中央流行疫情指揮中心開設將滿100天，指揮官陳時中今（26）日坦言，這100天以來的心情「每天都很緊張」，他認為能成功守住防線有三大因素。圖／指揮中心提供（資料照）

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心開設將滿100天，指揮官陳時中今（26）日坦言，這100天以來的心情「每天都很緊張」，好像疫情比較緩和時，就突然又會有一、二件事發生，這段時間都不斷這樣在波動，他認為能成功守住防線有三大因素，包括專家戰略的擬定、CDC專業團隊疫調上的努力，以及各部會間的合作。

疫情爆發以來，台灣成功控制疫情，是國際上少數能享有正常生活的國家，陳時中認為主要是在戰略上的決定，專家提供的訊息都很好、很正確，其次，在執行面部分，CDC疾管署的防疫醫師團隊和地方衛生局的團隊，把疫調做得很精準。

第三，就是各部會的合作，他說，里幹事、警政協尋都大力幫忙，交通部在國外民眾返台疫情高峰時，迅速成立防疫車隊等，以及接下來的防疫旅社和景區的人流管制，還有勞動部對移工的管理等，很多單位都盡力協助合作，才能夠控制住疫情，雖然基本的生活步調有受到干擾，但是沒有很強烈。

陳時中說，疫情中最擔憂的點，往往是不預期的突發情況，每天都得繃緊神經戰備，不敢把醫療及檢疫所的量能用到足，不能認為疫情比較鬆了，就多做一些和防疫沒有直接相關的事，就是要把量能用來準備萬一有突發事件或社區群聚，才能夠快速且有餘裕的處理，使疫情不至於失控。