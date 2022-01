美國眾議院星期二(1月25日)晚間推出了一項旨在加強美國的競爭力,與中國進行抗衡的一籃子法案的文本。眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)把這個簡稱為《2022年美國競爭法》的法案稱作是一項「大膽的」立法。拜登總統隨後發表聲明,稱該法案將使美國在今後幾十年的時間裡在與中國和其他國家的競爭中立於不敗之地。他還表示,通過國會兩黨的共同努力,美國有機會向世人表明,21世紀將是美國的世紀。

在美國參議院去年6月通過了耗資2千5百億美元全面抗衡中國的跨黨派《美國創新與競爭法》(US Innovation and Competition Act)後,眾議院星期二推出了自己的版本。法案全稱為《2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法》(America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022),按照英文字母縮寫,簡稱為《2022年美國競爭法》(America COMPETES Act of 2022) 。

法案文本長達近3千頁,綜合了多項以前的議案,包括眾議院外委會主席、民主黨人格雷格里·米克斯議員(Gregory W. Meeks)推出的簡稱為《鷹法》(EAGLE Act)的《確保美國全球領導力與接觸法案》(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act)以及眾議院外委會資深共和黨成員邁克爾·麥考爾(Michael McCaul)推出的《美國晶片法》(CHIPS for America Act)。

根據該法案,美國將創立美國晶片基金,撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資於半導體的生產等;授權450億美元改善美國的供應鏈,加強製造業,防止關鍵物品的短缺並確保更多此類產品在美國製造;推動美國的科學研究和技術創新以及通過經濟發展、外交、人權和同盟關係確保美國在全球的競爭力和領導地位。

眾議院議長佩洛西把這個法案稱為一項「大膽的、以結果為導向」的立法,說該法案「將加強美國的國家和經濟安全和家庭的財務安全,並提高我們在世界上的領導地位。」

晶片供應鏈

「眾議院的這項立法將加強我們在晶片方面的投資,推進國內的製造業,加強我們的供應鏈,轉變我們的研究能力,提高我們在國外的競爭力和領導地位,以及其他許多關鍵條款,」她在一份聲明中說。

眾議院相關委員會的負責人把該法案對晶片的投資稱為「歷史性的投資」。

美國總統喬·拜登(Joe Biden)也法案文本公開後發表聲明說,「眾議院今天在推動立法方面邁出了重要的一步,該立法將使我們的供應鏈更強大,並重振我們經濟的創新引擎,使我們在未來幾十年在競爭中戰勝中國和世界其他地區。」

他說,眾議院和參議院提出的提案「代表了那種對我們的產業基礎和研發的變革型投資,這種投資幫助了美國在20世紀引領全球經濟,並擴大了中產階級家庭的機會。」

拜登總統還表示,他對國會兩黨迄今為止在這方面的共同努力以及盡快把這個法案提交給他簽字的承諾感到鼓舞。

「我們一起有機會向中國和世界其他地區表明,21世紀將是美國的世紀——一個由我們的創新者、工人和企業的聰明才智和辛勤工作鑄就的美國世紀,」他說。

參議院去年通過的《美國創新與競爭法案》包括撥款520億美元用於增加美國的半導體生產,並授權1900億美元用於加強美國的技術和研究,與中國競爭。

拜登政府正在努力說服國會批准資金,以幫助提高美國的晶片生產。目前,用於汽車和電腦的關鍵零部件的短缺加劇了供應鏈的瓶頸。

在眾議院公佈這個法案文本之前,美國商務部警告稱,在全球晶片短缺的情況下,美國「迫切」需要通過立法,為美國半導體行業提供資金。

「半導體供應鏈仍然脆弱,國會盡快通過晶片融資至關重要,」美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)星期二稍早表示。

加強與台灣關係、抗擊中國虛假信息和內容審查、設劉曉波漢語研究基金

涵蓋範圍廣泛的《2022年美國競爭法案》有多項有關台灣的條款,包括強化美國與台灣的伙伴關係,並包含了去年由兩黨眾議員推出的《台灣和平與穩定法案》和《台灣國際團結法案》的內容。

該法案還授權向美國之音的上級單位美國全球媒體總署(USAGM)提供5億美元,用於正在進行的和新的項目,以支持當地媒體、建立獨立媒體、打擊中國境內外的虛假信息、投資顛覆審查制度的技術,以及監督和評估這些項目。

法案還規定成立「劉曉波漢語研究基金」,資助替代中國在美國大學設立的孔子學院的研究機構。