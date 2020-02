健茂生技位於加工區臨廣園區以「提升檸檬多酚含量的無糖發酵」專利,衍生的相關產品成功打入海外市場,享譽國內外。日前健茂生技副總經理、具有中國醫藥大學中醫博士的陳怡妗在YOUTUBE頻道PO上自製口罩「30sec Surgical Mask Reuse DIY」的短片,供參考,獲得不少人轉PO分享。

武漢肺炎疫情延燒!世界各地口罩大缺貨,台灣雖採實名制,但一早排隊買口罩的人龍與「一週一人限購兩片」下,要買口罩還是很難。

中醫博士陳怡妗說,其實我們生活中有很多的東西可以再利用讓口罩重複使用,這樣你手上的一片口罩可以變很多片,就不用在一直去排隊領口罩。惟除了戴口罩外,並應該要做的是勤洗手跟增加自己的免疫力,提升自己才是真正對抗各種傳染病的好方法。

她提供一個「一個口罩可以變好幾個」的方法,不妨可以試試,惟僅供參考,方法入下:

Step1、找外層:透氣防水不織布 (衛生棉的外包裝紙就是)

Step2、拿出好不容易排隊買到的一個口罩 (醫療級口罩)放在中間,如果沒有口罩可以找空氣清淨機的濾網或是除塵紙之類的來取代

Step3、拿出面紙放在口罩內 (來吸自己的口水,每天換掉,還可以加上精油膏或精油避免自己熏死自己)

Step 4、用釘書機四週釘起來 (不用釘到 中間層要重複使用的口罩) -就可以使用。

Step5、使用後,用簡單把內外層剪掉丟掉,洗手避免汙染到中間層,你的口罩就可以再利用,口罩又復活囉!

#廢物利用,丟到垃圾桶的,生活中的防水透氣不織布 #衛生棉包裝紙",撿回來,你的口罩可以多用一次。

Save the rubbish "sanitary towel wrapping paper " from your rubbish bin which is a waterproof and breathable fabric film. You can use it as the mask cover.

※再說一遍!以下僅供參考。

健茂生技公司的許長祿執行董事長指出,平常就要多運動並養成保健提升自我免疫力,他說:「用有機檸檬發酵葉泡茶,有非常多的類黃酮素及橙皮苷,多酚等,實驗證實抗氧化力比11顆檸檬或是14顆蘋果還要高,每天晚上隨時一杯,沒有咖啡因的飲料,不加糖也很好喝,這樣提升自己的免疫力來對抗抗病毒也是個好方法。」

健茂生技公司開放在高雄美麗島站旁的直營店,對外提供了有機檸檬茶葉免費領取的活動。 可以自己行帶水壺到直營店領取,每天一壺,健康加強免疫力。 經過美麗島站,記得往三號出口來增加免疫力。天然的有機檸檬葉有限,每天發出,發完為止喔。