監察院調查，澎湖縣赤崁國小蔡姓校長長期在上班時間頻繁買賣股票，經勸阻、媒體報導及懲處後，仍置之不理。監院通過提案，彈劾該校長，將移請公務員懲戒委員會審理。

監委表示，該校長經澎湖縣政府調查，證實已違反上班時間從事非公務行為，多次勸阻，仍未知警惕，除意圖對其懷疑爆料的教師進行秋後算帳外，還持續委託證券商買賣股票。被媒體刊登報導當日，該校長竟然仍有高達95筆委託證券商買賣股票行為，從9時到13時30分間，每小時均有委託買賣交易紀錄。

身為國中教師超過十年的筆者，看到這新聞只能說「毫不意外」。

不適任教師比比皆是

筆者所在的公立國中，有許多同事早自習把自己小孩帶進教室，中午騎車去鄰近國小和幼稚園接小孩順道買菜，下午就讓自己的小孩在辦公室滿場追逐尖叫，嚴重干擾辦公室安寧，旁人也不好意思制止；資深男老師已不需花時間備課，上班時間常坐在學校附近的彩券行和老闆泡茶聊天，被家長檢舉多次，依然故我，教師職位不動如山；資深女老師住學校附近，天天睡過頭沒來看早自習，教室亂成一團，校長幾番勸阻無效後，選擇自己入班看早自習，該班戲稱有個「校長導師」，該資深女老師最後穩穩安然退休；某同事在上班時間，喜歡趁空堂相約二三同事去附近走步道賞鳥，還不斷拍照高調上傳全校群組，好幾次要開會所有人等他一個，因為他賞鳥賞得太快樂，完全忘記要開會…….

被附近家長多次檢舉後，校長請人事主任負責查勤。才一公告，引發許多資深老師的不滿，直衝人事室咆哮：「憑什麼查我勤，懂不懂尊師重道啊！」校長躲避不敢面對衝突，長官不挺的人事主任只能摸鼻子道歉，最後查勤改以一學期抽查一次領域會議的簽到表，未到者請假即可。

要處理不適任教師何其困難，性騷擾或霸凌學生都不見得可成案，何況是上班時間接送小孩、買菜、睡過頭未到、賞鳥、彩券行泡茶聊天？蔡姓校長在校長室買賣股票，至少人還在校內，社會大眾是否太「大驚小怪」了？