放在嘴裡,請檢查腋下溫度)。

將工作溫度計放在容易拿到的地方,並確保您和您的護理人員知道如何使用它。

病人應與您的癌症護理團隊討論如果發燒該怎麼辦。始終保持癌症護理團隊的聯繫資訊。確保您知道何時打電話以及在正常辦公時間內及之後撥打什麼電話。如果您必須去急診室或緊急護理,請告知您的團隊知道您是最近接受過癌症治療的癌症病人。

防疫期間,癌症病人可以與寵物太接近嗎?

照料某些寵物可能會增加感染病毒的風險。如果您有寵物,請告訴您的癌症護理團隊有關它們以及您照料牠們的方式。請教寵物的獸醫也是一個好主意,以瞭解在免疫系統較弱的時候,你和寵物可能會傳染哪些疾病。

進行癌症治療時,最好避免使用某些類型的寵物。不要在此時接受生病的流浪動物,流浪動物通常攜帶更多的細菌。如果採取預防措施,居住在家庭中且只和受到良好照顧的寵物在一起不太可能引起問題。儘管如此,寵物有時仍會撿拾讓他們生病的食物,免疫系統較弱的人感染了其中的一些細菌就會生病。

人如何從寵物中感染?在接受癌症治療時要避免咬傷和刮傷。如果您的寵物表現不佳,您可能必須停止與牠相處,直到免疫系統恢復。經常修剪狗或貓的爪子,以免被刮傷。劃痕應予以清潔和覆蓋,直至癒合。如果劃痕周圍出現紅腫,腫脹或膿液,請立即找醫生治療。所有叮咬都有感染的危險,即使免疫系統正常的人也可能需要住院治療。根據咬傷的位置和嚴重程度,您可能需要抗生素和其他治療方法。貓咬特別容易被感染,因為它們狹長的牙齒會造成難以清潔的深刺傷。

唾液可以傳播一些疾病,所以最好不要讓您的寵物舔傷口或嘴附近。皮膚上沾有寵物唾液,請用肥皂和水清洗。如有可能,應穿戴防水一次性手套,由他人清理嘔吐物。

避免非常密切的接觸,例如親吻,擁抱或與寵物在同一張床上睡覺。帶寵物看獸醫,以便對您的寵物進行任何可能引起感染的疾病檢查,並獲得藥物來預防絲蟲,跳蚤或壁蝨感染。確保您的寵物已接種最新疫苗。詢問您的獸醫是否有任何“活疫苗”,並在接種活疫苗之前與您的癌症小組聯繫。對您的貓進行貓白血病(FeLV)和貓免疫缺陷(FIV)病毒測試。即使這些病毒不能感染人類,但它們會影響貓的免疫系統,並使它們處於可能感染人類的其他感染的風險中。

只給寵物餵食高質量的商業罐頭或乾糧,或煮熟的餐桌食品。切勿讓他們吃舊的或變質的食物,生肉或果汁。如果必須清潔魚缸,鳥籠,貓砂盆或撿拾狗屎,請戴防水一次性手套。盡量將您的寵物(如貓和狗)放在室內,以最大程度減少與其他寵物和動物(如鳥類和囓齒動物)的接觸。

通常不建議在癌症治療期間養一隻新寵物。但是,如果一個家庭選擇收養寵物,那麼健康的大齡狗或貓可能比一歲以下的貓患的風險要小。將動物帶回家之前,應先由獸醫檢查。與年紀較大的寵物相比,幼犬和小貓的風險更高。他們還更有可能玩粗魯的東西,咬人或有家庭“事故”必須加以清理。

與成人相比,兒童受到寵物感染的風險更高,因為他們更有可能與寵物一起爬在地板上並將東西放入口中。一些對成年人有益的寵物可能對兒童造成更大的危害。如果您的孩子的免疫系統較弱,最好避免養一隻新寵物。如果孩子可能正在接受骨髓或乾細胞移植,這一點就顯得尤為重要。