11月13、14日「法稅改革聯盟」志工們在大安森林公園周邊舉辦「法稅真改革、良心救台灣」宣導活動，期盼政府重視「稅制、稅法、稅政」的合理化及現代化。圖／擷自法稅改革聯盟臉書直播影片

依11月12日自由時報A5版〈稅收超徵 地方統籌稅款多340億〉報導，財政部長蘇建榮指出，所謂超徵3000億元是指包含中央與地方部分，今年還有一個多月時間，中央部分今年估計實徵數會比原編列預算數多1500億元以上，但後續還得觀察。而今年因營所稅、貨物稅實徵數比原編列預算數還多，預計地方政府大概可多獲配340億元普通統籌分配稅款，在年度結束後，會依照相關規定撥給地方。

又指出，綜所稅免稅額、扣除額可望調整，至於是否進行減稅，蘇建榮強調，所有減稅都須經立院同意，前幾天已經收到主計總處統計從去年10月到今年10月間的物價指數。根據物價指數來看，已超過所得稅法規定的3％，綜所稅免稅額、扣除額的調整近期就會公告。

下調貨物稅以利物價穩定

我們發現今年「稅收超徵」主要來自營業所得稅及貨物稅，在當前物價上揚之際，財政部應該探討貨物稅之下調，俾有利於物價的穩定。不過，目前在大多數財政官員心中只有稅收，沒有法律，更沒有人權的尊重及保障之觀念。源自訓政時期的「行政執行法」加上台灣特有的「法務部行政執行署」的設置，利用行政權向人民追討稅收的做法，非常奇怪。

2021年4月出版的《彭百顯的回歸》，其中詳述他在當南投縣長期間，從2000年10月起遭到10年的司法迫害過程，檢調人員捏造不實證據侵害人權，令人相當震驚與憤怒。

回顧戒嚴體制的遺緒仍存在，檢察官、調查員、警察、憲兵等不保護人權，以及檢察官濫用公權力的時期，1996年底發生的太極門案，侯寬仁檢察官指令稅務員史越生配合，編造不實證據，國稅局依此項不實起訴書發出天文數字的稅單，產生的1992年度太極門稅務冤案，迄今尚未平反。

由於稅務冤案無法平反，容易造成「政府強奪民產」的侵害人權事件。例如2020年8月21日行政執行署新竹分署對太極門81年度綜所稅及營業稅之執行事件，即為一例。

依《寒冬》（The BITTER WINTER）最近發表專文指出，關心人權的NGO團體，今年9月間到聯合國人權理事會（在日內瓦），陳述有關太極門案之人權受迫害的情形，可能傷害到國家形象。

11月13、14日「法稅改革聯盟」志工們在大安森林公園周邊舉辦「法稅真改革、良心救台灣」宣導活動，期盼政府重視「稅制、稅法、稅政」的合理化及現代化，因為「稅收超徵」不是民主、法治、人權國家的常態，政府應該檢討改進。